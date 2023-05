Eduardo Menem, exsenador nacional, manifestó la necesidad de tener una boleta única en las elecciones para que sean transparentes y denunció que en la votación del último domingo se robaron las boletas de Martín Menem. "El problema es la forma de cooptar votos del oficialismo", declaró el abogado en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Cuál es su primer balance sobre su hijo en las elecciones del domingo?

Él quiso y quiere crear un espacio nuevo en La Rioja, que vaya contra las formas arcaicas de hacer política, que vienen a torcer nuevamente la verdadera voluntad popular.

En La Rioja siempre ganaron los oficialismos, salvo en una oportunidad donde un peronista, en 1995, le ganó al peronista que estaba gobernando. En esa oportunidad, Carlos apoyaba al que gobernaba y yo al que lo derrotó, donde Ángel Maza derrotó a Bernabé Arnaudo.

Siempre ganan los oficialismos en una provincia poco desarrollada, donde el Estado concentra la mayor cantidad de empleados. Creo que se pagan como 70 u 80 mil sueldos todos los meses. La principal industria es la Casa de Gobierno, y eso influye mucho en las elecciones.

Martín no pretendía ganar ni ocupar el segundo puesto, él hizo una elección basada en la forma de hacer política y de mover todo esto que vivimos en las elecciones del domingo, que fueron vergonzosas.

Vergonzosas porque hubo dos oficialismos: el provincial, comandado por Ricardo Quintela, y el municipal, comandado por Juntos por el Cambio. Los dos pusieron toda su fuerza para captar la mayor cantidad de votantes, utilizando medios que espero algún día dejen de influir en las elecciones, como todo tipo de preventas, becas y subsidios. Hay fotos de cuando llegan camiones con caudales tres días antes de las elecciones. Nunca se vio un espectáculo así.

Un reparto de dinero, de bienes, electrodomésticos y un sistema electoral arcaico que permite todavía la inclusión de colectoras, es decir, un candidato junto a un grupo de personas, en el interior o la capital, diciendo que apoyen su candidatura, le pagan y presentan una lista a concejales o diputados que llevan a la cabeza al gobernador de la provincia.

En La Rioja, usted no lo va a poder creer, pero hubo 160 colectoras, la mayoría del gobierno provincial, pero también las hubo de Juntos, y esas aportan a la cabeza del candidato. Martín no llevó porque entiende que no es una forma lícita de ganar votos.

Yo no justifico ni digo nada sobre el resultado, estoy dando una serie de medidas que se tomaron en la provincia. Por ejemplo, una sola radio de la capital le abrió el micrófono a Martín. Una le responde totalmente a Juntos, y todas las otras dependen del gobierno provincial, ya sea por la pauta o porque reciben ayuda monetaria. No le abrieron nunca el micrófono, no pudo ni siquiera hacer un reportaje.

El otro tema a revisar, porque en todo el país hay que tomar esta medida, es la de implantar una boleta única. Un cuarto oscuro de La Rioja es un largo mesón con 50-70 boletas, se da cuenta que no es una elección legítima.

Por otra parte, se montó una red de robo de boletas, los fiscales tenían que entrar a cada rato al cuarto oscuro porque se robaban las boletas. En este caso las de Martín.

No estoy justificando un resultado, estoy diciendo que fue lo que pasó en las elecciones del domingo en La Rioja.

En una pelea interna de Juntos, algunos miembros acusaron a los libertarios de ser funcionales al oficialismo, porque al dividir la oposición, hicieron perder a Juntos, y si no hubiera existido la alternativa libertaria, Juntos podría haber ganado.

Incluso, algunos pusieron en tela de juicio la financiación de la campaña de los libertarios, diciendo que recibían fondos del oficialismo para dividir a Juntos por el Cambio. ¿Cuál es su visión respecto de cuán verosímil es esta hipótesis?

No, acá no hubo división de la oposición. Aquí, Martín creó un espacio nuevo para terminar con toda esa corrupción en materia electoral, Martín Menem no quiso ser funcional a Ricardo Quintela, porque tenemos uno de los peores gobiernos en la provincia de La Rioja.

Se darán cuenta por las expresiones y la concepción sobre la libertad de prensa, los medios, la idea de crear una comisión para realizar los fallos judiciales que tiene el gobernador. Sin a pasar por alto que una sobrina de él es presidenta del Tribunal de Justicia de la provincia.

Acá hay un autoritarismo típico del kirchnerismo, porque fíjese que en la Cámara de Diputados, de sobre 36 legisladores, 31 son del oficialismo. Martín está por otro lado, el radicalismo creo que tiene dos, y hay otro dos que se dicen opositores pero votan con el gobierno, de esa forma no hay democracia posible en la provincia.

Esto hay que tenerlo en cuenta, y sobre todo la barbaridad que se quiere hacer de reformar la Constitución provincial. El gobernador ya adelantó, y habló de los periodos de la duración de los jueces, lo cual significa atentar contra su movilidad, poner en el preámbulo la perspectiva de género, gobernanza de la prensa y toda una serie de barbaridades, con el agravante de que se aprobó la ley declarativa de la reforma constitucional.

Las reformas constitucionales tienen un proceso donde se trata un proyecto, pasa por comisiones, discuten, se llevan al plenario y allí se votan. En La Rioja, el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo fue tratado sobre tabla, es decir, lo aprueban sin discusión.

Hablaron cuatro o cinco oficialistas pero no pasó por comisión, no le modificaron una coma, con lo cual está totalmente desvirtuado. Por eso en el espacio de Martin decidieron no participar en elecciones convencionales para no convalidar un proceso arbitrario e ilegítimo, no es una forma de reformar la Constitución.

Las declaraciones del líder del PRO

¿Comparte la frase de Macri sobre que en estas provincias hay feudos?

Depende de lo que le llame feudos, no sé a qué le llama feudo. Acá hubo cambio de gobernadores, no siempre hubo uno solo, no hay reelección indefinida, no es que gobierne una familia o un grupo selecto.

El problema es la forma de cooptar votos del oficialismo, con todo tipo de prebendas. Por otro lado, el sistema electoral que es vergonzoso, porque que haya tanta cantidad de boletas, las colectoras, que son como la Ley de Lemas.

El gobernador dice “preséntense para cargos de intendentes, concejales o diputados”, los financia, no tienen ninguna posibilidad de sacar funcionario electo pero todos aportan al gobernador. El hecho de que haya 160 colectoras, casi todas del gobierno provincial, aunque hubo alguna de Juntos, es una forma de desvirtuar la expresión de la bronca del pueblo.

Martin presentó un proyecto de boleta única en la provincia, que es la única manera de evitar todo ese tipo de maniobra, y por supuesto que en la cámara de diputados la mayoría no la aceptó

El gobierno que hace Quintela es kirchnerista. No son peronistas, derivan del peronismo pero no lo son. Esa forma de hacer política, de descalificar a la prensa, a los adversarios, la revancha permanente, el atentado contra el sistema republicano de gobierno, atentar contra el poder judicial, todas esas cosas que se ven en el país y que son magnificadas en las provincias.

Es una corrupción que tenemos que tratar de desterrar. Ojalá en el orden nacional se pueda imponer un sistema electoral distinto, no pretendo que sea electrónico, pero sí boleta única de papel, como en Santa Fe y Mendoza, sería el primer avance a elecciones transparentes y limpias.

La candidatura de Martín Menem en La Rioja

¿Está orgulloso de su hijo?

Totalmente, fíjese que mi hijo nunca se había dedicado a la política. Tiene un tío presidente, un padre senador durante tantos años y un hermano que fue diputado nacional, pero él nunca hizo política.

Tiene una empresa, en Buenos Aires, de productos alimenticios y suplementos dietarios, que le va muy bien, y decidió dedicarse a la política para ver si puede cambiar un poco esta forma arcaica en que se maneja la política, no solo en La Rioja, sino en varias provincias.

Vino sin ningún tipo de estructuras e hizo sus propuestas, salió electo diputado provincial en las elecciones anteriores y se largó a la gobernación, con el ánimo de crear un espacio político nuevo.

La verdad que hicieron una tarea titánica, él y su primo, porque recorrer la provincia sin tener estructura de la capital, con medios de difusión respondiendo al gobierno provincial y municipal, fue una tarea muy dura, pero lo hizo con entusiasmo, sabiendo que no podía ganar, pero en las elecciones se aspira a conseguir la mayor cantidad de votos.

Sacó 15% o 16%, que es un logro muy importante. Sobre todo con la fuerza del gobierno provincial y el clientelismo. Martín no repartió nada, mientras los otros repartieron de todo: dinero, electrodomésticos, y lo que se puedan imaginar.

El crecimiento de los libertarios y el recambio político

Cuando escucha a Milei quejarse de las castas, ¿se siente aludido?

En absoluto, Milei se refiere a los que hacen política de la manera en que yo he relatado acá en La Rioja y en muchas otras provincias. Él generaliza y me parece que no corresponde generalizar, porque hay gente que, antes hoy y en el futuro, hace de la política una vocación y no viven exclusivamente del cargo político.

Yo creo que se refiere a ese tipo de hacer política, pero por supuesto que no me siento comprendido en la casta.

Estuve 22 años como senador nacional, después de haber ejercido la profesión de abogado más de 20 años. Traté de honrar la banca, una vez que salí del Senado apliqué la experiencia para crear una cámara de derechos, que es la de Derecho Procesal Parlamentario, que fue mi tesis doctoral aprobada con sobresaliente.

Y tuve el honor de presidir la Convención Nacional Constituyente de 1994, que fue la más legítima y democrática de toda la historia argentina, por el pluralismo, por su legitimidad, por la democracia. Entonces este es el ejemplo que yo quise darle a mis hijos y a todos.

El recuerdo de la familia Menem

¿Cuántos años tiene usted?

85 años.

¿Extraña a su hermano Carlos? ¿Cómo se manifiesta esa falta?

Muchísimo. Con Carlos hemos tenido una relación fraterna, basada en el amor y en la fraternidad, como quisieron nuestros padres, que nos inculcan que debemos ser solidarios entre hermanos.

Entré en la política por él, porque cuando lo detuvieron en 1976 en la residencia de gobernador, no como dijo la prensa sobre que lo detuvieron en un aeropuerto huyendo, y que para eso se había cortado el bigote y las patillas.

Carlos fue detenido en su residencia, y después tuvo un calvario carcelario. Lo detuvieron en La Rioja, lo llevaron a un barco, lo tuvieron tres meses metido en un camarote, y de ahí lo llevaron al Penal de Magdalena hasta finales de 1978.

Como él seguía haciendo declaraciones políticas, Carlos vivía para la política. Al seguir haciendo declaraciones contra el régimen militar, cuando le consultaron a Jorge Arguindegui por qué lo había mandado a Las Lomitas dijo: “Reconozco que fue una reacción hormonal. Lo mandé porque hacía mucho calor, si hubiera hecho frío lo hubiera mandado al sur".

Carlos sufrió un verdadero calvario. Cuando él estaba preso murió nuestra madre, de pena por la prisión de Carlos.

Yo no me había dedicado nunca a la política partidaria, y decidí que tenía que hacer algo para que no vuelvan a ocurrir estas cosas. Traté de honrar una banca en el Senado, presenté proyectos sumamente importantes, como la patria potestad compartida, el reconocimiento de la igualdad de derechos de los hijos nacidos fuera del matrimonio.

He presentado proyectos muy importantes, he ocupado cargos internacionales. Siempre he tratado de honrar la política, así que no me puedo sentir aludido de ninguna forma por la descalificación de la política.

Aunque era cierto que algunos no honran la profesión, que tiene que ser noble, ser dignos representantes de la voluntad popular, tratar de mejorar la condición de vida de la de gente, el funcionamiento de las instituciones, que hoy más que nunca se ven afectadas por el autoritarismo kirchnerista, que ha violado el principio de división de poderes al atacar al Poder Judicial, a la Corte. Los caprichos de la señora de Kirchner son increíbles.

Ella bajó de nueve a cinco el número de miembros de la Corte y ahora presentó un proyecto para llevarlo a 25. Hay un 30% de cargos vacantes en la justicia, no lo cubren y presenta un proyecto para duplicar el número de cargos judiciales.

Estamos en manos de una persona, que es la que gobierna, porque sabemos que el Presidente no preside y sujeta los caprichos. Así como un día se le ocurrió sacar la estatua de Colón de Casa de Gobierno, también modificar el Consejo de la Magistratura, contrariando el artículo 114 de la Constitución. Felizmente la Corte intervino, un poco tarde porque estuvimos 15 años con ese sistema.

La reglamentación del decreto de necesidad y urgencia, una barbaridad, porque no es fácil que lo convaliden en un decreto, una ley sancionada por el Congreso. Es decir, que este gobierno ha atentado contra el sistema republicano de gobierno y la democracia. Así nos va y con el total fracaso económico, es una fábrica de pobres. En La Rioja es una vergüenza la pobreza que hay.

Fabrican pobres y los tienen de rehenes con los planes, las prebendas, son limosnas que afectan la dignidad de las personas. Este es el progresismo trucho que tiene el kirchnerismo.

Por eso cuando confunden el peronismo con el kirchnerismo, yo digo que nada que ver. El kirchnerismo es una forma de gobierno que pone énfasis en la conquista del poder, el uso y abuso del poder.

