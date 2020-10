El "Joe Biden" de Jim Carrey estrenó campaña en Saturday Night Live

Clásico de la sátira política, con parodias antológicas que quedaron en la historia de la televisión y los tribunales americanos, Saturday Night Live estrenó este fin de semana su 46° temporada con Jim Carrey como su nuevo "Joe Biden". Allí enfrentó al fogoso y verborrágico Donald Trump de Alec Baldwin, en un "debate" que promete meterse de lleno en lo queda de campaña hasta las elecciones de noviembre.

"Imagínense si la ciencia y el karma pudieran de alguna manera unirse y enviarnos a todos un mensaje sobre lo peligroso que puede ser este virus. No estoy diciendo que quiera que suceda. Imagínense si sucediera ...", ironizó el hombre de "The Truman Show", "La máscara" y "El Grinch" mirando a Baldwin, al tiempo que sonreía estilo Biden. Los posteos en redes de SNL juntaron cientos de miles de reproducciones en pocas horas.

Carrey es un áspero crítico de Trump en la vida real, por lo que su irónico retrato de la parsimonia y sonrisa de Biden encerró un mensaje alto voltaje político, que coincidió con el sensible momento que atraviesa la politica en Estados Unidos por el estado de salud de Trump, contagiado de coronavirus mientras se mezclan las versiones de sus médicos, quienes tratan de llevar tranquilidad sobre su estado, y otras voces que hablan que hablan de un estado más serio.

Los altos y bajos personales de Carrey son también un clásico de Hollywood, pero en la piel de Biden generó una catarata de reacciones en redes, mezclando muchos elogios y también críticas:

"América, mira directamente a mis ojos", dijo el Biden de Carrey. "Puedes confiar en mí, porque creo en la ciencia y el karma. Este noviembre, por favor, súbase al tren Biden", señaló. "Y todos podemos trabajar juntos para que Estados Unidos no vuelva a arder, literalmente", ironizó.

