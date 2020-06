L'Osservatore Romano de esta semana: "Tiende tu mano al pobre"

En esta nueva edición semanal del L´Osservatore Romano en lengua española, el mensaje de S.S. Francisco en ocasión a la “Jornada Mundial de los pobres”, ocupa un lugar destacado. Esto se visualiza desde la portada donde resuena su clamor “¡Tiende una mano al pobre!” hasta las tres páginas internas en donde se transcribe ese discurso en forma íntegra y oficial. El Papa elogia a quien durante la pandemia desafía el contagio y el miedo para ayudar al prójimo tendiendo su mano con generosidad para responder el grito silencioso de los más necesitados.

Además, el papa Bergoglio enfatiza que: “La generosidad que sostiene al débil, consuela al afligido, alivia los sufrimientos, devuelve la dignidad a los privados de ella, es una condición para una vida plenamente humana. La opción por dedicarse a los pobres y atender sus muchas y variadas necesidades no puede estar condicionada por el tiempo a disposición o por intereses privados, ni por proyectos pastorales o sociales desencarnados. El poder de la gracia de Dios no puede ser sofocado por la tendencia narcisista a ponerse siempre uno mismo en primer lugar. Esta pandemia llegó de repente y nos tomó desprevenidos, dejando una gran sensación de desorientación e impotencia. Uno no improvisa instrumentos de misericordia. Es necesario un entrenamiento cotidiano, que proceda de la conciencia de lo mucho que necesitamos, nosotros los primeros, de una mano tendida hacia nosotros”.

El Papa Francisco criticó a quienes "se llenan los bolsillos y no se conmueven con la pobreza"

Se destaca también en esta edición un artículo de Fernando Chica Arellano, Observador Permanente de la Santa Sede ante la FAO, el FIDA y el PMA. En él, el padre Fernando reflexiona en el marco del Día Mundial contra el trabajo infantil y, en ese marco enfatiza que: “a pesar de que la regulación a nivel internacional haya contribuido ciertamente a restringir el problema, en gran parte del mundo actualmente les son negados sus derechos a los niños, si se piensa que hay en torno a 152

millones entre 5 y 17 años forzados al trabajo infantil. Por la actual pandemia del Covid-19, existe el riesgo de que la situación se agudice aún más, forzando a más niños a abandonar la escuela para caer en la trampa del trabajo infantil. Desde el inicio de la crisis del coronavirus, al menos 320 millones de niños no tienen acceso a las comidas escolares. Debido al cierre de las escuelas y a las dificultades económicas que deben afrontar las familias a causa de la pandemia, los menores pueden verse obligados a trabajar en condiciones perjudiciales e inaceptables. Los niños se ven forzados con frecuencia a manejar aperos agrícolas pesados, a hacer uso de pesticidas tóxicos y a desarrollar actividades de pesca con dinamita, exponiéndose, en los casos más extremos, también al riesgo de graves amputaciones”.

Con prólogo del Papa, salió un diario de la pandemia desde una villa bonaerense

Como es habitual en este, el único periódico oficial de la Santa Sede, se transcriben en forma completa las homilías del Santo Padre. En particular se destaca la que corresponde a la tradicional celebración de Corpus Christi. En ella, Francisco afirmó que hoy es urgente dar vida a «auténticas cadenas de solidaridad» para hacerse cargo «de los que tienen hambre de comida y de dignidad, de los que no tienen trabajo y luchan por salir adelante».

Finalmente, se publican sus palabras en la audiencia general del miércoles 17 de junio, que se llevó a cabo en la Biblioteca privada del Palacio apostólico Vaticano, sin la presencia de fieles, a causa de la pandemia. Allí, el Papa, y continuando con el ciclo de catequesis sobre la oración expresó que “Todos pertenecen a Dios.

Los más feos pecadores, la gente más malvada, los dirigentes más corruptos son hijos de Dios y Jesús siente esto e intercede por todos. Y el mundo vive y prospera gracias a la bendición del justo, a la oración de piedad, a esta oración de piedad, el santo, el justo, el intercesor, el sacerdote, el obispo, el Papa, el laico, cualquier bautizado eleva incesantemente por los hombres, en todo lugar y en todo tiempo de la historia”.

