Daniel Erbetta: "No conozco antecedente de asociación ilícita en un Estado de derecho"

El ministro de la Corte Suprema de Santa Fe, Daniel Erbetta, dialogó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y aseguró que "un Estado de derecho se nutre de una relación de ciudadanía, en el cual hay culpables e inocentes" y, por otro lado, manifestó que "la dialéctica amigo-enemigo no es propia de un Estado de derecho"

En sus declaraciones sostuvo que "Si queremos vivir en un Estado de derecho hay que respetar las reglas del juego". ¿Nos podría compartir cuáles son esas reglas que a su juicio no se respetaron?

Vivo planteando, y no es la primera vez, pero termino siendo protagonista inesperado y no provocado por declarar sobre dos personas que pudieron generar un impacto en una nota periodística. Hoy los jueces tienen que explicar y dar la cara, fundamentalmente en casos de interés público.

Estoy preocupado porque hace algunos años que atravesamos un proceso de debilidad institucional muy grande y me parece que es tiempo llamar a la reflexión para poner en valor a la política y las instituciones, sobre todo, a la Justicia. Hay que respetar las reglas del juego, que son muy básicas y están en la Constitución.

Soy muy crítico del la Justicia y lo hice en más de una ocasión, pero hay que visualizar que hay un atraso institucional muy grande en la justicia federal que, en parte, es fortalecedora de ciertas patologías que no debemos naturalizar.

Un Estado de derecho se nutre de una relación de ciudadanía, en el cual hay culpables e inocentes que merecen un juicio justo. La dialéctica amigo-enemigo no es propia de un Estado de derecho.

La idea de que al otro ni justicia es una idea que se está instalando hace un tiempo en la sociedad y alimenta esto que el periodismo llamó la "brecha" que tanto daño le genera a la sociedad argentina.

No conozco a los jueces, pero por lo que pude ver a través de información periodística y las audiencias que se transmitieron porque me interesaban. Pido perdón si ofendí, pero respondí hacia la consulta de un ex alumno que es periodista y me interroga sobre esa cuestión y yo le dije que no conocía toda la prueba de cargo y descargo.

No sé cuál será el veredicto de culpabilidad o inocencia, pero para llegar al mismo hay ciertas cuestiones que se deben respetar, sobre todo, en un juicio de tanta trascendencia porque en estos casos la Justicia tiene que dar la mayor transparencia y visibilidad posible.

No es conveniente que este juicio sea por Zoom, debió ser juicio oral y es con las partes presentes en una sala de audiencia, se puede justificar en un caso de extrema seguridad o de pandemia. Da la impresión de que el Tribunal, frente a cuestionamientos que recibió, puede discutirlos o no.

Frente al solo temor fundado o legítimo de parcialidad debe apartarse o cuanto menos debe dar explicaciones entendibles porque la Justicia generar confianza en el propio justiciable.

Cristina Kirchner, la Recoleta y su mundo nac&pop

La teoría de Claus Roxin sobre la autoría mediata por aparatos de poder y la idea de que el autor material e intelectual podían estar separados, además de haber una responsabilidad de quien tenía una situación de control sobre el autor material que fue con la que se llevó adelante el Juicio a las Juntas. ¿Cómo le explica a sus alumnos esto y la diferencia entre lo que podría ser probada corrupción por el lado de Lázaro Báez, además de cuál tendría que ser el partícipe necesario para que eso se produzca?

Conozco perfecta la teoría, pero en el Juicio de las Juntas fue descartada por la Corte Nacional, o sea la aplicó el Tribunal pero cuando llegó a la Corte, esta resolvió conforme a los estándares y a los criterios interpretativos más ortodoxos y tradicionales de nuestro código penal.

La teoría existe y podría aplicarse. No conozco antecedente de asociación ilícita en un estado de derecho. Si hay en el sobreseimiento del espionaje del ARA San Juan donde los jueces dijeron que el presidente no tendría por qué conocer y fueron cuentapropistas.

Estamos hablando de un tema de sobreprecios, en donde que hay que probar que estas situaciones formarían parte de toda una empresa criminal que tendría directo conocimiento, participación y organización un presidente constitucional.

Tomo este proceso como una clara muestra que tiene la justicia federal de reformarse, lo cual implica es irremediablemente ir a un sistema acusatorio, terminar con el expediente de papel y recuperar un proyecto institucional de justicia pública que es lo que quiere la Constitución.

Una de las peores lesiones a la independencia judicial es la que genera el propio juez a través de la delegación de funciones. Esta es una garantía del ciudadano, no un privilegio del juez.

Juicio a Cristina Kirchner: piden apartar y sancionar al fiscal Luciani por "adelantar opinión" en un libro

Quiero volver a lo que usted planteaba del Juicio a las Juntas. El juicio de vialidad irá a la Corte Suprema que casualmente tiene dos de esos miembros de Santa Fe.

Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti.

Exacto. Hay una sobrerepresentación santafesina en el máximo tribunal argentino.

Los conozco a los dos.

¿Cuál es su opinión sobre ellos dado que serán quienes fallen en este juicio?

Tengo relación con ambos. Son personas que tienen una formación académica sobrada y están a la altura de la circunstancia, así como digo eso espero que en alguna medida y como cabeza de poder de la justicia federal se apure la necesidad de muchas cuestiones que aún están pendiente de difusión y reforma. Uno es el Consejo de la Magistratura.

Lo otro que hay que hacer es la reforma de la justicia federal. La implementación del sistema acusatorio fue muy resistida por Comodoro Py y eso llevó a que se cambie la ley de implementación y que se empezara por la provincia de Jujuy, luego gradualmente. Si hay una justicia que necesita ser transparente y pública es Comodoro Py.

BL PAR