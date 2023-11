La incómoda reacción del secretario de Estado de EE.UU. cuando Biden llamó "dictador" a Xi Jinping tras una reunión

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, no pudo disimular su reacción de incomodidad cuando el presidente Joe Biden llamó a su par chino, Xi Jinping, "dictador" tras la reunión donde ambos países habían acordado reducir las tensiones.

Un día después de que los líderes de ambos países mantuvieran un encuentro en California donde, según trascendió, lograron calmar ciertos conflictos y reanudar el diálogo, estas declaraciones produjeron un rechazo de China.

Fue a raíz de la pregunta de una periodista, que le consultó al mandatario estadounidense si mantenía el término para referirse al mandatario chino. "Él (Xi Jinping) es un dictador en el sentido de que es un hombre que dirige un país comunista, que está basado en una forma de gobierno completamente diferente a la nuestra", respondió Biden.

Blinken, conocido por su autocontrol, fue filmado reaccionando levemente cuando Biden soltó la respuesta durante una rueda de prensa luego del encuentro con Xi en California. El funcionario, sentado en la primera fila, se muestra incómodo al escuchar la pregunta, pero aún más cuando Biden responde que sí lo considera “dictador”.

Su reacción se viralizó en las últimas horas con las opiniones de expertos en diplomacia y relaciones internacionales. “El lenguaje corporal desesperado del secretario Blinken después de que el presidente Biden, ¡después de su reunión tan buscada con su homólogo! - llama dictador al presidente Xi, no tiene precio. Doce meses de arduo trabajo y diplomacia tirados por el retrete con una simple palabra”, analizó Marco Carnelos, exdiplomático italiano, al compartir el video.

