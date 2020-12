Evo Morales regresó a La Paz tras más de un año y tuvo una multitudinaria bienvenida

El expresidente de Bolivia, Evo Morales, volvió este jueves 3 de diciembre a La Paz poco más de un año después del golpe de estado que lo sacara del gobierno luego de las polémicas elecciones de octubre de 2019 denunciadas por fraude.

"Estoy muy sorprendido y agradecido por el recibimiento de hermanas y hermanos alteños y paceños; gracias a la unidad del pueblo he retornado a Bolivia", publicó Morales en Twitter tras asistir a una masiva concentración de bienvenida en un mercado campesino en El Alto, ciudad contigua a La Paz, según la agencia de noticias Sputnik.

Evo Morales regresó a La Paz y habló ante una multitud. FOTO: Twitter @evoespueblo

El ex mandatario pronunció un breve discurso en ese acto y luego fue recibido por el presidente Luis Arce -su compañero de partido- en la Casa Grande del Pueblo, sede central del Gobierno.

Hermanas y hermanos: El golpe de la derecha y la política norteamericana me quitaron la presidencia pero no la vida. Mientras tenga vida y el destino me acompañe, seguiré al lado de la gente humilde.

¡Esa es nuestra lucha! pic.twitter.com/rWMiWlm8J3 — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) December 3, 2020

Morales llegó a La Paz como parte de una gira nacional en condición de jefe de campaña electoral del Movimiento al Socialismo (MAS), en la cual define las listas de candidatos regionales de ese partido.

Evo Morales: "Hermano Alberto Fernández, me salvó la vida, nunca lo voy a olvidar"

"Recibimos a nuestro hermano Evo Morales en la Casa Grande del Pueblo para compartir un almuerzo de confraternidad con nuestras organizaciones sociales. ¡Bienvenido a la casa de todas y todos los bolivianos!", escribió Arce.

Multitudinario recibimiento a Evo Morales en La Paz. FOTO: Twitter @evoespueblo

Morales, quien anunció su renuncia el 10 de noviembre de 2019 y salió al exilio dos días después, tras denunciar que había sido víctima de un golpe de estado, llamó a la unidad del MAS para buscar en las elecciones de gobernadores y alcaldes del 7 de marzo un amplio triunfo que consolide la victoria del pasado 18 de octubre que puso de vuelta a ese partido en el gobierno central.

Evo Morales: "Vamos a levantar a Bolivia"

"La mejor forma de defender nuestro proceso de cambio es ganar todas las alcaldías y gobernaciones, tenemos que blindar la gestión del compañero presidente Arce", dijo Morales a sus seguidores que marcharon por varias calles de El Alto, con música y bailes folclóricos, antes del acto de bienvenida.

"Hermanas y hermanos: El golpe de la derecha y la política norteamericana me quitaron la presidencia pero no la vida. Mientras tenga vida y el destino me acompañe, seguiré al lado de la gente humilde. ¡Esa es nuestra lucha!", expresó Morales.

Evo Morales regresó a La Paz tras más de un año. FOTO: Twitter @evoespueblo

