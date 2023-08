Agustina Propato es pareja de Sergio Berni y dirigente política en la ciudad de Zárate, donde compite en la interna de Unión por la Patria enfrentando a Osvaldo Cáffaro. “Este intendente sub ejecutó 2500 millones de pesos. No puede sobrar presupuesto cuando lo que sobran son necesidades”, destacó en Modo Fontevecchia , por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Qué fue lo que la motivó a querer competir por la intendencia de su ciudad?

Zárate es una ciudad con mucha potencialidad pero que está llena de urgencias, se encuentra en un estado de abandono muy palmario, que solamente se evidencia viniendo a recorrerla y viendo que su crecimiento ha sido en 50 barrios, que son villas, asentamientos, a los que hoy les llamamos, románticamente, “barrios populares”, pero son barrios pobres.

Frente a esa situación, en mi calidad de militante y dirigente del peronismo, hemos tomado este acto de responsabilidad. Tomar el bastón de mariscal, como nos indicó Cristina.

A 9 días de las PASO, una encuesta ubica a Massa como el más votado y Bullrich se impone en la interna de JxC

Y acá estamos, disputando una interna dentro de Unión por la Patria, contra un intendente que está hace 16 años y pretende quedarse 20, pero que realmente no ha aprovechado los 16 años que estuvo para mejorarle la vida a los vecinos.

¿Usted tiene una opinión contraria a que perduren los dirigentes mucho tiempo en el mismo puesto?

No en todos los casos. La verdad es que hay algunos dirigentes que, por ejemplo, en Formosa, siguen haciendo transformaciones, a pesar de que están hace muchos años al frente del poder y del destino de sus provincias.

En este caso en particular, Zárate es la segunda ciudad industrial más grande de la Provincia, una ciudad portuaria, somos la única ciudad nuclear y estamos a la vanguardia de la exportación con el polo automotriz. Sin embargo, esto no se traduce en la calidad de vida de los vecinos.

Qué son y cómo se hacen los boca de urna, las encuestas para conocer las tendencias electorales

Por eso estamos acá, discutiendo otra alternativa. Diciéndole a un intendente que se autoproclama peronista que uno no puede sub ejecutar presupuesto municipal, como ocurrió en el último periodo. Este intendente sub ejecutó 2500 millones de pesos. No puede sobrar presupuesto cuando lo que sobran son necesidades.

Pasadas las PASO , ¿cree que Cáffaro se va a sumar si usted gana la interna?

Entiendo que esto funciona así en todos los casos. Cuando uno está en una interna democrática tiene que ser respetuoso de la palabra del soberano.

Creemos que la mejor opción es seguir manteniendo el distrito en manos de este espacio político, para ponerlo en el sendero de crecimiento que también prevé Axel Kicillof y Sergio Massa en Nación.

Las encuestas, la realidad y los errores

Si el 13 de agosto próximo ganamos las elecciones internas, no tengo dudas de que este espacio se va a unificar. Todos aquellos que integramos las distintas opciones hoy tenemos un objetivo común, que es sacar adelante a Zárate.

Osvaldo Cáffaro representa un reduccionismo, ha puesto todo el esfuerzo del erario municipal en hacer crecer una especie de “Puerto Madero” dentro de la costanera, nosotros queremos el desarrollo de un Zárate grande.

Para Malena Galmarini, votar a Juan Grabois es "tirar el voto"

El lugar de las mujeres en la política

Cuando la escucho hablar a usted me viene a la mente el caso de Malena Galmarini , la mujer de Sergio Massa en Tigre. ¿Cree que las mujeres pueden ser mejores en la intendencia? ¿Qué grado de relación hay en una mujer intendenta con un marido que también es político y significativo en el conocimiento popular?

Muchos están haciendo este paralelismo. Creo que tiene que ver con que somos dos matrimonios que, por supuesto, nos une la pasión por la política y por la militancia.

En mi caso particular, Sergio Bermi, además de mi compañero de vida, es mi referente político. Es mi conducción, y me siento fuertemente respaldada en esta decisión.

Berni sobre Grabois: "No tiene escala para gobernar"

Si recorrés Zárate me vas a dar la razón en plantear una interna. Creo que las mujeres nos hemos ganado un espacio en la política. Eso se lo debemos a mujeres importantes en la historia argentina, como Eva Perón , por ejemplo.

Todavía hay una brecha de desigualdad entre hombres y mujeres en la dirigencia. Tenemos la responsabilidad de seguir peleando para construir esa posibilidad, que es la igualdad. Los peronistas vamos por la igualdad, ni feminismo , ni machismo.

Eva Duarte, la actriz que eligió ser la primera militante en dar la vida por Perón

Desde el punto de vista legislativo y en la Justicia hay paridad de género, pero eso no ocurre en los poderes ejecutivos, en la dirigencia…

En el Poder Judicial no hay paridad, en su Constitución no está ese requerimiento.

Pero se da bastante de hecho, uno ve muchas juezas y funcionarias mujeres. ¿Cuántas intendentas hay en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo?

Hay muy pocas mujeres definiendo los destinos de las ciudades, y yo creo realmente que las mujeres tenemos mucho para dar en los ejecutivos municipales.

Somos las mujeres las que tenemos, en muchísimos casos, la administración de nuestras casas. Sabemos administrar, gestionar.

Somos personas siempre con sensibilidad social, no digo que no lo tengan los hombres, pero hay un componente importante de las mujeres en esa mirada. Como decía Eva Perón: “la mirada del corazón alarga la mirada de la inteligencia”.

María Belén Ludueña: “El rol de primera dama no es congruente con la vida de la mujer actual”

Creo que esa expresión nos representa mucho, y estoy convencida de que las mujeres tenemos que empezar a discutir más estos lugares ejecutivos en la provincia de Buenos Aires. Somos muy pocas y creo que hay que abogar porque seamos más, porque tenemos el potencial para llevar adelante estas transformaciones que la provincia de Buenos Aires necesita.

El incidente de Berni con los colectiveros

Alejandro Gomel (AG): Su marido ha estado en muchas controversias. Le hago una pregunta casi doméstica. ¿Qué le dijo usted cuando volvió todo magullado después de aquel problema con los colectiveros? ¿Lo retó un poco por haberse metido ahí?

No, para nada. Ese fue uno de los momentos más desagradables que tuve en mi vida personal y política. Yo estaba trabajando, me fui inmediatamente al lugar y estaba dispuesta a interceder en esa situación absolutamente inmerecida.

Sergio no solamente es mi compañero de vida. Es un dirigente del que no hay ninguna duda de la vocación de servicio que tiene y su entrega plena a esta responsabilidad que ha asumido.

Gran Buenos Aires, gran inseguridad

Yo digo que su cargo es el peor del continente, no hay cargo más difícil que ser ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, más cuando se toma como lo toma él. Sergio no transa con nadie. Eso tiene siempre un costo, lo sabemos.

Lamentablemente, de manera inmerecida, hubo una situación de violencia que, si bien en parte se debió a un hecho desgraciado, el asesinato a sangre fría del chofer de colectivos Barrientos, ustedes saben que había un trasfondo importante.

Una sub ejecución de dinero que se había transferido a la cámara empresarial. Muy pocos dirigentes tuvieron el coraje de decirlo. Siempre hay que revisar estas cuestiones de manera integral.

Berni, en campaña: "Se percibe una mayor cantidad de delitos por la tecnología y las redes, antes no se veían"

También me quedé con un poco de sabor amargo por la falta de contundencia que debería haber tenido todo el arco político en repudio de ese hecho.

Lo mismo me pasó con lo que pasó el 1° de septiembre cuando atentaron contra Cristina Kirchner y la tibieza que hubo a la hora de repudiar el hecho. Creo que, a 40 años de democracia, todo el arco político debería ser mucho más responsable con estas cuestiones.

Sergio Berni: "Massa tiene las cualidades para llevar a cabo la transformación que esperábamos de este Gobierno"

AG: Si ganaras la intendencia de Zárate, ¿lo llamarías a Berni para cumplir alguna función?

Bajo ningún punto de visa (entre risas). Trabajé muchos años con él y aprendí muchísimo de él. Tengo muchos colegas que han trabajado con él, tanto en el ministerio de Desarrollo Social como en otros lugares.

Sergio tiene un perfil que es poco conocido, que desplegó durante muchos años junto a Alicia Kirchner en el Ministerio de Desarrollo Social. Aquellos que dicen que Sergio Berni es “facho” no conocen su esencia.

Berni desafió a Santilli, Ritondo y Bullrich: "Voy a desenmascarar sus mentiras"

Él se formó como médico, tiene un humanismo y una sensibilidad muy grande. Tiene valores muy importantes y es un gran gestor, pero ya trabajé muchos años con él, y también por una cuestión de salud matrimonial, no lo vamos a traer a Zárate.

Si los argentinos lo aprovecharan, Sergio Berni tiene un gran destino político, porque cuenta con las capacidades técnicas, políticas y la trayectoria para ocupar lugares de transformación para la Argentina. Auguro que va a tener lugares de responsabilidad más importantes que le pueda permitir a los argentinos poder aprovecharlo en todas sus capacidades.

FM JL