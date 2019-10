Un iceberg, siete veces el tamaño de la Ciudad de Buenos Aires, se desprende de la Antártida

Un gran iceberg, de más de 1.600 kilómetros cuadrados y que contiene al menos 315 gigatoneladas de hielo, se separó de la plataforma de hielo Amery de la Antártida Oriental.

Su superficie, 160 mil hectáreas, equivale a 7.8 veces el tamaño de la Ciudad de Buenos Aires.

Las plataformas de hielo son hielo flotante que se forman donde la capa de hielo antártico se encuentra con el océano. No afectan directamente el nivel del mar porque las plataformas de hielo ya están flotando, como un cubo de hielo en un vaso de agua.

El hielo derretido sobre tierra firme es el causante del aumento del nivel del mar.

Helen Fricker, glacióloga del Instituto Scripps de Oceanografía y coautora del hallazgo, dice que este tipo de evento no está relacionado con el cambio climático: ocurre naturalmente y sucede cada 60-70 años. “Este evento es parte del ciclo normal de la plataforma de hielo y, aunque hay mucho de qué preocuparse en la Antártida, todavía no hay motivo de alarma para esta plataforma de hielo en particular", dijo Fricker.

Amery es la tercera plataforma de hielo más grande de la Antártida. El iceberg provenía de la parte occidental de un sistema de grietas en la parte delantera de la plataforma de hielo.

El sistema de grietas era el límite de un gran trozo de hielo que se había denominado el "diente flojo" desde 2002, porque parece haber estado precariamente unido durante algún tiempo. Este desgarro ocurrió hacia el oeste y el "diente flojo" todavía se mantiene.

El nuevo bloque masivo de hielo fue designado "D-28". Las imágenes de satélite continuarán monitoreando el nuevo iceberg porque podría convertirse en un peligro para el envío.

La científica dice que este desgarro subraya la importancia de las observaciones a largo plazo en la Antártida para comprender el ciclo natural de las capas de hielo, para que los científicos puedan desenredar mejor los eventos inducidos por el cambio climático del ciclo natural de "fondo".

