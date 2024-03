Daniel Gollán calificó a José Luis Espert de "provocador serial" y "patotero" por incitar a no pagar el aumento de impuestos propuesto por Axel Kicillof en la Provincia. A su vez, sostuvo que Javier Milei tiene un “desequilibrio emocional importante”. Además, apuntó al Ministerio de Salud de la Nación por no invertir en prevención y diagnóstico de dengue. “Si no hay políticas públicas, el avance que esta enfermedad, per se, va a tener por el cambio climático, se va a acelerar “, indicó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Daniel Gollán es diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, con mandato de 2021 a 2025. Fue ministro de Salud de la Provincia, entre 2019 y 2021; ministro de Salud de la Nación en 2015; director nacional de Análisis Técnico y Control de Narcotráfico en 2010 y sub-interventor en la Administración Nacional de Medicamentos (ANMAT) en 2008.

Este fin de semana, José Luis Espert llamó a los bonaerenses a rebelarse y no pagar la suba de impuestos que estableció Axel Kicillof. ¿Cómo recibió los dichos de Espert y la idea de la rebelión fiscal en la provincia de Buenos Aires?

Es tremendamente contradictorio, porque es un Gobierno nacional con un presidente que, cuando era candidato, decía que se cortaba un brazo antes de aumentar un impuesto, y han dado unos impuestazos importantes, quieren volver con Ganancias, aumentaron el impuesto PAÍS 10 puntos, las retenciones, llamando a rebelarse en un provincia que ha hecho por ley, con amplia mayoría, una modificación donde vuelve los impuestos más progresivos, que es una deuda histórica, y donde según el bien que tiene cada uno o los ingresos que tiene cada contribuyente en la provincia de Buenos Aires, los de menor capacidad van pagar muy por debajo de la inflación y solo un 10% de la población paga más arriba pero sin bandearse. No había habido propuestas públicas o masivas de nadie, sale a patotear porque es un patotero con las formas que tiene. Y, además, creo que es un delito llamar a no pagar impuestos.

El Gobierno nos tiene acostumbrados a todo esto, y un provocador serial como es Espert, no cae nada bien, no es bueno para nadie. Creo que tampoco para el Gobierno nacional. Se tiran tiros en los pies permanentemente porque yo estuve este fin de semana reunido con varios empresarios, del sector de la madera, del sector de la construcción, del sector importador y exportador, del sector textil, y lo que me cuentan es patético. Están teniendo que quemar dólares. De una empresa de 600, 300 están suspendidos. Otra empresa de 40, otra de seis, que bajó la venta el 80%. La verdad es que con el mismo razonamiento van a decir que no paguemos los impuestos nacionales, es decir, no es bueno el mensaje.

El futuro político del PJ frente al gobierno de Milei

El 22 de marzo se reúne el Partido Justicialista para tratar de construir sus nuevas autoridades. ¿Qué expectativa tiene de que se pueda generar, a partir de allí, una unión de sectores del peronismo que hoy están fuera? ¿Qué puede surgir?

Creo que hoy el país está ante un riesgo mayúsculo, que es encarnado por un presidente que, además de traer un programa que ya ha fracasado muchas veces en la Argentina, estamos viendo que va a fracasar nuevamente. Más van acogotando a la industria y el comercio, baja la recaudación y van a venir nuevos ajustes, y los ajuste consisten en sacar dinero, que constituye un hecho no solamente malo en sí sacarle dinero a los jubilados, sino que el próximo proyecto va a ser pasar a los jubilados que entraron por la moratoria a un plan donde van a cobrar $100.000. Son cuatro millones. Van a seguir con un ajuste que saca y extrae dineros que están en el consumo y que mueven la economía, y se van fuera del consumo. Lo que sucede es que se vuelve a achicar la recaudación porque baja la actividad económica, y ya vimos esto.

Entonces, ante este peligro, que además se le agrega que estamos en manos de un presidente que tiene un desequilibrio emocional importante, que no le importa nada si se muere la gente sin medicación oncológica, para él es lo mismo. Lo dijo en campaña: “Que se mueran los que se tengan que morir”. Todo este mensaje hace que tengamos un presidente que, además de ser un liberal y estar aplicando un plan ortodoxo, tiene una forma de hacer política que rompe todo el tramado y el anclaje político, social y económico del país. Entonces, me parece que ante eso tenemos que buscar las maneras entre todos los que, con nuestros más y nuestros menos, realmente creemos en la vigencia de la República y la existencia del Congreso. El presidente actual quiere cerrar el Congreso, porque se van de vacaciones y hasta no sé si después de Semana Santa no funciona. Es una locura, porque no le gusta, porque si fuera por el haría lo de Fujimori en Perú y cerraría el Congreso. Estamos ante un peligro que va más allá de las diferencias que se pueden tener en muchos aspectos de política económica, laboral, social, etc.

Me parece que ahí, todo lo que sea ampliar bases de sustentación y acuerdos para mantener un sistema democrático para, reconociendo errores, construir nuevas mayorías y la posibilidad de terminar con este padecimiento que estamos sufriendo prácticamente la enorme mayoría de los argentinos, me parece que es positivo. Así que las expectativas son de mejorar nuestros errores. Lo reconocemos públicamente e internamente, no estuvimos a la altura de las circunstancias y demandas que el pueblo puso cuando nos votó en 2019. Tenemos que corregir muchas cosas, e incluso animarnos a discutir cosas que ya son casi míticas y que los tiempos cambian, y que tenemos que tener la capacidad de discutir y esa es la expectativa, salir para adelante con una propuesta, porque el pueblo espera una propuesta superadora.

Preocupación por el aumento de los casos de dengue

Tenemos que aprovechar su condición de exministro de Salud para preguntarle por el dengue, específicamente en la provincia de Buenos Aires.

El dengue es una enfermedad que sabíamos que se iba venir porque el mosquito transmisor ya se ha adaptado hace muchos años en la mitad de país para arriba, y esa mitad es el conglomerado del AMBA, el conurbano, ciudad de Buenos Aires, donde vive el 45% de la población. Sabíamos que esto iba a pasar, había políticas para minimizar, para palear, que se hacían a cuestiones en el territorio, lo que se llamó "escudo norte", para tratar de parar en las provincias cuando bajaban de Brasil y Bolivia. Por abandono de esas políticas, hemos sido derrotados por el mosquito, hoy tenemos casos de dengue todo el año en el norte del país, cosa inédita.

Eso va a seguir sucediendo si no tenemos una política nacional, no se puede hacer por provincia, por ciudad, por municipio. Todos tienen que estar coordinados por la batuta del Ministerio de Salud de la Nación, y realizar todas las medidas posibles que tiene que ver, primero, con atacar los criaderos. Segundo, por la publicidad de cómo gestionar los momentos de pandemia, cuándo hay que fumigar y cuándo no, el uso del tul, de los repelentes. Todo eso está dejado de lado, el Ministerio informó que no piensan comprar ni reactivos para poder diagnosticar y ayudar a tener una política homogénea nacional, porque hay provincias que no pueden comprar en la magnitud, mucho menos vacunar con una vacuna que cuesta 70 dólares y son dos dosis.

En todo esto debería haber una mayor presencia de Nación, definiendo cuáles son las poblaciones que hay que vacunar, cuáles no, como está haciendo Brasil que tiene una tremenda epidemia. Si no hay políticas públicas, el avance que esta enfermedad per se, por el cambio climático, se va a acelerar y va a ser mucho más rápido todo.

El debate en el Congreso

Claudio Mardones: Respecto a la Cámara de Diputados, sigue en pie para mañana un pedido de sesión especial, presentado por Hacemos Coalición Federal, para reafirmar y restituir el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que no tienen fondos desde el 1 de enero, a partir de una decisión de Javier Milei. ¿Qué va a hacer el bloque de Unión por la Patria? ¿Qué perspectivas tiene para mañana?

Queremos sesionar e ir a trabajar, hay un montón de proyectos de ley. Teníamos la expectativa muy firme de, el miércoles pasado, tratar el tema jubilatorio. Nuestros jubilados se están muriendo de hambre. En segundo lugar, tratar el tema del Fonid, y no tratarlo sino emplazar a que funcionaran las comisiones.

El funcionamiento de la Cámara de Diputados.

En febrero normalmente se conforman las comisiones para que empecemos a trabajar todos en marzo, a pleno, en el Congreso. Hay conformadas tres comisiones, entonces los emplazamientos eran para esos dos temas, más el tema universitario, con lo cual había que conformar la Comisión de Educación y, por último, el tema de seguridad de Rosario. Fíjense qué contradictorio: estamos todos pendientes de lo que está pasando en la ciudad de Rosario, nuestro gobernador, y muchos otros ayudando como pueden ayudando. Nuestro gobernador, con tropas, con patrulleros, con drones, sin camisetear. Pero hay que decirlo: los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires están apoyando el tema, todos unidos firmemente, y no se trata en el Congreso. Queríamos una sesión especial para tratar este tema tremendo que están padeciendo los rosarinos, los santafesinos, pero que nos afecta a todos. Ahora nos desayunamos con que no sabemos qué va a pasar, porque la verdad es que jamás en la historia del Congreso pasó esto de que no se sabe qué va a pasar dentro de 10 minutos, es decir, a última hora llaman si va a haber reunión o no, si van a ir o no. Si el miércoles hay sesión especial, por supuesto que nuestro bloque estará ahí con estos cuatro emplazamientos, que no es nada más y nada menos que emplazar a que funcionen las comisiones, que se conformen y empiecen a trabajar.

CM: Algunos consideran que la prueba de poder sumar voluntades para la sesión especial también pone a prueba poder llegar a contar con las voluntades suficientes para poder llevar al recinto el DNU 70/23. Desde Unión por la Patria, ¿cree que están en condiciones, en algún momento, de afrontar este debate y llevar el DNU con los votos para poder hacer lo que ya pasó en el Senado?

No solo es el deseo, es la necesidad y la obligatoriedad, porque se están infringiendo las leyes. Cuando claramente marcan que, si una cantidad que, en el caso de Diputados son 11, piden sesiones especiales para tratar determinadas cosas, en este caso el DNU, se tiene que reunir forzosamente, no es una cuestión de si tiene ganas o no.

Martín Menem está cometiendo una serie de delitos muy graves, en su momento van a ser juzgados por incumplimiento de los deberes de funcionario público. De hecho, el primer día que funcionó nuestra Cámara se votó cómo se iban a distribuir los cargos en las comisiones y en todas las estructuras del Parlamento, pero porque lo dice la normativa. Incumplieron absolutamente todo. Pero, repito, uno se entera media hora antes de las cosas, jamás pasó esto, no se convoca a los jefes de bloque, hay un desprecio absoluto por el funcionamiento de la Cámara.

Así que nuestra obligación y voluntad es lograr que se trate el DNU en Diputados. Veremos cómo sale esa votación, ahí va a estar en juego la vida de todos los argentinos, porque lo que está empeorando que uno no pueda pagar una prepaga, lo que está empeorando que uno no pueda llegar al día 15, lo que está empeorando un montón de leyes que se modifican en un DNU. Más de 80 leyes se modifican, anulan o derogan por un DNU, jamás pasó esto.

Un DNU es para temas puntuales, dos o tres artículos de una ley, o un tema específico, no puede ser hasta para cambiar el Código Civil, la Constitución. Ahí veremos de qué lado está cada argentino en cuanto a la defensa de la República, el sistema democrático y nuestra Constitución.

