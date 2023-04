Si hay reforma, hay futuro.

Se acaba de aprobar la Reforma de Seguridad Social. Ha quedado instalada la necesidad de una reforma, pero quizás, falta explicar un poco más al respecto. Hace más de 15 años que todo el sistema político entendió que la reforma era urgente. ¿Por qué era urgente? ¿Por qué es urgente?

Todos sabemos que la humanidad va a tender a vivir más, con lo cual seguramente se extienda la vida laboral. Como contrapartida de esto tenemos una tasa de natalidad muy baja. Cuesta imaginar el futuro, pero los números que hoy tenemos claramente indican que cada vez más los impuestos de los uruguayos se usan para solventar el sistema jubilatorio. No alcanza con los aportes.

Se trata de un sistema que se ha caracterizado por ser muy solidario. Por eso, cuando hicimos campaña, dijimos que si nos tocaba estar aquí sentados, íbamos a emprender una reforma de la seguridad social.

Es una reforma con sensibilidad social. Una reforma que tiene un tratamiento especial para la discapacidad. Una reforma que trata de universalizar las jubilaciones y las pensiones. El Uruguay está muy cerca de tener una cobertura casi total. Pero con esta reforma, aseguramos que todos aquellos que tengan más de 70 años, progresivamente, van a estar con una jubilación o una pensión en nuestro país.

Algo que no se si es bien conocido, pero que es bien interesante, es que había gente que aportaba, y por no llegar al mínimo requerido de años aportados, ese dinero se diluía en la bolsa general o no le servía para su jubilación. Esta reforma hace que esos años aportados cuenten para la jubilación de cada uno de los uruguayos.

Hay mucha gente que se jubilaba por tener los años suficientes, pero que aún se sentía con fuerzas, con ganas, además de necesitar algún peso más para llegar a fin de mes. Esa persona no podía volver a trabajar, no podía hacer changas. Y si lo hacía, sabíamos que no lo hacía dentro de la ley. Este reclamo hoy se va a poder cumplir. La gente se va a poder jubilar, va a poder retomar la actividad que le parezca, aportar de nuevo al sistema para luego jubilarse, seguramente, con una mayor cantidad de dinero.

Si hay reforma, hay futuro.

* Presidente uruguayo. Fragmento de su video explicativo sobre la reforma previsional.