El jefe del grupo paramilitar Wagner, Yevgueni Prigozhin, murió al estrellarse el avión en el que viajaba el miércoles, según confirmó el gobierno de Rusia después de análisis genéticos realizados sobre los restos encontrados. La confirmación llegó en medio de crecientes interrogantes sobre la causa del siniestro y mientras el Grupo Wagner planea la venganza por considerar que Vladimir Putin ordenó el asesinato de su líder.

El avión privado que transportaba a Prigozhin y sus colaboradores más cercanos se estrelló el miércoles en la región del Tver, en el noroeste de Moscú. Tras llevarse a cabo un "análisis genético molecular", se estableció que las identidades de las diez víctimas cuyos cuerpos fueron encontrados "corresponden a la lista" de pasajeros y tripulantes del avión, informó el Comité de Investigación ruso en un comunicado.

El accidente se produjo exactamente dos meses después de que Wagner protagonizara un motín contra la cúpula militar de Moscú, lo que desató una ola de especulaciones sobre el origen del siniestro. Algunos gobiernos occidentales, como Estados Unidos y Ucrania, junto a líderes opositores al presidente ruso insinuaron que el Kremlin podía estar detrás del hecho.

Revelan el mensaje del líder del grupo Wagner durante el levantamiento contra Putin: “¡Voy a morir, carajo!”

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, describió el incidente como "trágico" y abordó las acusaciones de juego sucio: “Por supuesto, en Occidente, esta especulación se presenta desde cierto ángulo. Todo esto es una mentira absoluta”.

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, dio su apoyo al Kremlin y afirmó que no "podía imaginar" al presidente ruso dando la orden de asesinar al líder de Wagner. Y el gobierno ruso negó tajantemente esas acusaciones mientras Putin prometió una investigación "a fondo" sobre el caso, pero es poco probable que su resultado disipe la creencia generalizada de que Prigozhin fue asesinado como un acto de venganza.

Semanas antes, Putin había acusado a Prigozhin, al que conocía desde los años 1990, de "traidor" después de que liderara un motín armado los días 23 y 24 de junio contra la cúpula militar rusa. La rebelión abortada de Wagner sacudió al gobierno ruso y lo debilitó en medio de la guerra con Ucrania.

Prigozhin dio marcha atrás en junio después de que se sellara un acuerdo con Rusia para que pudiera exiliarse con sus hombres en Bielorrusia y se retiraran los cargos en su contra. El jefe y fundador de Wagner volvió varias veces a Rusia e incluso fue recibido el 29 de junio por Putin en el Kremlin.

Identificaron el cuerpo de Prigozhin entre los restos del avión por un fragmento de un dedo de la mano

Dos días antes de su muerte, había aparecido en un video difundido por grupos cercanos a Wagner en que decía estar en África, para "hacer a Rusia aún más grande en todos los continentes y a África, aún más libre".

"Los enemigos lo mataron (...), pero esperamos que haya una venganza contra los que cometieron este crimen", dijo un partidario de Prigozhin frente a un altar improvisado lleno de flores en Moscú.

Prigozhin y el número 2 de Wagner, Dmitri Utkin, "permanecerán en nuestra historia como verdaderos héroes, como un ejemplo del tipo de personas que hay que ser", agregó el hombre vestido con una ropa que llevaba la letra "Z" en mayúscula, símbolo de la ofensiva rusa en Ucrania, que empezó en febrero de 2022.

La azafata que volaba con el líder de Wagner habló sobre "reparaciones urgentes" a último momento en el avión estrellado

Prigozhin, el chef de confianza de Putin que se convirtió en su enemigo

Yevgueni Prigozhin se había convertido en una figura protagónica en Rusia por su papel en el conflicto de Ucrania, pero su rebelión contra el Kremlin lo transformó en un "traidor" para Vladimir Putin.

El impetuoso multimillonario de 62 años, reconocible por su cabeza rapada y sus duros rasgos, se rebeló el 24 de junio contra el ministro ruso de Defensa, Serguéi Shoigú, tras acusarlo de ordenar el bombardeo de bases de Wagner en la retaguardia del frente ucraniano.

Prometió entonces "frenar" a la cúpula militar de Moscú, recordando que tenía a su disposición a "25.000" combatientes, y llamó a los rusos a unirse a sus fuerzas para "acabar con el desorden". Putin lo llamó "traidor" y advirtió del riesgo de una "guerra civil".

Los hombres de Wagner habían conseguido apoderarse de cuarteles en el sudoeste de Rusia y emprendieron una marcha hacia Moscú, pero Prigozhin reculó y puso fin al motín ese mismo día.

Rusia confirmó que Yevgeny Prigozhin estaba en el avión estrellado y que todos los pasajeros murieron

La trayectoria de Prigozhin es insólita: encarcelado en Rusia durante casi una década al final de la era soviética, al salir de prisión creó un exitoso negocio de venta de "hot dogs" en San Petersburgo, y empezó a ascender como empresario hostelero hasta llegar a codearse con las altas esferas y entrar en otros negocios, notablemente, la creación de un grupo paramilitar, Wagner.

Durante años, Prigozhin hizo el trabajo sucio del Kremlin, enviando mercenarios a escenarios de conflicto en Oriente Medio y África, aunque siempre negó cualquier implicación en ellos.

La estrategia cambió con el inicio de la ofensiva de Ucrania, en febrero de 2022. En mayo de este año, logró su consagración al reivindicar la conquista de la ciudad ucraniana de Bajmut, una de las pocas victorias en 2023 de las fuerzas rusas, tras meses de encarnizados combates. En septiembre de 2022, cuando el ejército ruso sufría serios y humillantes reveses, Prigozhin se presentó por primera vez como el fundador de Wagner.

Pero durante la batalla por Bajmut se acentuaron las tensiones con el Estado Mayor ruso. Prigozhin acusaba a los militares de escatimarle municiones y publicó videos en los que injuriaba a los comandantes rusos. Una actitud inimaginable para cualquier otra figura en Rusia, donde impera una severa represión.

De amigo del poder a mercenario: Prigozhin, el multimillonario que traicionó a su socio Putin

En octubre instaló sus oficinas en un edificio de vidrio de lujo de San Petersburgo y empezó a reclutar a miles de hombres directamente en las cárceles rusas. La oferta hecha a los convictos era luchar a cambio de ser amnistiados pero con una advertencia: los desertores y aquellos que se dejaran capturar serían ejecutados.

Cuando circuló un video de un supuesto desertor de Wagner ejecutado con un mazo, Prigozhin no dudó en elogiar el asesinato y calificar de "perro" a la víctima. "No beban mucho, no se droguen, no violen a nadie", le dijo a un grupo de prisioneros que habían combatido seis meses y recuperado la libertad.

A diferencia de los generales rusos, criticados por no participar personalmente en las batallas, Prigozhin ganó prestigio en Rusia posando junto a sus mercenarios, supuestamente en la línea del frente.

Millones manchados de sangre: la increíble riqueza de Yevgeny Prigozhin

“Plan B”: la venganza de Wagner

Wagner, que salió de Ucrania tras el intento de golpe contra Putin, sigue presente en África, donde prestó servicios al Kremlin desde 2014. Pero ahora su futuro está ahora en duda y el grupo, que fue acusado de abusos, ejecuciones extrajudiciales y torturas en diversos conflictos, podría vengar la muerte de Prigozhin.

El viernes, un grupo de militantes rusos que luchan en el lado ucraniano desafiaron a los mercenarios a cambiar de bando y unirse a sus filas para vengar las muertes de Prigozhin y de su comandante, Dmitry Utkin.

"Ahora se enfrentan a una elección seria: pueden pararse en un puesto del Ministerio de Defensa de Rusia y servir como perros guardianes de los ejecutores de sus comandantes o vengarse", dijo el comandante del Cuerpo de Voluntarios Rusos (RVC), Denis Kapustin. "Para vengarse hay que ponerse del lado de Ucrania", agregó.

Por otra parte una fuente cercana a Vladimir Osechkin, un activista ruso de derechos humanos, insinuó la existencia de un “plan B” que Prigozhin supuestamente había puesto en marcha en caso de que Putin lo asesinara, según The Sun.

Se rumorea que este plan de contingencia implica la liberación de documentos comprometedores, o "kompromat", dirigidos nada menos que al propio presidente ruso. Se dice que los materiales filtrados, obtenidos gracias a operaciones secretas de Wagner, son de tal naturaleza que “podrían dañar la reputación de Putin a nivel personal”.

Kompromat, término utilizado para describir información comprometedora que a menudo se utiliza para chantaje o manipulación, fue un elemento recurrente en la política y las luchas de poder rusas. Si las supuestas filtraciones se materializaran, podrían tener importantes repercusiones no sólo para Putin sino también para el panorama político de Rusia.

El medio ruso Readovka, estrechamente vinculado con Prigozhin, informó que el grupo Wagner se está preparando para una "movilización total" y que la compañía militar tiene un "mecanismo de acción aprobado desde hace mucho tiempo en caso de la muerte de Yevgeny Prigozhin o Dmitry Utkin".

Una fuente confirmó: "En caso de la muerte de Prigozhin, existe un mecanismo de ''movilización total'', independientemente de quién fue el culpable de su muerte".

Después del siniestro, los canales vinculados a Wagner publicaron una serie de mensajes prometiendo represalias si se confirmaba la muerte de su líder y declarando a los responsables "traidores" a Rusia: “Ahora se habla mucho de lo que hará el Grupo Wagner. Podemos decirles una cosa", dijeron los mercenarios en un video. "Estamos empezando, prepárense para nosotros".