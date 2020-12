Murió el peor "serial killer" de los Estados Unidos, con 90 crímenes en su historial

El hombre fue el peor asesino serial en la historia de Estados Unidos, con casi 60 víctimas confirmadas por el FBI y otras 30 aún no comprobadas, murió en un hospital de California a los 80 años. Samuel Little, que tenía diabetes, problemas cardíacos y otras dolencias, cumpliendo cadena perpetua por múltiples cargos de asesinato y se bajará a la tumba sin haber expresado jamás remordimiento por sus crímenes.

Boxeador en la juventud y mendigo en su adultez, Little, también conocido com Samuel McDowell, fue arrestado por primera vez en 2012 en un refugio de indigentes en Kentucky y extraditado a California para enfrentar acusaciones por drogas.

Una vez ahí, pruebas de ADN lo vincularon a tres casos sin resolver, lo que lo llevó en 2014 a una condena por el asesinato de tres mujeres en Los Ángeles entre 1987 y 1989. Las tres mujeres habían sido golpeadas y estranguladas con sus cuerpos arrojados a un callejón, un basurero y un garaje, respectivamente.

Samuel Little confesó 93 homicidios, la mayoría de mujeres, entre 1970 y 2005, dijo el FBI, que lo convirtió en el peor asesino de los EEUU tras superar las 49 muertes de Gary Rigway, el asesino de Green River.

Little pasó los últimos seis años de su vida tras las rejas. Una vez en prisión, Little confesó el extraordinario número de 93 homicidios, la mayoría de mujeres, entre los 1970 y 2005, ofreciendo detalles sobre las víctimas y el lugar del crimen. El FBI quedó atónito ante el que se convirtió en el peor asesino serial de los Estados Unidos tras superar los 49 homicidios perpetrados por Gary Rigway, el “Green River Killer”.

Los investigadores afirman que todas las confesiones de Little son creíbles, aunque hasta ahora solo pudieron confirmar 60 de sus confesiones. Para lograrlo, pidieron al criminal que dibujara a las víctimas y contara todo lo que supiera sobre ellas para, a partir de esos datos, pedir ayuda a la población para identificarlas.

En una de las confesiones realizadas en un video, Little describió con calma el asesinato de una mujer negra en Nueva Orleans en 1982, a quien recordó haberse reunido en una fiesta de cumpleaños. Relató que llevó a su víctima, de entre 30 y 40 años, de la fiesta a un canal que estaba siendo dragado en ese momento. “La agarré por las piernas y la tiré al agua. Es la única a la que maté por ahogamiento”, dijo. “La dejé con la cabeza todavía en el agua. La mitad de su cuerpo bajo el agua y los muslos y las piernas en la orilla”.

Little también admitió haber arrastrado el cuerpo de una adolescente transgénero al agua de un pantano en Miami en 1972. Dijo que la mujer se llamaba Marianne y que no cree que se haya encontrado su cuerpo. Little también fue filmado confesando haber estrangulado a una mujer negra hasta la muerte en Arkansas, en algún momento entre 1992 y 1994. Recordó que la mujer, que creía que se llamaba Ruth, era “demasiado grande para que yo la cargara”, por lo que arrojó su cuerpo sobre una pila de ramas cerca de un campo de maíz.

El FBI intensificó su investigación en los últimos años pese al deterioro de la salud de Little. Los investigadores dijeron que el hombre podía recordar a sus víctimas y los asesinatos con gran detalle, pero que era confuso en las fechas exactas y no sabía todos los nombres de sus víctimas. “Está hablando de cosas, casos que sucedieron hasta hace 50 años, y está dando detalles sobre todos estos asesinatos diferentes, y ninguna de las declaraciones que ha hecho ha resultado ser falsa”, dijo el fiscal Bobby Bland.

Durante aproximadamente 700 horas de entrevistas, Little proporcionó detalles de decenas de asesinatos que solo el asesino sabría. La analista de delitos del FBI Christina Palazzolo dijo que Little le detalló a un policía texano llamado James Holland el número de personas que había asesinado en cada lugar: “Jackson, Mississippi: una; Cincinnati, Ohio: una; Phoenix, Arizona: tres; Las Vegas, Nevada: una...”, habría dicho.

En una entrevista televisiva, Little dijo que esperaba que sus tardías confesiones pudieran exonerar a cualquiera que hubiera condenado erróneamente por los crímenes que no cometieron. "Yo digo que si puedo ayudar a sacar a alguien de la cárcel, ya sabes, entonces Dios me sonreirá un poco más", dijo. Sin embargo, Little nunca mostró remordimiento o arrepentimiento por haber llevado a la muerte a tantas personas: “Era como las drogas… llegó a gustarme. Si Dios me ha hecho así, ¿por qué voy a pedir perdón?”, le preguntó a los investigadores.

