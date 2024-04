Día 123: La conflictividad avanza

En un abril con aroma a diciembre, la conflictividad social está en aumento por el impacto de la estrategia que el gobierno nacional está implementando en los salarios y asistencias. Ayer hubo un paso adelante en esta inquietante tendencia con el enfrentamiento entre la policía y los manifestantes, destacó Jorge Fontevecchia en el comienzo de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) del jueves 11 de abril del 2024.

Si la semana pasada nos preguntamos, porqué aguantamos el ajuste, esta semana parece que debemos empezar a preguntarnos si la sociedad empezó a reaccionar. En ese sentido, cismogénesis es un término acuñado por el antropólogo y teórico de la comunicación Gregory Bateson. Es un concepto que ayuda a describir y a analizar los conflictos crónicos cuando sufren un aumento considerable de agresividad entre las partes enfrentadas.

Según este concepto, estos procesos son graduales y sostenidos en el tiempo, de manera que llega un momento en que no está claro cuándo ha empezado el conflicto. Entonces, se puede ver que esto podría ser lo que está afectando a la Argentina en este momento.

Incidentes y represión: la Policía desalojó a piqueteros de la 9 de Julio y hay 8 detenidos

Debido a la gradualidad, también suele pasar que, hasta que el proceso no está muy avanzado, las personas involucradas no llegan a ser conscientes de la gravedad de la situación ni de los profundos cambios que están sufriendo como sujetos, cambios causados por la escalada de agresividad. Usar el concepto de cismogénesis permite darse cuenta de que muchos tipos de conflictos individuales y colectivos graves empiezan así con pequeñas agresiones.

En la historia de la Revolución Rusa, León Trotsky cuenta que la gente común llega a las revoluciones, a los grandes estallidos y conflictos sociales, cuando se rompen las “compuertas de la vida rutinaria”. Es decir, cuando ya no se puede hacer aquello para lo que se vive, lo que se hace todos los días. Trotsky no está hablando de los militantes, las personas politizadas o a quienes les preocupa lo que pasa en la sociedad. Si no, las personas a las que la política les parece un tema más, entre muchos otros.

Volviendo al presente, hay quienes trabajan jornadas de 10, 12 ó 14 horas que no llegan a fin de mes, hay estudiantes universitarios a los que se les está informando que la Universidad de Buenos Aires no podría abrir sus puertas en el segundo cuatrimestre si no le logan los fondos, hay quienes deben cerrar negocios porque no pueden afrontar los alquileres de los locales y las tarifas de los servicios o fueron despedidos de trabajos estatales.

RIPTE de febrero.

Eso es, según Trotsky, “que se rompan las compuertas de la vida cotidiana”. Es más que un ajuste, es destruir las condiciones de posibilidad de una vida medianamente estable. Un ajuste, por así decirlo, te deja en carrera, podés seguir adelante con tu trabajo o con tu estudio, en condiciones más difíciles, pero seguís adelante. Cuando directamente te echan del trabajo o te cierran la universidad es otra cosa.

A esto se suma un dato aportado por un informe del economista Martín Rapetti, que muestra que el poder de compra de los salarios formales medido por el RIPTE está en mínimo histórico, como en 2002, tras la caída de la convertibilidad. ¿La sociedad llegó a ese punto?

Los antecedentes de los estallidos sociales en el mundo

En el mundo, hubo muchos estallidos sociales en las últimas décadas que, después de años de malestar social, tuvieron un elemento desencadenante. “No son los 30 pesos, son los 30 años”, fue la consigna del octubre chileno del 2019, remarcando la cantidad de años de acumulación de diferencias sociales .

Este estallido social se dio, luego de que se reprimiera una manifestación de estudiantes secundarios que intentaban saltar el molinete del subte luego de un aumento de 30 pesos y terminó con intentos de reformas constitucionales y un Gobierno de izquierda, como el de Gabriel Boric totalmente por fuera del sistema político.

Tal es la profundidad del viraje político en Chile, que hay municipalidades de lo que sería el equivalente al conurbano de Santiago, la capital del país vecino, que la gobierna, el Partido Comunista.

Cuál es la estrategia del Gobierno para frenar las manifestaciones

También estuvo la primavera árabe del 2011. Toda una serie de dictaduras que cayeron, luego de regímenes de 40 años en el poder, desatadas luego de que un vendedor ambulante se prendiera fuego enfrente de la plaza central de Túnez, porque la Policía le había quitado su carro para vender.

Esto grafica que el malestar social se acumula, hasta que por algún motivo, hay una escena, un hecho, que termina sintetizando y escenificando este malestar y destapa la furia de la sociedad.

Un politólogo analizó en cierta ocasión la imagen de personajes públicos con muy buena imagen que, en determinado momento, caen en desgracia en cuanto a la percepción de la sociedad. Textualmente dijo que “hay políticos a los que nada les hace daño hasta que, de golpe, reciben una mella imprevista. Cuando se produce ese daño, de ahí en más, la caída es irrefrenable”.

De esta forma, se disparan varios interrogantes alrededor de cuál será la mecha que encienda esta conflictividad latente: ¿Será la represión a las marchas pidiendo alimento? ¿Un futuro paro de la CGT? ¿Los escándalos en interior de su propio partido lo que comienza a erosionar a Javier Milei?

Alerta social: crisis, protestas y tensiones en Argentina

En nuestro país el ejemplo más inmediato que se nos presenta de rebelión popular es el de diciembre del 2001 con saqueos y represiones en varios puntos del país. Los eventos que terminaron de hacer explotar la conflictividad social podrían ser dos. Cuando el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo anunció el Corralito y cuando el presidente Fernando De La Ría, en cadena nacional, decretó el Estado de sitio.

Volviendo a la actualidad, la situación es extremadamente delicada. Ayer el Gobierno se reunió con la CGT para hablar de la nueva Ley Bases y en qué consistiría el proyecto de reforma laboral. Según trascendidos, se busca alargar de 3 a 6 meses el periodo de prueba a los trabajadores y cambiar el régimen de indemnización, por uno que reduzca el monto que se lleva el empleado. Este sistema estaría inspirado en el de la UOCRA.

Sin embargo, previamente la cúpula cegetista había estado reunida con el bloque de Unión Por La Patria, a quienes les aseguraron que ven condiciones para votar negativamente el DNU en el Congreso.

Si bien el paro general no tiene fecha, el camionero Pablo Moyano aseguró que están discutiendo la fecha y desde diferentes dirigentes de la Central, se dijo que se movilizará el primero de mayo, Día del trabajador.

Por otro lado, hoy habrá una retención de tareas de los choferes de colectivos en el AMBA. El vocero de la UTA, Mario Calegari, lo anunciaba de la siguiente manera: “A partir de las 00:00 horas habrá retención de tareas, o sea, que los trabajadores esperarán en la punta de línea esperando que se dé el pago, si eso sucede, saldrán a trabajar ”.

Daniel Arroyo, diputado nacional de Unión Por La Patria sostuvo que la situación social en Argentina es crítica debido al aumento de precios en alimentos y medicamentos, el creciente endeudamiento de las familias y la caída de la clase media con los nuevos pobres. “Esto ha llevado a una implosión social, donde las tensiones internas y las dificultades diarias son abrumadoras para muchas familias, a pesar de que otros mantengan expectativas de mejoras con el Gobierno”, explicó.

En contrapartida, Gabriel Solano, dirigente del Partido Obrero aseguró que la política de Milei conduce a un generalización de la protesta social: “Busca debilitar los salarios y las jubilaciones, despedir masivamente y recortar derechos laborales. A pesar de la resistencia popular, enfrentamos desafíos debido a la falta de apoyo sindical y su negociación con el Gobierno”.

Sergio Palazzo: "Es momento de activar la unidad para generar un gran paro nacional"

Además, alertó que “la lucha persistirá en las comunidades, fábricas y universidades, en una confrontación entre trabajadores, sectores populares y el Gobierno, lo que será clave para el futuro del país”.

El sociólogo Carlos de Angelis, hizo foco en una teoría del conflicto surgida en la Escuela Austríaca, para la cual el conflicto es dinámico y sigue una escala de nueve fases, desde la tensión inicial hasta etapa final, la guerra total. “En Argentina, nos encontramos constantemente entre la fase cinco y seis, donde se construyen oponentes y aumenta la amenaza.

A su vez, consideró que el Estado debería mediar en estos conflictos, pero cuando el mismo presidente es parte del problema, la sociedad tiene pocas herramientas para resolverlos, especialmente en medio de crisis económicas prolongadas.

La represión en la protesta contra el hambre

Otra de las claves del día de ayer, fue la represión a los movimientos sociales que reclamaban contra las bajas del Plan Potenciar Trabajo y la falta de comida en los comedores barriales. En la protesta en la 9 de julio, varias imágenes reflejaron a la policía reprimiendo mientras un manifestante convulsionaba en el piso.

En otra fuerte imagen, y en línea con el accionar del protocolo antipiquete implementado por Patricia Bullrich, efectivos de la Policía de la Ciudad hirieron fuertemente a un manifestante detenido.

Más allá de lo duro de estos recortes, es importante reconocer en todo esto, la importancia del trabajo periodístico. Los colegas que se encuentran ahí, los movileros, productores, camarógrafos, fotoperiodistas, todos hacen que el Gobierno tenga siempre alguien mirando lo que hace, lo que sucede y mostrándoselo a la sociedad.

Represión frente al Congreso: más de 20 periodistas y trabajadores de prensa heridos

Es tanta la molestia del Presidente con esta labor de los trabajadores de prensa que en cada movilización hay varios heridos. Esta vez fue el turno de periodistas de Crónica y de LN + que tuvieron graves heridas, con un balazo de goma en el mentón incluido.

En ese sentido, el Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, sostuvo que el hecho “fue una pena” y puso en duda las versiones que apuntaban a las fuerzas de seguridad como principales responsables. “Tenemos que seguir mejorando la manera que trabajamos en concordancia entre la necesidad de ordenar y de informar estas marchas”.

“Esto nos hace volver al concepto de cismogénesis de Bateson, que analiza cómo los conflictos crónicos pueden intensificarse considerablemente. Aunque no podemos predecir cuándo un evento aparentemente insignificante desencadenará una crisis, es crucial que las autoridades consideren esta reflexión y tomen medidas preventivas para evitar desastres”, pidió el conductor del ciclo al cerrar su columna editorial.

AO DC JL