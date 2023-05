La cara visible de la Unidad Piquetera, Eduardo Belliboni, aseveró que "se está rompiendo el tejido social" en Argentina. Las deficiencias de la gestión de Victoria Tolosa Paz al frente del Ministerio de Desarrollo Social y el auge de su aparición persona en los últimos dos años, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Corina Paset (CP): Estamos con Eduardo Belliboni, referente de la Unidad Piquetera. Más de 12 horas de acampe. ¿Cuál es la situación? ¿Se comunicaron desde el Ministerio de Desarrollo Social o no?

Para nada. Parece que la ministra salió rumbo a Comodoro Rivadavia a hacer campaña electoral. No puede haber una persona más insensible en Argentina frente a lo que ocurrirá hoy, que habrá decenas de miles de personas movilizadas.

Se va a hacer campaña sin ningún tipo de problema, a pesar de que, inclusive, sectores de su propio espacio político se movilizarán contra su política social, que es desabastecer los comedores populares y no entregar las herramientas para los emprendimientos.

Es una persona que está en otra cosa, con lo cual la deberían sacar y poner a alguien que le interese los problemas sociales.

"Antipobre", "inhumana" y "si Evita te viera": acampe piquetero con fuertes críticas a Tolosa Paz

CP: ¿Están pidiendo la renuncia de la ministra?

Se ha acabado el tiempo, lo digo en términos personales, se cumplió un ciclo de esta persona que no recibe a los movimientos sociales, tiene el rechazo de los integrantes del propio Ministerio, el repudio popular que se expresará hoy y que corrientes del Frente de Todos se movilizarán masivamente contra la política de su Ministerio.

La deberían cambiar para existan los funcionarios que funcionen, como decía Cristina Kirchner. Tiene que haber funcionarios que se preocupen por los problemas sociales, no por las campañas electorales y personales, como es el caso de Tolosa Paz.

CP: ¿Por qué decidieron marchar con la UTEP? ¿Por qué no está presente Barrios de Pie?

Por un lado, lo de la UTEP es una cosa clara, ellos también vieron que lo que venimos diciendo hace tiempo es así, hay un ajuste, necesidades enormes que el Gobierno no está atendiendo.

Teléfono rojo para Victoria Tolosa Paz

Lo de Barrios de Pie y Libres del Sur no lo puedo explicar, salvo por una cuestión de interna política donde este grupo está haciendo alianzas en Formosa con el PRO e integra el gobierno radical muy reaccionario de Mendoza.

Lo entiendo en esos términos porque es incomprensible que habiendo un reclamo tan masivo hayan decidido no participar. Lo lamentamos, esperemos que cambien el rumbo o que en todo caso las alianzas políticas reaccionarias que tienen no perjudiquen a los compañeros de esa organización que hoy no estarán reclamando por sus derechos.

Movilización del Pueblo Obrero

CP: Este miércoles, Tolosa Paz en Twitter ponía algo sobre la marcha y el acampe que se realizará hoy y hacía referencia a que "con los niños no". ¿Qué opinás de esto? Estuvimos recorriendo la Plaza y no vimos ningún niño.

Tolosa Paz tiene que dejar de meterse con los niños. Se metió con la familia, con la comida de lo comedores populares. Tiene un nivel de cinismo y de insensibilidad total, porque habla de los niños hoy, pero le venimos pidiendo una reunión hace tres meses, donde le estamos explicando que no llega la comida a los comedores populares.

Entonces, le decimos: "Tolosa Paz, con los niños y la familia de los trabajadores no, porque usted puede comer todos los días, pero a los comedores que debe y tiene la obligación asistir no llega la comida". Se lo transmiten sus propios funcionarios, los integrantes del Movimiento Evita, el Movimiento Somos, y el Movimiento de la CCC que integran y apoyan el Gobierno.

Basta de cinismo, discutamos las necesidades sociales. Si quiere hacer campaña electoral, que vaya y pongan una persona que entienda los problemas sociales que hay en Argentina, que son muy graves.

Pinedo: "Me encantaría sentarme a dialogar con Belliboni"

Cómo continuará la marcha de hoy

CP: ¿Cómo van a continuar? ¿Van a marchar hacia el Obelisco?

Vamos al Obelisco a juntarnos con mucha gente que también se movilizará, estarán los compañeros de la UTEP, la gente que está viniendo de organizaciones sociales de todo tipo, habrá miles de compañeros en la calle, mientras la ministra siga haciendo campaña electoral.

Estoy interesado en dos cosas, en el pasado y en el futuro. Hago periodismo hace tiempo y a usted hace dos años yo ni lo registraba. Y hoy lo veo todos los días por todos lados. Entonces, trato de preguntarme qué significa, qué pasó que ahora tiene este nivel de visibilidad y, al mismo tiempo, de entender por qué ahora posee esta visibilidad.

Además, intento entender cómo se imagina dónde estará el próximo año. Cuéntenos de usted, su visión de su papel en la política, por qué no estaba hace dos años tan visible, ahora tan visible y cómo se imagina el 2024.

En cuanto a la visibilidad, es algo que no manejo. En un punto es lo que alguien quiere hacer ver. Yo estoy militando en los barrios hace 20 años y luché contra el gobierno de Cristina, fuimos reprimidos por el de Mauricio Macri, también por el de ella.

Eduardo Belliboni: “Hay un clima similar al de cuando mataron a Kosteki y a Santillán”.

Cuando estaba la movilización del choque entre el campo y el Gobierno, nosotros dijimos "ni con el campo, ni con el Gobierno con la 125", porque unos mencionan "la plata para el campo" y otros "la plata para el Gobierno y el Fondo". Por eso es que dejamos en claro que ninguno ni con otro.

El gobierno de Cristina nos reprimió en esta Plaza, también nos reprimió el Macri. Si no le dieron visibilidad, ahí ya escapa a mis posibilidades.

Mi vida no es hacerme conocido, sino reclamar para mis compañeros y defender esos derechos que para mi hay que defender. En cuanto al futuro, lo veo mal.

Cristina Kirchner dará una entrevista por televisión: cuándo será

¿Puede ser que haya encontrado usted una forma de visibilizar la protesta que sea más atractiva, llama más la atención, y genere un efecto de aumento de la visibilidad?

Es un debate en las organizaciones, intercambiamos opiniones. Si hay algo democrático, y perdonen la jactancia, es que nosotros debatimos mucho todas estas cosas.

Hay organizaciones que proponen y llevamos adelante acciones para visibilizar cosas distintas. A veces se visibilizan más, a veces menos, es un debate legítimo. Lo que ocurre a veces es que llegamos a puntos en los que tenemos que terminar en una comprensión común de los problemas y se plantea "vamos a hacerlo visible de la manera tradicional".

En ocasiones, cambiamos. El otro día hicimos una marcha de antorchas a la noche a contramano del tránsito que volvía para no molestar, siempre tratamos de hacer cosas que se visibilicen.

Marchas: dónde y desde qué hora serán los cortes y movilizaciones de este jueves

De igual forma, queremos ir al debate de fondo. La visibilización del problema es la fiebre, la gente en la calle es la fiebre. La enfermedad, ¿cuándo la discutimos? Todo el tiempo discuto con periodistas, a veces de buena y otras de mala manera.

Tengo 64 años, trabajé toda mi vida, vivo en el mismo barrio y que algún periodista diga "usted es un delincuente" es una barbaridad, un exceso, no está para eso el periodismo. Está para preguntar, investigar, opinar, pero para acusar a alguien gratuitamente sin ninguna prueba.

¿Cuál el fondo del problema? ¿Existiría el Movimiento Piquetero si no existieran los problemas sociales que denunciamos? No existirían porque no se puede inventar lo que no tiene un fondo real. Lo puedo mostrar distorsionadamente, no le podrá gustar mi cara, la bandera que tengo, pero hay un problema y eso es lo que tenemos que discutir.

A veces me agota la discusión del método porque si lo debatimos y no el fondo, tenemos un problema más grave.

La CGT negocia con Massa una suma fija salarial pero no sería para todos

Hoy veo lo que viví hace unos años atrás con la desintegración del tejido social en los barrios. Estuve en el barrio Las Antenas la semana pasada, allí hubo una gran crisis. Se está rompiendo el tejido social en Argentina y eso no afectará al que vive en ese barrio, eso afectará al conjunto de la sociedad.

Por eso cuando me consultaba por el futuro, lamentablemente veo ese. La armonía de una población no se puede dar mientras algunos se enriquecen brutalmente y otro no tiene para comer.

El rol de los movimientos sociales frente a un cambio de gobierno

¿Cómo se imagina usted y al Polo Obrero en un eventual gobierno de Juntos por el Cambio?

Tal vez como ya fue con un gobierno de JxC. Primero con declaraciones altisonantes, como uno escucha de Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y Javier Milei.

Pero usted y el Polo Obrero no tenían esta visibilidad en el 2016.

Lamento que no me hicieran visible, pero tengo algunos golpes todavía de cuando estuvimos en la 9 de Julio y nos reprimió la Policía de la Ciudad.

Luis D'Elía criticó la propuesta de los planes sociales de Larreta: "Hay que terminar con las goriladas"

En ocasiones, la visibilidad también tiene que ver con una permanencia o consecuencia con lo que uno reclama. A veces pasa eso porque hay que gente que reclama y cuando asume un gobierno que le parece más simpático o tiene más cargos se borra.

Entonces, por ahí la visibilización que hoy tengo, antes la tenían otros que hoy cierran la boca porque están comprometidos con el Gobierno que hoy tiene la gestión del Estado. Yo no tengo ningún compromiso ni con este, ni con el anterior. Y ocurrirá lo mismo con el que viene.

¿Puede haber una combinación de una capacidad de construcción de escenarios con un comunicador como es usted que tiene una oratoria pacífica con el que se puede dialogar y eso haya hecho que se visibilicen de tal manera y que hayan logrado la significación adecuada para que sea cada vez más interesante para los medios?

Puede ser. No soy sociólogo, soy un obrero que fue ferroviario, colectivero, metalúrgico. No puedo analizar eso desde el punto de vista sociológico. Algunos lo analizaron, a mí me gusta el debate de ideas, conceptos.

No tuve una formación tradicional, pero me gustó siempre leer, ayuda a comprender los problemas sociales, pero no puedo analizar en el nivel que correspondería.

Daniel Ménendez: "La mitad de los argentinos trabajan precarizados"

A los 64 años, ¿no le llama la atención que haya conseguido la visibilización a los 62? ¿No le hace reflexionar sobre usted mismo?

A veces sí.

Si no estoy equivocado, tuvo varios problemas cardíacos.

Totalmente. Tengo dos bypass y siete stents.

¿El cardiólogo le dice que siga haciendo eso?

El día 10 estoy en una reunión con la cardióloga que me dijo "claramente estás bien porque estás todo el tiempo caminando y movilizándote. Te voy a mandar a hacer unos estudios, pero claramente estás bien de salud".

En parte, la salud tiene que ver con la cabeza, la conciencia, la tranquilidad y de acostarme en la noche y decir "cumplí con lo que hay que hacer. No hice nada que estuviera en contra de mis convicciones".

Esteban “Gringo” Castro: "O el Gobierno se apoya en la organización popular o en el FMI"

Una breve anécdota cuento. Estuve en la Quiaca, a las 7, y una compañera de la Puna vive Ohrapampa con su vestido tradicional me cambió por una gorrita miserable por un sombrero puneño con el yo andaba este miércoles y hacía el ridículo porque la gente decía: "¿Te creés Indiana Jones?".

Y no, me lo puse en homenaje a ella, Jacinta se llama, tiene un comedor popular y me dice "no tenemos comida para los comedores. Llevate mi sombrero, dame el tuyo y llevá este reclamo a Buenos Aires". Por eso uno se sienta, llega acá a la noche y piensa "me puse el sombrero de la compañera Jacinta" que no tiene tele, pero ojalá lo haya podido ver.

Movilización del Pueblo Obrero

Le digo a usted y la compañera Jacinta si no temen que en 2024 extrañe a Tolosa Paz, porque quien tenga en frente es Bullrich.

No creo que la extrañe a Tolosa Paz porque además estuve con los gobiernos que dicen "cuando yo venga...", y después entienden un poco la realidad, bajan la pelota, se sientan, discuten.

Tolosa Paz insistió en que Alberto y Cristina "se tienen que sentar"

Usted está diciendo sobre el Teorema de Baglini, cree que finalmente cuando sea presidenta, si lo termina siendo, no será lo dura que es en el discurso.

No tengo un teorema, lo que tengo es una realidad y años vividos. Ya me pasó, a Bullrich la tuve enfrente en el Gobierno, nos reprimió un poco, pero después Carolina Stanley se sentaba a negociar.

Nos decía, "vamos a sentarnos a ver", y le respondíamos "no está llegando esto, tenemos este problema, cómo hacemos". Uno establece un diálogo con funcionarios que tienen una responsabilidad y están obligados a responder, porque las responsabilidades le caen al asumir.

Economista de Harvard vs doctora: Larreta y Patricia Bullrich compiten hasta por sus pergaminos académicos

Vio que están prometiendo más fuerte, más rápido, más duro, pareciera que no será lo mismo que en el año 2016, ¿no?

Es un error. Si uno analiza la historia, incluyendo la latinoamericana, cada vez que hubo represión la cosa terminó peor, pero para el que reprimió también no para los reprimidos.

BL JL