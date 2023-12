Bartolomé Abdala: "Discutiremos en el Senado ley por ley"

El senador nacional Bartolomé Abdala indicó cómo fue la carrera para llegar a ser el tercero en la sucesión presidencial: "Deseo que Francisco Paultroni siga siendo parte de La Libertad Avanza". A su vez, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1), afirmó que "lo que pasó el 13 de diciembre fue una labor titánica de la vicepresidente Villarruel".

Bartolomé Abdala es el tercero en la sucesión presidencial. Además, ostenta el cargo de senador nacional y presidente provisional del Senado de la Nación. Fue fundador del PRO en la provincia de San Luis en el año 2007. Encabezó la Liga Sanluiseña de Fútbol. También fue secretario de Turismo y director del Banco de la provincia de San Luis durante la gobernación de Alberto Rodríguez Saá. Además, fue diputado provincial entre 2013 y 2017. Bartolomé Abdala le pidió a toda la oposición que acompañe los proyectos que presentará el oficialismo en las próximas semanas.

Villarruel tomó juramento a Bartolomé Abdala como nuevo presidente provisional del Senado

No es broma ser tercero en la sucesión presidencial y más tratándose de que quien tiene la presidencia y la vicepresidencia es un partido nuevo y con poca representación parlamentaria. ¿Se lo hubiera imaginado en un pasado reciente?

Es un lugar de mucha responsabilidad, basado en la confianza de la fórmula presidencial, la cual es una fuerza nueva en la política. Estamos comprometidos en legislar de la mejor manera para poner a la Argentina nuevamente de pie en el mundo. Queremos que vuelva a ser un país atractivo, como lo fue hace ya 100 años cuando vinieron ciudadanos de todo el mundo para habitar nuestra tierra, y forjar esta Argentina grande y hermosa que todos añoramos.

¿Hay algún punto de contacto, en haber comenzado en el fútbol y después en la política, con el ex presidente Macri?

Son situaciones de la vida, se hace lo que se puede. Hoy estoy en un lugar muy lindo desde lo personal, más allá de la responsabilidad. Tengo la experiencia profesional, soy doctor en Ciencia Económica y tuve un gran número de clientes. Todo esto me ha permitido crecer en el temple y la sabiduría, soy consciente del lugar y el momento en que nos encontramos.

LLA comienza el poroteo y busca aliados para el paquete de leyes

Usted pidió que la oposición acompañe los proyectos que va a presentar el Ejecutivo. ¿En estos días percibió en el Senado que están dispuestos a acompañar, por ejemplo, las privatizaciones?

Sí, lo he solicitado, aunque somos conscientes que cada proyecto tiene que ser votado. Habrá que persuadir a cada senador para que nos acompañen. Mi pedido surge a partir de que estamos en una situación muy crítica en el país, hay un nivel alto de endeudamiento, el riesgo país, el nivel de pobreza, etc. Lo razonable es que haya diálogo y escuchar a todas las fracciones políticas. Detrás de nuestras decisiones tiene que primar la coherencia, lo que está bien, lo tenemos que acompañar. Si no se dará el debate correspondiente en el Senado.

¿Cómo quedó la relación con Francisco Paultroni, quien originalmente se planteaba que iba a ocupar su lugar?

Tengo el mayor de los respetos, tanto humano como desde lo político. Si bien nos conocemos hace poco, tengo la voluntad para que haya diálogo y trabajar en equipos. Con Villarruel queremos darle a la Argentina todas las leyes y, si es posible, por unanimidad.

En las últimas elecciones el oficialismo viene perdiendo, por tanto cuando sucede eso indudablemente el pueblo la está pasando mal. Por eso me gustaría que en años tengamos un oficialismo pujante y en crecimiento y que demuestre que hicimos las cosas bien.

Contrareloj, Milei termina de delinear el DNU y define las iniciativas que envía al Congreso

Claudio Mardones: Paultroni, en la primera sesión de Villarruel, dijo que ha decidido guiarse de forma independiente y ha recibido críticas internas. ¿Paultroni es el senador número siete de la Libertad Avanza o ahora sólo son 6 senadores más el funcionario agropecuario?

Con él tengo una relación afectuosa y deseo que sea el número siete. De las expresiones que tuvo se tiene que hacer cargo él.

Es que hubo una decisión política que lo dejó casi fuera del bloque. De hecho, usted está diciendo que desea que sea el número siete, lo cual me lleva a pensar que está afuera, ¿me explico?

Es que deseo que sigamos siendo siete y con el correr de los años seamos muchos más. Francisco Paultroni tiene que seguir siendo senador, tiene todos los dotes para hacerlo. Además, viene de una provincia donde el peronismo siempre fue hegemónico y es difícil de competir.

Alejandra Vigo fue designada vicepresidente segunda del Senado

Alejandro Gomel: ¿Estos 39 senadores que les permiten llegar al quórum, y a los que se sumaron la semana pasada el radicalismo, el PRO y los senadores de LLA, están realmente consolidados?

Lo que pasó el 13 de diciembre fue una labor titánica de la vicepresidente Villarruel, que pudo llevar adelante esta sesión y que juntó un arco plural de bloques, no es una mayoría que ya se consiguió. Ojalá que Unión por la Patria también nos acompañe. Discutiremos en el Senado ley por ley. Ojalá que todos los senadores trabajemos juntos. por más que seamos de una extracción política diferente, de manera plural, a lo largo y a lo ancho de la Argentina, razón por la cual cada ley que entra habrá que debatirla y consensuarla oportunamente.

AO JL