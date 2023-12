Alejandro Finocchiaro sostuvo que los decretos de necesidad y urgencia deben utilizarse en situaciones excepcionales y señaló que Javier Milei lo hizo en el momento indicado. Además, indicó que su espacio está dispuesto a aprobar el DNU para evitar demoras en el Congreso. “Federico Sturzenegger estaba haciendo el decreto para Patricia Bullrich, sería hipócrita si dijera ahora que no me gusta la forma”, señaló el diputado nacional en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Alejandro Finocchiaro es diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Fue ministro de Educación Nacional durante la última etapa del gobierno de Mauricio Macri, y antes estuvo en el mismo cargo en la provincia de Buenos Aires.

Alejandro Gomel: Usted apoyó las medidas de Javier Milei y dijo que “es por acá”, ¿es así?

Yo creo que sí. Si no, ni lo hubiese puesto. Pero yo creo que lo que está marcando estos primeros días de gobierno nacional es un cambio decididamente de norte, al que veníamos teniendo. Fue un cambio con respecto a un modelo que claramente mostró que fracasó. Entonces, frente a eso, la verdad es que Argentina no tiene muchas alternativas. Inclusive he hablado con otras personas con respecto a esto, a las que tengo mucho respeto, algunas a favor, otras en contra, pero en lo que sí coincidimos es que en algunos momentos de nuestro país, en los últimos 30 o 40 años, posiblemente, cuando uno tomaba un camino, esos caminos eran más ideológicos, y en este caso no es tan ideológico, sino que el actual gobierno asume en un país con una crisis tremendamente profunda, que yo creo que no he vivido todavía.

Si vos te ponés a pensar en otros momentos que hemos tenido crisis, como el Rodrigazo, el '89, el 2001, por nombrar quizás los más relevantes, de alguna manera siempre había algo que rascar en el fondo de la olla, y ahora no hay nada. Entonces, frente a esto que ha ocurrido, las medidas y las respuestas que considera el actual gobierno son estas, que es algo diferente de lo que se venía haciendo: enganchar los márgenes de libertad, hacer que el Estado responda a las necesidades de la gente, y no a las necesidades de quienes gobiernan, cortar todos los nudos que venían atando a la economía, al libre emprendimiento, a la capacidad de generar riqueza y recursos, de generar trabajo. Y ahora hay que dejarlo correr esto.

AG: Son muchas leyes que se modifican, ¿no te preocupa que sea por DNU y que no pase por el Congreso?

Los decretos de necesidad y urgencia, de los que durante muchos años casi todas las administraciones han abusado, están hechos justamente para momentos como este. Este es un momento, por lo menos en mi opinión, absolutamente excepcional en la República Argentina. Lo que voy a decir es todo figurado y simbólico: vos entrás a la Tesorería, no hay un centavo, los únicos papeles que tenés son deudas, deudas con vencimientos urgentes y ya. Tenés la misma cantidad de gente laboralmente activa que en 1974. Hace 50 años teníamos la misma cantidad de gente formalmente trabajando. Tenés un sector privado absolutamente ahogado por los impuestos. Tal es así que, si seguís aumentando los impuestos, lo que vas a conseguir es que muchas empresas y fábricas cierren, se vayan o dejen de producir. Tenés una pobreza que oscila el 50%, donde 6 de cada 10 pibes son pobres en la República Argentina. La infraestructura está totalmente destruida. El Gobierno sacó el ejemplo de la Casa Rosada, que claramente es un ejemplo, pero esto pasa con los hospitales, con las escuelas, con las rutas, esto pasa en todos lados. Entonces, creo que si hay un momento donde es necesario y urgente actuar, es este.

También es verdad que los decretos necesarios de urgencia en el Congreso pasan por sí o por no, no se pueden modificar, pero después está la Justicia. Entonces, si hay alguna parte del decreto que no estuviese de acuerdo a derecho, la Justicia, como ya hizo en muchísimas otras oportunidades, va a intervenir y le va a decir al gobierno nacional "usted no lo puede hacer, porque esto es inconstitucional, porque esto afecta estos derechos que usted no puede tocar". Y el gobierno nacional, entonces, apelará a un plan B, a otra respuesta, porque yo no creo que el gobierno nacional desobedezca a la Justicia, como sí ha pasado con otros gobiernos.

Claudio Mardones: ¿Cómo evalúan desde el PRO la ofensiva del radicalismo para que Milei se "deje ayudar? Me refiero al proyecto presentado en el Senado de llevar a proyecto de ley todo el DNU.

En primer lugar, Juntos por el Cambio, como nosotros lo conocimos, no existe más. La Unión Cívica Radical es un partido diferente del PRO, ha tomado esta iniciativa que yo respeto profundamente, porque además creo que lo hacen de buena fe, lo hacen porque ellos creen que esto es una solución, y es cuestión de mirarse y de discutirlo. Nosotros creemos que lo único que el presidente no tiene es tiempo, entonces nosotros estamos para aprobar el decreto de necesidad y urgencia. Si el gobierno habilita otra vía porque cree necesaria, entonces la evaluaremos. Pero la realidad es que si en el Congreso de la Nación empezamos a discutir cada uno de los artículos de este decreto, la realidad es que podría llevar más o menos 10 o 15 años.

CM: El radicalismo dice que, como mínimo, podrían ser seis meses.

La verdad es que eso me parece un poco ficcional. Yo creo que el país no tiene seis meses. Y con respecto a "quedar pegados" o "no quedar pegados" con La Libertad Avanza, yo soy un diputado del PRO, no formo parte del gobierno. Yo quiero que a este gobierno le vaya bien, pero no soy parte del gobierno.

También creo que aquellos que representamos a la gente, los que somos elegidos diputados, senadores y, en general, todo funcionario público, siempre tiene que tener la grandeza de no especular. Por supuesto que a veces uno, en la política, trata de quedar bien con tirios y troyanos, pero no es el momento. Este es un momento de definición. Y entiendo que es un momento de crisis muy profunda y que el gobierno y los argentinos no tenemos tiempo. Entonces, es en ese momento cuando uno se juega. Nosotros estamos decididos a jugarlo para que al país le vaya bien.

Repito, yo no soy miembro del gobierno. Yo soy un diputado del PRO, que es un partido que salió tercero en las elecciones, posiblemente porque nosotros proponíamos un cambio que no era tan profundo como el que la sociedad demandaba. Seguramente no supimos leer la profundidad enorme del cambio que ese país demandaba.

Pero también es cierto, conociendo a Patricia, a Mauricio, y a todos los que estábamos trabajando para que ganara el Juntos por el Cambio, que si nosotros hubiésemos llegado al gobierno, habríamos hecho algo razonablemente parecido a esto, porque no se olviden que Federico Sturzenegger, que es el coordinador de todos los equipos que trabajaron haciendo este decreto de urgencia, lo estaba haciendo para Patricia. Entonces, sería muy hipócrita que ahora una persona como yo les dijera a ustedes "miren, en realidad no me gusta la forma".

También es verdad que con esto de "no me gusta la forma", hay que fijarse que Néstor Kirchner sacó 236 decretos de necesidad y urgencia, Alberto Fernández 177 y Cristina Fernández de Kirchner 78.

MVB JL