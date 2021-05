La "Marquesa de Galapagar", mujer de Pablo Iglesias y su coincidencia con Donda

La monumental derrota que sufrió Pablo Iglesias en las elecciones de la Comunidad de Madrid frente a Isabel Díaz Ayuso generó todo tipo de burlas en las redes, de las que fue blanco no tanto él sino su esposa, la ministra de Igualdad española Irene Montero.

La pareja de Iglesias está hace meses en el centro de las críticas por la compra de un chalet en el barrio madrileño de Galapagar que, según las críticas, no coincide con su prédica de izquierda. Como tampoco su comportamiento, por ejemplo, con los policías que tienen como custodia, a quienes no les permitían ingresar al baño a la mansión.

Quién es Isabel Ayuso, la presidenta electa de Madrid que inicia una nueva era en la política española

Si bien con él fueron más suaves también hubo memes del tipo "vendo chalet con piscina". A su mujer la bautizaron "La Marquesa de Galapagar", aludiendo al barrio donde viven con sus tres hijos. Una ironía justamente tratándose de una pareja que llegó al poder con un discurso antimonárquico total.

Irene Montero está imputada por haber utilizado a una asesora del ministerio de Igualdad como niñera para sus hijos. Así lo cuenta el madrileño El País: "Un juez de Madrid ha citado como imputada a Teresa Arévalo, asesora de Irene Montero, ministra de Igualdad, por un supuesto delito de administración desleal. José María Escribano, responsable del juzgado de Instrucción 46 de la capital, emprende así una nueva investigación contra Podemos tras recibir la denuncia de Mónica Carmona, exabogada del partido, donde afirmaba que Montero, pareja de Pablo Iglesias, usaba como niñera a Arévalo". El 14 de junio la ministra de Igualdad deberá declarar, aunque se encuentra protegida por los fueros que le da el cargo.

Mónica Carmona, ex abogada del Unidas Podemos hizo la denuncia y como señala el sitio español Vozpopuli: "Carmona se apoyaba en publicaciones de prensa para añadir que Irene Montero había estado utilizando también a la escolta como asistente personal. “Hasta el punto de que la señora Montero despidió a la trabajadora cuando esta le exigió regularizar su situación laboral ya que no soportaba ser la recadera de la señora Montero ni que la tratara de forma humillante”, afirmaba. En una de las noticias publicadas se informaba de que la Policía estaba investigando la posible contratación ilegal de la trabajadora por parte de Podemos como escolta, infringiendo así la Ley de Seguridad Privada. “Consideré que los hechos eran muy graves, podían ser constitutivos de infracción y debía investigarlos como Responsable de Cumplimiento Normativo”, explicaba en el escrito.

Cayetana Álvarez de Toledo: “Hay una gran orfandad dentro del espacio racional, liberal y democrático”

El caso tiene similitudes con las denuncias que se hicieron oportunamente a Victoria Donda, titular del Inadi, el citado medio sostiene que "la trabajadora se basaba en que la número dos de Unidas Podemos obligaba a llevar comida a la familia, hacer de recadera, mecánica y chófer de la familia. En concreto, en la demanda denunciaba a Montero por obligarla “de manera recurrente”, y fuera de su horario, a hacer de recadera para ella y sus hijos, comprar comida para las mascotas, llevar y traer a amigos y familiares hasta el chalet de Galapagar, encargarse del mantenimiento de varias propiedades de la pareja y, además, ocuparse de la mecánica de sus vehículos particulares".

Si bien el caso de la empleada de Donda era de una relación entre particulares, cabe recordar que la titular del Inadi le había ofrecido un empleo en el Estado para compensar sus demandas.: "Le había pedido por favor a Victoria que me haga la jubilación pero me salió con que no podía. Nunca más me habló. A las dos semanas me llamó ofreciéndome un cargo en INADI, no sé qué cargo quería darme. Después me ofreció un plan social pero no le contesté" Finalizando el encuentro, la ex empleada doméstica de Donda precisó no haber aceptado dicho ofrecimiento porque no le parecía correcto: "Apenas sé agarrar la escoba, y un plan social ¿para qué? ¿Para cortar las calles? Los llevan para piquetear ¿Por qué?".

El caso de la empleada en negro de Victoria Donda

La empleada de Donda detallaba: "Me tuvo en negro 10 años, sin aumentos, aguinaldos ni vacaciones". Comenzada la entrevista que concedió a Luis Majul, Arminda Banda Oxa resumió los 13 años en los que trabajó para Donda que, según su testimonio, "estuvieron colmados de explotación laboral" Aseguró además haber tenido que ofrecer su servicios no solo a la titular del organismo si no que, también, "debía lavarle la ropa a sus parejas, cuidar a su madre y a su pequeña hija" En declaraciones a La Cornisa, detalló: "Era una empleada multiuso, era jardinera, cadeta, niñera, hasta le paseaba el perro. Veía la hora de entrada pero nunca la de salida".

Las similitudes están a la vista, la diferencia es que el caso español ya tomó su curso judicial. En enero Donde habló y dijo que se estaban aprovechando de ella y no hubo ramificación del caso, más que la protesta que aún sigue en redes.