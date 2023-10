El economista, Alberto Benegas Lynch (h), explicó porqué propone suspender los vínculos con el Vaticano. “Son tradiciones distintas y opuestas a arrancar el fruto del trabajo ajeno, que es contrario al espíritu de Cristo y a los dos mandamientos de no robar y no codiciar los bienes ajenos”, declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Usted llamó la atención en el cierre de campaña de La Libertad Avanza pidiendo el rompimiento de relaciones con el Vaticano, e hizo especial mención a la actual conducción del papa Francisco.

En una columna de mi autoría, yo expresé que la controversia entre sus ideas y la doctrina social de la Iglesia van mucho más allá del papa Francisco, ya que es en realidad con los papas: Pío IX, León XIII, Benedicto XV, Pío XI, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto XVI.

De la misma forma nos planteamos cuál era la esencia de la doctrina social de la Iglesia. Me gustaría escuchar su reflexión respecto de la doctrina social de la Iglesia y la justicia social.

Quiero subrayar lo siguiente: Pio XI sostiene que nadie puede ser socialista y católico simultáneamente. La encíclica Rerum Novarum es un concepto clave.

León XII, en 1891, declara: “Quede pues sentado que cuando se busca el modo de aliviar a los pueblos, lo que principalmente y como fundamento de todo se ha de tener, es esto: que se ha de guardar intacta la propiedad privada. Sea pues el primer principio y como base de todo que no hay más remedio que acomodarse a la condición humana, que en la sociedad civil no pueden ser todos iguales, los altos y los bajos”.

Luego, continúa diciendo que “la naturaleza misma ha puesto en los hombres grandísima y muchísimas desigualdades. No son iguales los talentos de todos, ni es igual el ingenio, la salud o la fuerza, y a la necesaria desigualdad de estas cosas le sigue la desigualdad en la fortuna”.

El hecho de la llamada "redistribución de ingresos" es un robo legal, un atraco al fruto del trabajo ajeno, y cuando se habla de solidaridad es lo mismo. Y, en esa línea, “justicia social” tiene dos acepciones, una redundancia, y sacarle a uno lo que le pertenece para darle a otro lo que no le pertenece.

Es muy útil ilustrar esto en la entrevista que le hizo Eugenio Scalfari, director de la Repubblica, sobre las imputaciones que se le hacen al pontífice de ser comunista en noviembre de 2016, a lo que el actual Papa respondió que “son los comunistas los que piensan como los cristianos”.

Me gustaría especificar que no sugerí romper relaciones diplomáticas con el Vaticano, sino suspenderlas, porque esto no se trata solo del Estado Vaticano, sino de la religión católica. Desde la perspectiva liberal, un sindicato es una asociación libre y voluntaria que sirve para todo lo que quieran los indicados, y deben existir uno o mil sindicatos según lo que digan los indicados.

Lo que no es aceptable es modificar la personería jurídica que deben tener todos los sindicatos por la versión fascista mussoliniana de la personería gremial.

Una de las cosas más inmorales y repugnantes que existe hoy, y se ha naturalizado en Argentina, son los agentes de retención, que le retienen a los empleados distintos montos porque saben que voluntariamente no los aportarían ahí. Es una vergüenza que haya una diferencia entre el salario bruto y el salario neto.

¿Estuvo al tanto de la experiencia del gobierno con ideas de la escuela austríaca en Grafton en el año 2004?

No tengo presente esa experiencia pero agrego que, como se sabe originalmente, Santiago el Mayor propone que todos los bienes se pongan en común y San Pablo salió al cruce diciendo que eso era una catástrofe para la iglesia madre, subrayó que “el que no trabaja que no coma”, cambiando por completo la tradición que ahora vuelve a reflotar. Le vuelvo a repetir que no es con la doctrina social de la Iglesia, sino con una rama de esta.

Puesto que lo que le leí de León XIII y lo que le dije de Pio XI y Juan Pablo II, son tradiciones distintas y opuestas a arrancar el fruto del trabajo ajeno, que es contrario al espíritu de Cristo y a los dos mandamientos de no robar y no codiciar los bienes ajenos.

