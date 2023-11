El Papa despidió a un obispo estadounidense que lo acusó de "socavar el depósito de la fe"

El Papa Francisco destituyó este sábado al obispo estadounidense Joseph Strickland, un destacado conservador que ha criticado en diversas oportunidades su trabajo al frente del Vaticano. Se trata de una situación poco común en la iglesia católica, donde normalmente se anima a los clérigos problemáticos de alto rango a que renuncien.

El cardenal Daniel Di Nardo, también de Texas, dijo que la llamada visita apostólica de junio informó que era "no factible" que el obispo permaneciera en el cargo. Reveló que el jueves le habían pedido a Strickland , de 65 años, que renunciara, pero se negó, lo que llevó a Francisco a intervenir.

"El Santo Padre ha relevado del gobierno pastoral de la diócesis de Tyler (EE.UU.) a Joseph E. Strickland ", afirmó el Vaticano en un comunicado. Dijo que el obispo de Austin, Joe Vásquez, había sido nombrado administrador apostólico de la diócesis, pero no dio más detalles.

Papa Francisco

Las críticas del obispo contra Francisco

Strickland fue nombrado por Benedicto XVI en 2012 y se convirtió en uno de los críticos más destacados de su sucesor, el Papa Francisco. El argentino, de 86 años, ha buscado desde que asumió el cargo hace 10 años forjar una Iglesia más compasiva, abierta a diferentes puntos de vista.

Pero ha enfrentado una intensa oposición de críticos -particularmente en Estados Unidos- que lo acusan de causar confusión y de no defender creencias católicas clave. En un mensaje a principios de este año en X, anteriormente Twitter, Strickland dijo que si bien reconocía a Francisco como Papa, "rechazo su programa de socavar el depósito de la fe".

Muchos de los críticos de Francisco se quejan de que no es lo suficientemente franco sobre el aborto y que es demasiado compasivo con los homosexuales y los divorciados.

A su vez, lamentó a principios de este año la "fuerte actitud reaccionaria" de algunos católicos en Estados Unidos, que, según dijo, no comprenden la "evolución en la comprensión de las cuestiones de fe y de moral".

La palabra del obispo Strickland

El Vaticano no ha comentado sobre su investigación sobre la diócesis de Texas, pero Strickland dijo anteriormente que dos obispos estadounidenses pasaron una semana realizando entrevistas, incluso con él, sobre la situación allí.

En una publicación de blog en septiembre, abordó los rumores de que le pedirían que se fuera voluntariamente. "No puedo dimitir como obispo de Tyler porque eso significaría abandonar el rebaño" bajo su cuidado, escribió.

"También he dicho que respetaré la autoridad del Papa Francisco si me destituye de mi cargo como obispo de Tyler", sostuvo, y agregó que amaba a Jesucristo y a la Iglesia, y "mi único deseo es decir su verdad y vivir la voluntad de Dios lo mejor que pueda".

Los comentaristas dicen que es extremadamente raro que un obispo sea relevado directamente de su cargo, pero no tiene precedentes. Francisco destituyó a un obispo de Puerto Rico, Daniel Fernández Torres, de manera similar en marzo de 2022, y el Vaticano nuevamente no dio ningún motivo. Torres afirmó que le habían dicho que no había sido "obediente" al Papa y que no tenía relaciones suficientemente buenas con sus compañeros obispos.

En un comunicado publicado el sábado, el cardenal DiNardo, que también es arzobispo de Galveston-Houston en Texas, explicó el proceso a Strickland . Después de la visita a la diócesis de Tyler, "se hizo la recomendación al Santo Padre de que la continuación en el cargo del obispo Strickland no era factible", dijo. La decisión de pedirle a Strickland que dimitiera y, en última instancia, despedirlo, se produjo tras "meses de cuidadosa consideración", añadió.

Hay más de 120.000 católicos en la diócesis de Tyler, de una población total de más de 1,4 millones de personas, según la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos.

