Chano empezó el año con la gente

Chano fue compartiendo previamente sentidos mensajes en la red X (ex Twitter), en donde decía: "Qué vida más hermosa la vida, solo espero que 2024 me enseñe como agradecer lo que me diste en 2023". Y cerró con un: "Es el momento de ser más feliz que nunca".

Recordemos que Chano viene de atravesar un 2023 complejo que terminó con un saldo positivo y un show fantástico en Punta del Este.

Tan Biónica tocó para 200 invitados en Jose Ignacio

En el balneario uruguayo, recibió el Año Nuevo y decidió compartir ese momento con sus seguidores: "Si a las 12 estás solo/a y no tenes con quien brindar. Yo voy a estar en vivo en Instagram".

En el arranque Chano reflexionó sobre su 2023: "Empecé el año casi muerto y lo termino más vivo que nunca. Yo quiero vivir y quiero ser feliz y sentirme completo, y a veces no puedo. Desde chico que tengo los problemas que tengo, con adicciones, con la ansiedad, con sentirme que no pertenezco a nada, que mis chistes no son graciosos, que mi novia no está linda. Pero aprendí a salir adelante".

Además, agregó: “Estuve en lo más bajo del pozo y pude salir a flote, volver al Lollapalooza, invitar a mis amigos a que suban a mi show y decir ‘en cinco minutos vuelve Tan Biónica’. No me voy a olvidar nunca cuando dije eso".

Fue una velada distinta en la que la conexión virtual para muchos, se convirtió en esa compañía necesaria que, a veces, no se encuentra en la vida real.

