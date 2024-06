Diputado Almirón, LLA: "Si no fuera por los medios nacionales, lo de Loan quedaría tapado"

Lisansdro Almirón criticó la falta de capacitación y equipamiento para la policía, en especial en las regiones fronterizas, donde aseguró que "el crimen organizado supera la sofisticación del Estado". Además, defendió el proyecto original de la Ley Bases. “Uno de los artículos hablaba de la seguridad interior, y era concreta la actuación de fuerzas federales en el interior del país para los casos de trata de personas y narcotráfico, Unión por la Patria lo dejó de lado”, sostuvo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Lisandro Almirón es diputado nacional por La Libertad Avanza. Fue concejal por Corrientes entre 2021 y 2023, y convencional constituyente para la reforma de la constitución provincial. Con la firma del dictamen de mayoría en Diputados para la Ley Bases, sostuvo que este hecho marca el final de un capítulo oscuro y el comienzo de una nueva historia.

Dado que es de Corrientes, y entiendo que al haber sido constituyente es abogado, quiero saber cómo está viendo que la justicia actúa su provincia en el caso de Loan.

Gracias por el espacio, y por supuesto con mucha preocupación como todos los argentinos.

Creo que este hecho lamentable que está sucediendo en mi provincia muestra claramente la fragilidad institucional que hay en Corrientes, sobre todo en materia de seguridad. Creo que eso está a las claras.

Bien lo dijiste, yo fui convencional en 2007 y me acuerdo que una de las cuestiones fue la reforma del Poder Judicial, uno de los temas quizás a los que más horas de debate se le dedicó en aquella Convención Constituyente, y a la fecha la verdad que dista mucho el deseo de los constituyentes de lo que se viene practicando en la provincia. Primero, porque se tardó un buen tiempo en acomodarse la Fiscalía de Investigación Administrativa, que es un organismo que prácticamente hoy no está funcionando, es una figura decorativa en la Constitución, se le dio, de alguna manera, facultades en ese momento a la Fiscalía General para que, prácticamente desde el 2007 a la fecha, el fiscal general de la provincia tenga dos organismos muy importantes, que son la acusación y la defensa al mismo tiempo. Entonces, el poder que reviste la figura del fiscal general es muy fuerte, tanto para el manejo de la acusación como la de la defensa, pero además también el manejo de la policía.

Entiendo que hoy hay una situación clara, es una lucha entre cúpulas policiales. Se ha removido hace muy poco la cúpula policial, hay un conflicto claro de intereses. Hay un mal manejo y una mala aplicación de la modificación del Código Procesal Penal, por eso también queda en evidencia la falta de criterio que ha tenido la policía para llevar adelante la investigación en la primera etapa. En lo que en el proceso penal se llaman etapas preliminares, y que tiene un estricto manejo sumario, en el que se tiene que hacer el mayor esfuerzo para producir la mayor cantidad de pruebas conducentes para buscar la verdad, que en definitiva es el objetivo del proceso penal. En este caso, es evidente que no se hizo el trabajo necesario.

La búsqueda frenética de Loan en un país con 90 chicos desaparecidos

Por otro lado, legislativamente me doy cuenta que la cuestión de la aplicación de la Alerta Sofía deja algunas cuestiones que son importantes modificar. Para que la gente entienda, el Alerta Sofía es cómo se trata la desaparición de los niños, niñas y adolescentes en las primeras 72 horas, respecto al manejo de la información, darle la mayor difusión posible, porque las primeras 72 horas son cruciales. Esas 72 horas me parece que debieran acortarse, evidentemente cuando se pierde un niño, niña o adolescente, 72 horas son un plazo excesivo, sobre todo para los controles de seguridad que tienen nuestras fronteras. La fragilidad que tienen nuestras fronteras y los pasos por las provincias o países limítrofes, como la nuestra, donde prácticamente uno puede pasar en lancha o caminando por frontera seca, tanto a Paraguay, a Brasil, y a Uruguay. No hay una responsabilidad respecto a lo que es manejar en este momento una zona tan importante, y la policía no está a la altura de las circunstancias.

La formación de la policía se convirtió prácticamente en una salida laboral de empleo público y dejó de tener el compromiso de defender al ciudadano y los intereses de la seguridad personal que tiene que tener cada conprovinciano.

La verdad es muy triste, creo que la cosa se manejó muy mal y esto muestra una profunda diferencia cultural de una Argentina pobre, del siglo pasado, que no la pudimos transformar para que culturalmente Corrientes dé un paso hacia adelante. Escuchaba los testimonios de la gente de 9 de julio y de los familiares, y si no hubiera sido por la prensa, si esto no hubiera tomado estado público nacional a través de los medios de prensa, seguramente esto hubiera quedado muy tapado y no hubiéramos tomado dimensión de lo que está viviendo nuestra provincia.

Loan Danilo Peña

Caso Loan: todos los detenidos fueron trasladados a cárceles federales

En la zona de frontera necesitamos imperiosamente una reforma en materia de seguridad interior y en materia de defensa, necesitamos equipamiento, necesitamos gente formada.

Vivimos en un país que es el granero del mundo, que es un país extenso en tierra que tiene la posibilidad de ser hoy el búnker del mundo, si hubiera un problema bélico de gran escala, y no tomamos conciencia de lo importante que es tener la defensa de nuestras fronteras, una policía y una fuerza de seguridad formada con los equipamientos a la altura del tiempo que nos toca vivir.

Hoy, lamentablemente, la criminalidad ha avanzado de manera exponencial. La sofisticación que tiene la criminalidad en la zona de frontera es muy superior muchas veces a la que tiene el mismo Estado en embarcaciones y en sistemas de drones.

No soy el dueño de la verdad y no tengo la bola de cristal para decir qué pasó, y estamos en una etapa de investigación en la que quizás el desenlace puede ser cualquiera de los tres desenlaces lamentables que pueda tener esta historia, porque el solo hecho de que sigan pasando días y que no se sepa nada de Loan ya es una tragedia, pero queda en evidencia que frente a la hipótesis cierta de trata y de tráfico, estamos muy atrasados.

La verdad que lo de Loan deja a nuestra provincia y a la zona en general, al Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones, en una situación de fragilidad en la que tenemos que tomar conciencia de que hay que cambiar las políticas de Estado respecto a en materia de seguridad.

La ministra de Seguridad ha estado en Corrientes, ha actuado rápidamente y sé que tiene una propuesta de modificaciones importantes en materia legislativa, y seguramente esto va a ser gran parte de la agenda legislativa que viene.

Caso Loan: imágenes muestran al matrimonio detenido en Chaco

Usted fue concejal en Corrientes y convencional constituyente. ¿A qué partido representaba?

En la primera elección, en la elección de Convencional Constituyente, yo era muy joven. Armamos una alianza, con el gobernador de la provincia de Neuquén, Jorge Sobisch, y el ingeniero Macri, que se llamaba Alianza Frente de Integración Nacional (AFIN), y con ese esquema fui convencional constituyente.

Como concejal, en una alianza con el ex vicegobernador que había sido parte de la alianza de Ricardo Colombi, y del actual gobernador, donde se produjo un quiebre.

Nosotros tenemos un esquema de alianzas muy difícil de entender porque la composición es prácticamente una Ley de Lemas, lo que lleva a que la competencia sea una competencia voluminosa de gran cantidad de partidos que no están sujetos a cuestiones ideológicas, sino más bien de expectativas y chances de acceder a las bancas o acceder a los espacios ejecutivos.

Al estar fuera de agenda, Corrientes siempre tuvo una composición muy heterogénea de lo que son las alianzas. Entonces, el comunismo puede estar con el frente gobernante, lo que pasó muchas veces, o estar el peronismo con el PRO. Corrientes tiene un sistema electoral bastante complicado, y varios partidos políticos venimos discutiendo la cuestión de formar parte de la transformación a un sistema mucho más transparente que el que tenemos hoy.

Pero yo presidía el partido Unión Celeste y Blanco, que es el partido que en su momento supo liderar Francisco de Narváez.

¿Podríamos decir que la fragmentación hace que distintas personas puedan estar en determinado momento en alianza con el PRO, con el peronismo, con los radicales o eventualmente con La Libertad Avanza, como es su caso hoy?

Si, totalmente.

De hecho, el Gobierno actual inicia su alianza con el kirchnerismo. El actual gobernador de la provincia de Corrientes fue candidato a concejal por una alianza entre Cristina y el gobernador Colombi, que se llamaba Frente de Todos. El kirchnerismo con el radicalismo local.

El Gobierno apunta a ampliar sus alianzas y destraba recursos para las provincias

Debate de la Ley Bases en comisiones de Diputados.

Alejandro Gomel: Se cuenta que la Ley Bases se aprueba. ¿Con Ganancias y Bienes Personales también están los números o ahí puede haber alguna sorpresa?

No. Creo que claramente la Ley Bases tiene consenso completo. Estamos hablando siempre del paquete fiscal y las modificaciones que se puedan tener allí. Creo que, conforme al artículo 81, la Cámara de Diputados va a insistir con el proyecto original en Ganancias y en Bienes Personales, y entiendo, por las negociaciones que viene llevando adelante tanto el presidente de la Cámara, el doctor Martín Menem, como el presidente del bloque, Gabriel Bornoroni, estarían los acuerdos como para avanzar e insistir sobre el proyecto originario de la Cámara de Diputados.

AG: Con respecto a privatizaciones, ¿se está pensando en proyectos de ley que vayan por lo que quedó afuera de la Ley Bases?

Probablemente.

Ahí hago un paréntesis respecto a lo que estás diciendo. Es cierto que han quedado artículos muy importantes fuera de este proyecto de Ley Bases, que es lo que pudimos, siendo menos de 40 diputados, que entramos con un presidente que hace seis o siete meses atrás conformaba un monobloque con la actual vicepresidenta, Victoria Villarruel, y hoy presiden el país. Que siete meses después, un puñado de 40 diputados pueda discutir una reforma estructural tan grande como es la Ley de Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, me parece que es un hecho inédito en el país en cuanto a capacidad de acordar y lograr puntos de acuerdo.

En primer lugar eso me parece importante resaltarlo, porque si bien también hay una apertura de los bloques dialoguistas, hemos tenido que hacer un enorme esfuerzo quienes nos encontramos en una minoría también sin antecedentes, porque creo que es histórico que un presidente no tenga quórum para sancionar una ley tan importante como la que es parte de la plataforma y proyecto.

Ley Bases: el Gobierno prepara otra ofensiva para privatizar Aerolíneas Argentinas, el Correo y medios públicos

AG: ¿Hubo un aprendizaje del Ejecutivo de la Ley Bases original a la situación actual? ¿Se aprendió un poco a dar la discusión y hacer acuerdos legislativos?

Sí, por supuesto. Creo que uno de los contrastes más significativos se da con lo que arrancamos la nota. Cuando presentamos el proyecto original, uno de los artículos hablaba de la seguridad interior, y era concreta la competencia y la actuación de fuerzas federales en el interior del país para los casos de trata de personas y narcotráfico, fue un artículo que dejó de lado Unión por la Patria.

Lamentablemente, a veces pasan cosas y después uno toma conciencia de la razón de ser de cada norma, porque fíjese usted, no podemos hablar de seguridad jurídica si no empezamos a hablar de la seguridad personal, de las libertades naturales que tiene un ciudadano de vivir y de tener garantizada su seguridad e integridad física.

Si no podemos garantizar eso tan elemental que es la seguridad interior, imagínese qué seguridad jurídica podemos dar al país. Si discutir cada proyecto con los diputados de Unión por la Patria lleva a una especulación de “vamos a tratar de no darle esta ley para que al Gobierno le vaya mal, y retornar a la metodología que teníamos y practicábamos en el Gobierno anterior”. Esa discusión que venimos llevando adelante con el bloque de Unión por la Patria no solamente genera un desgaste moral, porque es un desgaste moral muchas veces saber que uno está en lo cierto, que todo lo que uno propone tiene su razón de ser y encontrar trabas que van por el lado siempre de la persuasión falaz, de que algo es inconstitucional porque no están los mismos de siempre gobernando el país.

La Ley Bases llega al recinto con un amplio acuerdo pero toma vuelo la polémica por el "doble conforme"

En esto también quiero hacer una pequeña proyección de lo que pueda pasar el día después de la Ley Bases, porque claramente acá hay un grupo de legisladores que, lo han manifestado incluso en los trabajos de comisión, van a llevar a la justicia los planteos de nulidad correspondientes respecto a algunas modificaciones que se van a tratar hoy. Quieren seguir teniendo un país que ante el mundo sea inseguro, quieren seguir mostrándole al país que tenemos un país más parecido a lo que son algunos regímenes de Centroamérica, lejos de lo que hoy es la propuesta del presidente Javier Milei. Más allá de eso, me parece que tenemos que desprendernos de estas singularidades que ya han pasado con el Decreto de Necesidad y Urgencia. Y tenemos que avanzar sobre la transformación del país.

Este país se hizo grande con proyectos grandes, como el proyecto de Alberdi de Ley Bases y puntos de partida. Me parece algo muy significativo y simbólico inspirarse en las grandes transformaciones del país.

Las petroleras queman el mayor nivel de gas desde 2019, según el Banco Mundial

Hoy el país necesita una transformación de la industria pesada que permita desarrollar el litio, el gas y la riqueza que tenemos en la Patagonia.

Imagínense, yo vengo de una provincia donde no hay gas. Le hablo a alguien de Buenos Aires, de la Ciudad Autónoma, o de la Provincia, y no se imaginan que nosotros tenemos que comprar el gas en garrafas, como se compraba en Buenos Aires hace 50 años.

Hemos sido quizás una de las provincias más perjudicadas, porque seguimos pagando una energía cara en una provincia donde las temperaturas llegan a los 46 o 47 grados en verano, utilizando más energía por ahí que el resto del país por el consumo excesivo de los aires acondicionados. Y no tenemos gas.

Tenemos una energía cara que sale de Yacyretá para el país, donde gran parte del país se benefició con lo que producen y la riqueza de las provincias, y generalmente en esto no hemos tenido ningún tipo de resarcimiento ni de reparo en haber alimentado o haber formado parte de la energía eléctrica que permitió justamente el desarrollo de otro tipo de energía.

Ese es el país disímil que tenemos, con asimetrías que tenemos que tratar de transformar en un país pujante, como lo son los países que han tenido la ambición de transformar el país con grandes obras y con grandes proyectos. En ese sentido, creo que ese proyecto original, de 664 artículos, que arrancó tratando el Congreso, en el plenario y después en las sesiones del Congreso, tenía la ambición de que la sociedad sepa que acá había un Gobierno que quería transformar el país. Y aunque hoy nos quedamos quizás con un sabor amargo de no haber podido darle a la Argentina todas las normas que tenía en ese proyecto originario, lo vamos a trabajar para que lo que quedó pendiente lo podamos ir incluyendo en el temario de la agenda legislativa de este año.

