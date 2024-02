Carlos de Angelis: "Milei representa la derecha globalista y Villarruel a la nacionalista"

Carlos de Angelis sostuvo que el hecho de que el Presidente no tenga gobernadores le permite a la vez avanzar con su política con menos reparos, aunque también aporta cuotas de inestabilidad. “Esto le da, paradójicamente, un margen de acción para hacer cosas que uno las piensa imposibles o disfuncionales para la Argentina de hoy”, analizó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Carlos de Angelis es sociólogo, analista político, consultor. Es autor de “Radiografía del voto porteño”, y coautor de “Investigación social para el análisis de la opinión pública y el comportamiento electoral”.

Alejandro Gomel: ¿Cómo viste la semana política?

Creo que la audiencia va a coincidir con que estamos transitando un marco económico, político y social tremendamente difícil. Yo pienso siempre en cuántos años los economistas en los medios diciendo queremos shock, bueno, ahora tenemos shock, y es realmente un shock sin acuerdos políticos ni consensos. Me parece que es crítico, creo que Milei camina un poco por el borde del abismo, y cuando uno mira esto entiende algunas cosas que pasaron antes, como por qué Milei no tuvo ciertos acuerdos políticos, no tuvo candidatos a gobernador, tiene apenas un bloquecito.

Esto le da, paradójicamente, un margen de acción para hacer cosas que uno las piensa imposibles o disfuncionales para la Argentina de hoy.

AG: ¿Con la mano más libre que en la política tradicional?

Claro. No tiene los compromisos que podría tener cualquier gobierno que tiene entre sus fuerzas gobernadores, como le pasa al PRO, al radicalismo, etc.

Ahora, esto de caminar sobre el abismo no está mareando a todos. Tiene un estilo particular que está manejando bastante bien, en un esquema de autoritarismo acelerado, que tiene que ver con su formato, con atacar permanentemente a las demás fuerzas políticas, atacar al Congreso.

Ayer se reunió la bicameral de los DNU. Observando su composición uno entiende entonces un poco como funcionan las cosas en la Argentina, porque quienes estaban por el peronismo eran legisladores que son del kirchnerismo. La Libertad Avanza estaba sobrerrepresentada sobre la cantidad de diputados y senadores, actuando con esta idea de postergar las discusiones para que el DNU corra.

El DNU deroga cuarenta leyes, así como si nunca hubieran existido. Esto está corriendo y está vigente. Está corriendo y, obviamente, no es un esquema que uno pueda pensar que es sustentable. Yo pienso en los inversores, por ejemplo. Si vos le decís a un inversor: “sacamos este DNU, es bueno”, él podría pensar, “bueno, pero el próximo gobierno que venga saca otro DNU y tira todo para atrás”. Así estamos hace bastantes años.

Sorprende, en la Cámara de Senadores, el papel que está jugando Victoria Villarruel. ¿Está trabajando como una política tradicional?

Sí. Alguna vez hay que escribir un libro sobre los vicepresidentes argentinos, siempre es un lugar polémico. En algunas notas de Perfil a veces marco un poco cuáles son las ubicaciones, como si uno hiciera un mapa. Ambos están en el lado derecho pero representan cosas distintas. Milei representa la derecha globalista y Villarruel a la nacionalista. Expresan cosas que históricamente en Argentina estuvieron bastante enfrentadas. Ella está generando lo que no hace Milei, que es hablar con gente. La política es hablar, acordar, disentir, pero disentir con claridad.

Cuando vos hacés una encuesta, hay una pregunta que es ¿cuán de acuerdo está usted con lo que hace el Presidente? En general, la gente se colocaba en el medio, y ahora se está colocando en los extremos, totalmente de acuerdo o totalmente en desacuerdo. Esto predice una polarización aguda alrededor de Milei.

