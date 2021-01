Scioli-Doria: los compromisos entre el gobierno de San Pablo y la Argentina

Noticias Relacionadas Brasil fabricará un millón de vacunas por día a partir de diciembre

El instituto Butantan, con sede en la capital paulista, ya inició la construcción de una gigantesca planta de inmunizantes que permitirá producir, a partir de diciembre de este año, un millón de dosis diarias de la vacuna anti Covid-19. Recién en enero de 2022, la fábrica estará en condiciones de exportar a la Argentina y otros países de la región, según le informó el gobernador de San Pablo Joao Doria al embajador Daniel Scioli, en un encuentro por el mediodía de este martes en el Palacio de Bandeirantes.

El diplomático argentino confirmó, en un diálogo exclusivo con esta periodista: “Doria me dijo que a partir de enero de 2022 tendrán condiciones para enviar dosis del inmunizador a los países vecinos”. Durante la cita, Scioli le planteó una duda al mandatario: “Si se empieza a fabricar recién en diciembre, con la diversidad de vacunas que habrá en oferta, para ese entonces la población ya estará vacunada. Doria me dijo que esta vacuna es como aquellas de las gripes: tendrá que ser dada todos los años”.

Para el embajador argentino, “es lógico que el tema de las vacunas esté presente en las conversaciones. Pero mi agenda con el gobernador es muy amplia, ya que incluye lo comercial y lo turístico. Doria manifestó su interés en visitar Argentina entre abril y mayo, con la voluntad de avanzar en la agenda bilateral. No hay que olvidar que San Pablo representa el 50% del turismo a la Argentina”. Con el mandatario paulista, Scioli trató también una de las iniciativas en las que pone empeño: “Estamos viendo una asociación entre la TV Pública argentina y la TV Cultura paulista, para el intercambio de todo tipo de contenidos”.

—Según una versión, en marzo podría ocurrir el encuentro personal entre Alberto Fernández y Jair Bolsonaro ¿Qué hay de cierto?

—No, no. Todo depende de la evolución de la pandemia. No se puede hablar de ningún encuentro en la actual situación. Basta fijarse que por ejemplo San Pablo decidió cerrar restaurantes y cafés a partir de las 20. Ahora, cuando se normalicen las condiciones, está la voluntad de hacerlo. Hoy no.

"Coronavac se aplica en todo Brasil y esto muestra que no solo beneficia a los paulistas sino a todos los brasileños”, dijo Yang Wanming

Esta mañana, antes de la cita con Scioli, el gobernador Doria tuvo un encuentro virtual con el embajador de China Yang Wanming. Había preocupación en el Butantan porque hubo un retraso de la farmacéutica Sinovac en la entrega del insumo que hoy por hoy precisa venir de China. Se especuló durante la semana pasada que las dificultades podrían proceder de “conflictos políticos” antes que de cuestiones técnicas. Y que tales roces se habrían originado en las actitudes “extemporáneas” anteriores de Bolsonaro, que no quería utilizar la vacuna del Butantán porque venía de Beijing. Pero en el Palacio del Planalto dieron un rápido viraje: la vacuna china goza ahora de la máxima confianza del ejecutivo brasileño.

El diplomático Yang Wanming hizo gala de su función. Sostuvo que las demoras en enviar insumos para envasar Coronavac en Brasil no se refiere a cuestiones de política: “Sobre los insumos, creo que todos sabemos que las dificultades fueron técnicas y no políticas”.

Resaltó también que hubo “grandes avances en la cooperación entre Sinovac y Butantan. En este momento Coronavac se aplica en todo Brasil y esto muestra que no solo beneficia a los paulistas sino a todos los brasileños”.

*Autora de Brasil 7 días. Desde San Pablo, Brasil.