Daniel Montoya aseguró que Javier Milei se mueve al margen, tanto del Poder Legislativo como de los gobernadores: “Por ahora, la Corte no dio ninguna señal, sigue en modo verano y vamos a ver si ahí se encuentra con un límite”, explicó el analista político en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Daniel Montoya es politólogo, analista y consultor. Estudió en la Universidad de Córdoba y realizó un máster en Políticas Públicas en el Instituto Di Tella. Fue director del grupo Banco Provincia y subdirector de vínculos institucionales de Arba. Es autor del libro “Estados Unidos versus China. Argentina en la nueva guerra fría tecnológica”.

Día 80: Milei acelera, la justicia lo frena

Alejandro Gomel: ¿Qué esperás de la apertura de las sesiones ordinarias?

El Gobierno está en una campaña intensiva de repartir caramelos de madera para todos: lo vimos el otro día con el cierre del INADI. Es habitual que las provincias o los gobiernos nacionales disuelvan organismos, los fusionen con otros y trasladen empleados y funciones. Esta resolución del INADI implica el traslado del personal al Ministerio de Justicia que encabeza Mariano Cúneo Libarona.

La tónica es que se disparen polémicas. Lo vimos también con el altísimo voltaje que hubo con el gobernador de Chubut "Nacho" Torres, que terminó con una transferencia de los fondos a la provincia a raíz de un fallo de la Justicia Federal de Rawson.

Tensión con Chubut tras el fallo a favor de la provincia

Estamos transitando una etapa en la que el Gobierno se mueve por dos realidades que están en paralelo. Por un lado, está el plan de ajuste que encabeza "Toto" Caputo. Y, por el otro lado, una acción comunicacional muy intensiva donde aparecen peleas con gobernadores, el rótulo de "degenerados fiscales", la pelea con Lali Espósito.

Todo esto está destinado a tener muy activa y movilizada a una base electoral que, por lo que dicen los estudios, lo sigue acompañando. No debería sorprendernos que Javier Milei siga con esta lógica plebiscitaria, al no tener gobernadores, ni legisladores, ni intendentes, siendo el PRO la única fuerza con la que cuenta, y a la espera de saber qué medida de acompañamiento tiene por parte de la Justicia.

El presidente Javier Milei.

Parece que Milei va a profundizar esta tónica de moverse al margen, tanto del Poder Legislativo como de los gobernadores, algo que es bastante novedoso. Le quedan dos herramientas para poder apoyarse. Por un lado, la gente. Por eso hacía alusión a los caramelos de madera y a esta agitación constante. Por otro lado, contar con que la Justicia apoye. Por ahora, la Corte no dio ninguna señal, sigue en "modo verano" y vamos a ver si ahí se encuentra con un límite, sería un antes y un después.

El Gobierno recurrirá a un 'per saltum' en la Corte para rechazar el fallo favorable a Chubut

AG: Más allá de la imagen positiva que sigue teniendo el Presidente, la Justicia no le dio la razón en el conflicto con Chubut, la Ley Ómnibus no fue votada y el DNU pareciera contar con los votos necesarios para ser rechazado. ¿Tiene que "empezar a hacer goles" Milei?

Me parece que hay que esperar a ver cómo se mide la temperatura ardiente de la política con la temperatura de la calle que, hasta el momento, pareciera estar fría, sin demasiados conflictos sindicales.

El gobierno de Kirchner tuvo su primer conflicto con el caso Blumberg, que generó una movilización ciudadana. Hay que ver en qué momento la ciudadanía logra conectar con todo este clima que se vive en la política.

Milei es visto como un presidente honesto, pero con poca sensibilidad, mientras crece la polarización

Hasta ahora, no ha ocurrido, y eso le sigue dando cancha a Milei para que siga avanzando. Hoy vemos como se han espiralizado muchos eventos internacionales. Lo vemos con la crisis del transporte en Chile, con las manifestaciones de los de los productores agropecuarios en Europa y los "chalecos amarillos" en Francia. Así como las redes sociales son importantes para Milei, las piezas negras también juegan y se puede encontrar con que la alta temperatura de la política se termine conectando con la calle y sería el fin de la luna de miel y de un pase de una nueva etapa donde acabaría el momento de repartir caramelos de madera y Milei tendría que empezar a encargarse de los temas reales. Por ahora, son solo insinuaciones. El Presidente tiene una amplia cancha para gobernar por DNU y hasta ahora no está pasando: "mucho ruido y pocas nueces".

Asamblea Legislativa: los legisladores opositores analizan qué hacer si Milei sale con un “martes 13”

Fernando Meaños: En una entrevista, el Presidente aseguró que puede realizar la transformación de la economía que desea sin la necesidad del Congreso. ¿Eso puede significar que no haya grandes anuncios mañana y que las medidas se tomen con decretos?

Sí, por eso digo que hay mucha insinuación. El Gobierno podría tener un paquete de decretos que podría haber avasallado y sobrecalentado los juzgados, pero ha sido poco y nada. Más allá del primer DNU y la Ley Ómnibus que también estaban repletos de caramelos de madera.

Javier Milei defendió el ajuste, descartó un levantamiento social y aseguró que no necesita al Congreso.

El kirchnerismo recostó su gobernabilidad sobre los intendentes del Conurbano y los gobernadores del norte y la Patagonia. Después vino Macri y, tal como criticó Sturzenegger, compró gobernabilidad a la casta y se recostó con los gobernadores que sustituyeron el protagonismo que habían tenido los intendentes del Conurbano.

Carlos Zapata: "Los gobernadores no tienen que usar la cosa ajena para beneficio propio"

Milei se pone de espaldas al Congreso y se pelea con todos los gobernadores. Están las herramientas administrativas porque son potentísimas. Tiene el Ministerio de Economía, el Banco Central, los decretos, la relación con el FMI y el Departamento del Tesoro.

En la medida que él use esas herramientas, que son potentísimas, la suerte de él no va a correr en el terreno de los límites que le ponga el Poder Judicial, los gobernadores, o el sistema político que están en ruinas. Él único nubarrón que le podría aparecer sería la calle y eso no está ocurriendo. Todo va a depender del acierto y la inteligencia que tenga con estas medidas y de que deje de insinuar y que vaya a los bifes.

Encuesta: se deterioraron las expectativas económicas y crecen las opiniones pesimistas

Milei tiene una armada potentísima y envidiable a nivel digital, pero todavía no abandona la lógica de campaña y tiene que empezar una etapa nueva en la que tiene que gobernar porque es el presidente. Todas las actividades que hace, tanto en el país como afuera, son de campaña. No registra que es el Presidente y que tiene que gobernar.

