A dos días de que Lionel Messi haya sido premiado con su octavo Balón de Oro y en simultáneo a la fecha de nacimiento de Diego Maradona, el Papa Francisco habló de los dotes futbolísticos de ambos pero también analizó sus comportamientos fuera de la cancha. Además, pidió sumar a Pelé a la nómina de los grandes futbolistas de la historia.

En una entrevista que brindó a un noticiero de la RAI1, en Italia, el sumo pontífice respondió a una pregunta que despierta pasiones en el mundo de la pelota: ¿Messi o Maradona?. "Yo agregaría a un tercero, a Pelé", reconoció, poniendo en la misma lista al 10 de la selección de Brasil que ganó tres copas mundiales.

"Son los tres que he seguido. Los tres son grandes, cada uno con su especialidad. En este momento Messi es buenísimo", opinó Francisco en diálogo con Gian Marco Chiocci, director del noticiero TG1.

Las declaraciones ocurrieron a 48 horas de que Messi fuera coronado con su octavo Balón de Oro, el premio que entrega la revista France Football y que cuenta con la legitimación de todo el ámbito futbolístico. El argentino, único en conseguir el premio ocho veces, recordó a Maradona en su discurso, ya que ese mismo día el astro habría cumplido 63 años.

Sin embargo, las declaraciones de Francisco escaparon al ámbito del verde césped y abarcaron el personal. "Maradona como hombre ha fallado, pobrecito, ha resbalado, en el entorno no lo ayudaban. Vino a verme el primer año. Terminó mal. Es curioso, muchos deportistas terminan mal, también en el boxeo. Es curioso", expresó. En comparación, manifestó sobre el rosario: "Messi es correctísimo, es un señor".

Además, recordó el día en que conoció a Pelé, también destacando sus rasgos personales: "Pero entre estos tres el mayor de los señores es Pelé. Es un hombre de un corazón grandísimo. Hablé con él, lo encontré en un avión en Buenos Aires, y es un hombre de una humanidad grandísima", dijo.

Diego Maradona: su vida en fotos a 63 años de su nacimiento

Qué dijo el Papa sobre la guerra en Medio Oriente

Consultado respecto al conflicto bélico entre Israel y el grupo Hamas, por el cual se registran bombardeos incesantes a la Franja de Gaza, Francisco manifestó que "toda guerra es una derrota" y agregó que nada se soluciona con ella.

"En la guerra una bofetada provoca otra. Una es fuerte y la otra aún más fuerte y así sigue. La guerra es una derrota. Lo sentí como una derrota más”, reconoció.

Luego afirmó que ambos pueblos "deben vivir juntos" y agregó: "El Acuerdo de Oslo: dos Estados muy limitados y Jerusalén con un status especial”.

También aseguró que se encuentra en permanente contacto con religiosos en Gaza, la ciudad que se encuentra sitiada por los constantes ataques del ejército israelí. “Los llamo todos los días y también hay allí una monja argentina. El párroco estaba en Belén cuando todo estalló, no pudo regresar porque había ido a Belén a comprar medicamentos. Ahora está en Jerusalén pero no puede entrar. Y al vicepárroco egipcio, el padre Yussuf, lo llamo todos los días y me dice ‘esto es terrible, ahora lo último es que bombardearon el hospital, pero en la parroquia nos respetan, tenemos 563 personas en la parroquia, todos cristianos e incluso algunos musulmanes. Niños enfermos atendidos por las monjas de la Madre Teresa’. Los llamo todos los días y trato de acompañarlos. Por el momento, gracias a Dios, las fuerzas israelíes respetan esa parroquia”, detalló.

Gi