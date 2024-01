Eduardo Amadeo: "El horizonte existe"

El exdiputado Eduardo Amadeo indicó que el Presidente cuenta con apoyo popular para llevar adelante su programa económico: "Es tal el agotamiento de la sociedad que Milei tiene un espacio para crecer". En esa línea, fue muy duro con la actual oposición: "Para el kirchnerismo trabajar y ganar plata es de la derecha, mientras que para Milei es el corazón del crecimiento del país", sentenció en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Eduardo Amadeo es economista, productor agropecuario, fue diputado nacional en varias oportunidades, la última, por Cambiemos en el año 2015. Entre 2015 y 2019, se desempeñó además como embajador argentino en los Estados Unidos; en el 2003 fue vocero presidencial durante la presidencia de Eduardo Duhalde; en el 2002, vicejefe de Gabinete de Ministros de la Nación; fue secretario de Desarrollo Social del 1994 al 1998 y presidente del Banco Provincia entre el 1987 y el 1991. Esta semana publicó una nota de opinión titulada “Una batalla crítica frente al populismo”, allí analiza la disputa política y cultural que deberá dar el Gobierno si quiere salir triunfante de esta situación.

Nuria Am: ¿Cómo ve la situación de lo que pasa en el Congreso? ¿Y en cuanto al bolsillo de la gente?

Estamos en medio de una tormenta, pero con buen destino. Ayer fui a ver la discusión en la Comisión y poco a poco van apareciendo signos que me hace pensar que el paquete de leyes se va aprobar. El kirchnerismo y la izquierda muestran como si estuviéramos ante un gobierno insensible que quiere perjudicar a los pobres, mientras que en los últimos 20 años sus resultados fueron un desastre social: 50% de pobres, millones de pibes que no saben leer, 7 millones de personas trabajando en el mercado negro, el aumento exponencial de personas que se drogan, etc. Este desastre social tiene varias causas, como el modo en cómo han administrado los recursos públicos. El kirchnerismo dice, y está escrito, que la idea de la calidad educativa es una idea de derecha, que lo importante es que vayan.

Entonces, lo que está pasando en el Congreso es que se está tratando cambiar estas ideas perversas de estos últimos años, siendo los más pobres las principales víctimas. Vos fijate que por algo los empleadores no quieren tomar empleados, porque es comprarse un juicio, y eso no ayuda a la inserción laboral formal.

NA: Está claro que, resultado de las medidas que se tiene que tomar por las medidas de la anterior gestión, la pobreza se va aumentar, entre la alta inflación y los salarios actuales. ¿Es así?

La perversidad de la situación que dejó Fernández es que no hay otra forma para resolver este drama que producir este shock. Yo lo viví cuando Duhalde tuvo que hacer esto en enero y agosto del 2002 y la inflación había bajado y la economía estaba creciendo. Cuando todo se ordenó, pasamos un momento muy difícil pero luego nos recuperamos.

Si cambiamos las reglas, el horizonte existe porque empezará a haber trabajo en blanco, inversión y podremos salir. Ahora bien, cuando lo que está abajo es malo, es complicado. Si seguíamos como estábamos íbamos a algo peor, ahora hay esperanza. Insisto: cuando fue la convertibilidad hicimos un proceso semejante y al tiempo la economía se acomodó. De todas maneras, no alcanza sólo con la economía, hay que cambiar las reglas profundas que hacen al funcionamiento del Estado.

NA: Usted está abocado a la actividad agropecuaria de lleno y no la están pasando bien con el tema de las retenciones ni con las economías regionales. Sin embargo, su mirada es positiva. ¿Por qué?

Para funcionar razonablemente, tengo que tener expectativa de futuro, ya sea para comprar una máquina o invertir más. El problema con el kirchnerismo es que no había eso, ni los agropecuarios ni con un un señor que tiene una concesionaria. Había desaparecido el futuro, y sin eso no hay inversión ni progreso. Para el kirchnerismo trabajar y ganar plata es de la derecha, mientras que para Milei es el corazón del crecimiento del país, y por esto yo me juego.

NA: Terminan necesitando el respaldo del Congreso, más allá de ser Presidente. ¿Cuánto poder creer que tiene Milei para hacerlo? ¿La gobernabilidad está asegurada?

Hay mucha gente que debe estar protestando por la tarifa de la luz y el gas (que eran ridículamente bajas) y, pese a eso, tiene el acompañamiento de la gente. Es tal el agotamiento de la sociedad que Milei tiene un espacio para crecer.

Al respecto del sistema político, el Congreso le está dando el espacio. Es muy bueno que haya reformas porque la ley no es perfecta. De hecho, hay una discusión muy buena con los sectores no kirchneristas, ya que entienden que hay que hacer cambios en todos los campos. En estos días me reuní con personas del sector minero que me contaron que el mensaje del futuro es muy positivo y que la carpeta argentina, que estaba casi en el olvido, la están mirando. Y eso es mucho dinero para el interior del país.

La búsqueda de liderazgo en la oposición

NA: ¿Quién es el líder de la oposición en este momento?

Creo que no hay, hoy la oposición es una bolsa de gatos. Desde el kirchnerismo, Cristina Fernández sabe que no puede hablar. Además, les cuesta hacerse cargo de sus errores, ya que, con los desastres que han hecho, nadie quiere enfrentar a la gente.

NA: ¿El Gobierno está dispuesto al diálogo con esa oposición?

Los gobernadores son una oposición muy positiva, con la cual el Gobierno ha abierto diálogo. Justamente ayer hubo una foto de todos los gobernadores patagónicos que se juntaron para reclamar mayores inversiones en sus provincias. Precisamente esas provincias patagónicas son las grandes beneficiarias de lo que se viene porque, por ejemplo, energía o minería van a ser industrias centrales. Ahí veo una buena conversación que hay que mantener, más allá de los reclamos, que son de buena onda, de búsqueda de generar trabajo.

La situación de las economías regionales

NA: ¿Qué margen tiene el Presidente una vez que se acabe “la luna de miel”?

Estos momentos, que lamentablemente nuestro país ha sufrido tantas veces, son carreras contra el tiempo. Hay que obtener resultados y mantener la esperanza viva. Te habrás enterado que hubo supermercados que le mandaron productos de vuelta a los proveedores cuando le pusieron un 100% de aumento. La economía se va ordenando, en función de que habrá competencia por querer vender.

Este tema del FMI está muy bien porque nos saca de encima una presión sobre el mercado de cambios, hay que ver el vaso medio lleno. Estas señales de que Milei quiera conversar son señales hacia adelante.

NA: ¿Está bien la magnitud de las retenciones a la soja, que subió importantemente, al sector vitivinícola y al limón?

Hay que terminar de hacer el número porque hemos tenido una devaluación importante. Veníamos con el dólar clavado y ahora que subió de manera importan, mejoran nuestros ingresos.

NA: Sí, pero nadie exportaba un dólar de 300, sino de 700. Es decir, no compensan con la devaluación, lo que pierden ahora pagando retenciones, ¿no?

Tenemos que ver cómo vamos a quedar porque hay que tener en cuenta que el aumento de gasoil nos pega duro al campo, ya que es nuestro elemento central. Por otro lado, es cierto que vamos a tener una gran cosecha porque está lloviendo fuerte. Por tanto, hay que contribuir a la salida de este pozo. Inclusive si el kirchnerismo me sacaba las retenciones, no lo iba a aplaudir porque no tenía futuro.

Si Milei cumple con lo que dice, acerca de que esto es temporario hasta que consiga bajar el gasto público, entonces me da esperanza. Con los K me la pase todo el tiempo sin horizonte.

