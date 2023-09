El diputado nacional por CABA de UxP, Eduardo Valdés, contestó a los improperios de Milei, quien aseguró que el Papa fomenta el pobrismo: "Jorge Bergoglio siempre habló de justicia social". Además, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1), opinó si es posible que se disculpe el líder de LLA en caso de ser presidente.

Javier Milei, por un lado ataca a lo que llama “la casta” y, por otro lado al Papa. ¿Entiende que el Sumo Pontífice es un político más?

No, siento que es poco feliz eso, no sé si el propio Milei ratificaría lo que dijo en ese momento. El Papa no es casta, es un líder universal, hoy en el mundo es un primus inter pares al nivel de lo que fue Mandela en Sudáfrica. Ha logrado una voz muy superior en el mundo, al punto que estalla un conflicto bélico y lo miran a él, algo que antes no pasaba.

Incluso el muro que promovía Trump no se continuó por la prédica de Francisco, que fue a México a hacer el camino de los “espalda mojada”. Piensa un mundo sin descartar a ningún ser humano. A mí me enorgullece como argentino.

Francisco inoportuno

Jorge Bergoglio definió a la Patria como “lo que nos enseñan de chicos desde el Himno Nacional, lo tenemos que practicar: ved en trono a la noble igualdad”. Ya hablaba de justicia social. Cuando habló de su programática se refirió al Sermón de la montaña y la Parábola del buen samaritano, en donde Jesús habla de “bienaventurados los pobres”.

Por tal motivo, cuando se lo acusa de que inventó el pobrismo, en realidad está practicando el evangelio, que es anterior a la doctrina de la Iglesia. Representa una serie de valores para todos, creo en un país donde podamos convivir los que nacieron con o sin dulce de leche en la mesa. Y los que lo hicimos tenemos que ayudar a que el otro pueda acceder también.

Guerra Santa de Francisco contra Milei

El sociólogo Manuel Mora y Araujo sostenía que el político del que se hablara era el exitoso, es decir, el que colocaba su nombre y sus temas en la agenda. ¿Puede ser que Milei haya percibido que la forma que tiene de lograr masividad es colocar temas urticantes, como por ejemplo atacando al Papa diciendo que la justicia social no existe?

No sé si lo hizo con esa intención, fue hace tiempo y está demostrando que hay cosas que está cambiando. Lo cierto es que lo que me llega lo analizo desde mi concepción de la vida, ni siquiera desde la posición religiosa.

La Iglesia apuntó otra vez contra Milei por sus "insultos" a Francisco

¿Puede haber un regreso de una eventual relación entre Milei y el Papa, después de todo lo que le dijo reiteradamente? ¿Habrá un arrepentimiento de parte del político?

Un hombre de fe te diría que siempre hay posibilidad de pedir perdón. Sería muy lindo que Milei pida disculpas por lo que dijo al Papa.

