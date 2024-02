Agustina Propato: “Lo nodal de esta ley es la suma del poder público”

Agustina Propato considera que “hoy se está jugando el futuro de la Argentina”, y que “es muy difícil saber si hoy se votará la ley ómnibus”. En los momentos previos a que se reanude la sesión para seguir debatiendo la ley ómnibus, Mariana Coria entrevistó a la diputada del Partido Justicialista, Agustina Propato, desde el móvil de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

¿Cómo viene la jornada de hoy? ¿Creés que la ley va a obtener la media sanción?

La verdad es que no lo sabemos. La única certeza que tenemos ahora es la manifiesta incertidumbre.

Todo indica que hoy se votará la ley en general. Es claro que estos cortes en una sesión extraordinaria no son algo regular, estamos definiendo el destino de los argentinos, es algo completamente atípico y fuera de reglamento en una sesión extraordinaria.

Esta cuestión tiene que ver con que hay dilaciones por la dificultad de juntar los votos, y también con la ausencia del dictamen.

Ahora se seguirá tratando la ley en general, hay muchísimos oradores que, por supuesto, quieren manifestar su posición. Hoy será seguramente una jornada larga con expectativa de votar la ley en términos generales.

Esta ley, si bien se fue peinando y perdiendo la mitad del cuerpo normativo, sigue teniendo 360 artículos, y esto va a dificultar el tratamiento en particular que, entendemos, va a extenderse durante la semana.

Pero hoy es el corazón. Hoy se vota la ley en general, y la delegación de facultades, la suma del poder público. También está el capítulo de las privatizaciones, la flexibilización de los marcos legales para entregarle al mejor postor y de la manera menos cuidadosa nuestros recursos naturales.

Hoy se está jugando el futuro de la Argentina, los argentinos lo saben muy bien y por eso estamos en el marco de una discusión, en el ámbito del Congreso nacional, en el contexto de que el pueblo se ha manifestado de manera muy contundente a pesar de que han querido suprimir esos pronunciamientos del pueblo.

Claudio Mardones: Anoche, cuando llegó el momento de votar el cuarto intermedio, se barajaba la posibilidad de seguir hasta las 4 de la mañana y votar, finalmente eso no sucedió. En un ratito termina el cuarto intermedio y empieza el “tercer round” de esa sesión maratónica. ¿En su bloque para qué se preparan? ¿Para que se extienda durante el fin de semana o para que, cuando llegue el momento del análisis artículo por artículo, finalmente eso sea lunes o martes de la semana que viene?

No hay mucha capacidad de predicción. Lo que entendemos es que esas dilaciones tienen que ver con estas denuncias cruzadas, con estas cuestiones que esgrime el Presidente de la nación, negociaciones, roscas, denuncias de coimas.

La verdad es que lo que está pasando alrededor de esta ley, que es una ley nodal para el futuro de la argentina, es escandaloso, así que es muy difícil predecir estas cuestiones.

Ustedes saben que la posición de nuestro bloque ha sido el rechazo. Lo nodal de esta ley es la suma del poder público durante un año para el Presidente. Milei quiere implementar un modelo económico estrictamente liberal, de venta de 40 empresas públicas, de flexibilización de marcos para la extracción irrestricta y sin reparo de todos nuestros recursos naturales, para desregular el mercado interno.

El plan de Milei implica volver, de manera muy violenta y feroz, al industricidio que vivimos del 2016 al 2019, y ustedes saben lo que significó, es algo muy trágico para la Argentina.

No hay ninguna posibilidad de predecir si esto se va a votar hoy, mañana o la semana que viene. Aparentemente hay un lenguaje que nosotros no estamos hablando, que lo denuncia el propio presidente MIei, que lo usan los distintos bloques que dicen querer colaborar y dialogar, pero aparentemente no se que está pasando, pero esto es un escándalo de niveles inconmensurables.

