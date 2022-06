En diálogo con Modo Fontevecchia (Radio Perfil y Net TV), el periodista Damián Pachter analizó, desde Israel, la situación del piloto del avión venezolano-iraní, el cuál se encuentra bajo sospecha de espionaje. Al respecto se refirió a comunicados previos de Israel que alertaban sobre la existencia de redes iraníes operando en Latinoamérica. “El ruido de la prensa buscó evitar una maniobra, algo clásico de los servicios de inteligencia para prevenir ataques terroristas”, expresó.

Ayer la Justicia argentina imputó al piloto por sospechas de ejercer el terrorismo. ¿Cuál es tu opinión de lo que va a suceder con él?

Estará en manos de la Justicia. Pero ya se sabía que el piloto fue miembro de la Guardia Revolucionaria Iraní durante 30 años aproximadamente, como piloto, con un perfil sumamente entrenado. En 2009 dejó la guardia y se dedicó a los vuelos privados que tienen como destino, sobre todo, Siria, donde transportan cargamentos, agentes y personal militar.

¿Hay una fuerza aérea que no es de la Guardia Revolucionaria?

Claro, la Fuerza Aérea Iraní, la normal. Pero la fuerza militar más importante en Irán es la Guardia Revolucionaria, es la que tiene mayor número de tropas. Ambas responden a líderes distintos.

Esta persona sale de la Guardia Revolucionaria y pasa a ser CEO de una empresa de aviación privada. ¿Cómo lo logra? ¿Es un empleado o un accionista?

El piloto tuvo un hecho en el que saltó a la fama por haber salvado un avión que tuvo un incidente técnico donde una de las turbinas se había prendido fuego y, a través de una maniobra, salvó a la tripulación. Desde ese momento tiene una subida meteórica en su carrera hasta que sale del 2009 de la fuerza y forma parte de la empresa de Aviación Iraní que es utilizada como frente de la Guardia Revolucionaria.

Hay múltiples compañías aéreas de este tipo, sobre todo de países que están bajo sanciones del departamento de Estados Unidos. Ellos cambian la razón social de las empresas para que las sanciones de occidente no se apliquen a su empresa. Allí, él es una persona que, por su cargo, figura como parte del directorio, porque ocupa rangos en áreas sensibles en Irán. No por nada ése era el piloto del avión, había algo sensible ahí.

Siguiendo este planteo, ¿por qué tomaría el riesgo de salir de los países en los que no hay conflictos con Irán y entrar en la órbita cercana de Estados Unidos?

No había ningún problema porque se trataba de una empresa estatal venezolana y podés volar por donde quieras porque, si el avión no tiene sanciones, eso da cierta libertad. No hay que olvidar que hay un acuerdo estratégico entre Venezuela e Irán.

Pero ir de Venezuela a México, hay una diferencia, ya que es un país que está monitoreado por Estados Unidos...

Es cierto y supongo que cuando se dieron cuenta de la tripulación que estaba a cargo del avión fue que se activaron las alertas.

Claudio Mardones (CM): Cuál es tu análisis teniendo en cuenta la información que dio Paraguay, que originalmente había alertado que le había negado el acceso al avión, luego aportó información de la tripulación. Luego corrigieron la información. Lo que parece que hace Paraguay es cerrar el cerco sobre el avión.

Me llama la atención el ruido de la prensa. Hay múltiples alertas en varios países en un momento específico. Como si se tratara de evitar algo con el avión. Cuando se dieron cuenta, de la tripulación que iba allí y cuál es el avión al que hacían referencia, creo que el ruido de la prensa buscó evitar una maniobra, algo clásico de los servicios de inteligencia occidentales cuando quieren prevenir un acto terrorista.

¿En este contexto podríamos concluir que buena parte de todo estos señalamientos son articulados desde Washington?

Sí, desde Washington o Israel. Es muy probable.

En ese sentido, ¿cómo se lee el mensaje del gobierno israelí reconociendo los esfuerzos de esclarecimiento de Argentina?

Sí, esa fue la última parte del comunicado, pero anteriormente la Embajada de Israel alertó sobre la existencia de redes iraníes operando en Latinoamérica. No leemos que es el comentario de una embajada y que debe mantener un lenguaje diplomático. Pero se tardó en dar una respuesta oficial. En la prensa esto es casi inexistente. Llama la atención porque todo lo que tiene que ver con Irán es visto bajo una lupa, con un estigma por el contexto general de que hay una alerta por un atentado inminente de fuerzas cercanas a Irán en Estambul contra Israel.

Jorge Elías (JE): El gobierno se está disolviendo y se está dejando el mando al ministro de exteriores para convocar a elecciones anticipadas. ¿Habrá tenido que ver la coyuntura por la falta de ruido en la prensa?

El comunicado fue previo a la caída del gobierno, 24 hs o 48 hs antes. El comunicado trató de no mover mucho las aguas por la situación allí.

