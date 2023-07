El 8,7,6 de Sergio Massa

El título refiere a la inversión numérica del histórico programa oficialista 6,7,8 y en referencia a la desaceleración de la inflación en los últimos tres meses, explicó Jorge Fontevecchia al inicio de Modo Fontevecchia (Net TV y Radio Perfil FM 101.9) este viernes 14 de julio.

Precisamente, para John Maynard Keynes la inflación tenía un modelo triangular, que era un tirón de demanda, lo cual sucede cuando la sumatoria del gasto público, las inversiones privadas, el gasto del consumidor y la diferencia entre exportaciones e importaciones, supera la oferta disponible del mercado.

El otro elemento es el aumento de los costos de producción, cuando la inflación deviene en un alza de los precios. Y como tercera alternativa, la inflación estructural, que es cuando se ha entrado a una viciosa espiral inflacionaria caracterizada por una suba indiscriminada de los precios. La Argentina, probablemente, tenga una combinación de los tres elementos que mencionaba el economista británico.

En enero de este año, Massa, en una entrevista para Periodismo Puro en Perfil, sostenía que “el objetivo es poner el 3 delante en abril, pero hay que tener en cuenta que marzo, estacionalmente, es un mes complejo, porque empezamos a trabajar en el sendero de paritarias, empieza la canasta escolar y, además, seguiremos adelante con el programa de fortalecimiento de acumulación de reservas, entre otras prioridades”.

En su momento, más allá de creer que podría lograr su objetivo, quizá el ministro quiso bajar las expectativas para conseguir que la inflación se desacelere respecto de dónde venía. Muchos conocedores del mercado financiero argentino indican que si no hubiera llegado Massa, la inflación hubiera trepado a 200%, es decir que su aporte fue estabilizarla en el escalón en el que estaba.

Por su parte, Martín Guzmán, afirmó que la inflación de febrero de 2020 fue 2%, bajando del 6% en el que estaba medio año atrás, es decir, que la expectativa electoral tuvo un impacto. “Luego de la pandemia, tuvimos que recurrir a la emisión monetaria”, manifestó.

A su vez, agregó que hay una gran importancia en que los distintos espacios se puedan ordenar políticamente para implementar un programa económico que inspire credibilidad en los participantes de la economía y en su capacidad de ejecución.

Luego, su inmediata sucesora, Silvina Batakis explicó que con la renuncia intempestiva de Guzmán, la inflación pegó un salto, agregando un 2% de inflación mensual. “No hubo entendimiento de lo que podría pasar cuando un ministro de Economía se maneja de esa forma, Guzmán no entendió la economía argentina”, aseguró la titular del Banco Nación.

Matías Kulfas, el ministro de Producción de los primeros dos años de la actual gestión, explicó por qué pasaron de proponer un plan gradual a una indefectible aplicación de un plan de estabilización: “Luego de la guerra, Argentina, por su nivel de vulnerabilidad macroeconómico, tuvo pocas herramientas para afrontar el shock que significó el aumento de precios internacionales de la energía y de los alimentos. Es decir, pasamos de una inflación moderada de 2% o 3% (que no es algo bueno) a un régimen de alta inflación, cambió el panorama”, comentó el economista.

Cuando Kulfas asumió como ministro planteaba que la diferencia entre los economistas del peronismo y los de Juntos por el Cambio era que los primeros pensaban la solución de la problemática macroeconómica a partir del crecimiento. Mientras que la oposición sostiene que, para que haya crecimiento, lo primero que tiene que suceder es un orden macro, por más que esto implique un ajuste.

Por su parte, el economista neoliberal Milton Friedman decía que si la demanda de dinero se mantiene estable, pero se agrega oferta de dinero, impacta en las restantes variables. Por esto, señala que la inflación es, únicamente, un fenómeno monetario.

Pero, con los años, se comprendió que hay problemas estructurales que trascienden a la oferta de dinero. Basta el ejemplo del último año de gestión de Macri, en donde prácticamente hubo emisión negativa, y sin embargo, entregó con más del doble de inflación (cerca del 53%).

La puja distributiva como causal de la inflación

Roberto Feletti, quien sucedió a Kulfas, comentó que el proceso inflacionario siempre está asociado a la puja distributiva. “Las economías desarrolladas están teniendo procesos inflacionarios inéditos en los últimos 30 años. a partir de la suba de los precios internacionales, pero lo tienen en una moneda dura de reserva internacional, es complicado tener 10% de inflación en euros”.

Asimismo, el ex secretario de Comercio añadió que, pese a esa crisis, estos países no apostaron a un programa de ajuste. Y ponderó la solvencia en el sector externo. “Paradójicamente, los procesos conservadores como JxC no lo tienen”, explicó.

Es innegable que la puja distributiva es un componente de la inflación en todo el mundo. Un buen ejemplo de esta situación tiene que ver con el nivel salarial: el índice de desempleo del país es uno de los más bajos de todo el siglo, sin embargo los sueldos son infinitamente menores. Probablemente un elemento y el otro tengan estrecha relación.

Algo que lo grafica nítidamente son los empleados públicos que, desde que asumió Néstor Kirchner a la actualidad, se duplicaron, pero para el Estado tiene casi el mismo costo en 2023. Esto se traduce en un salario paupérrimo.

En el 2006, cuando Kirchner echó a Lavagna, la inflación se duplicó al año siguiente (llegó al 12%) y, a propósito de esto, Hugo Moyano afirmó que “no es malo para el país un poquito de inflación”. Sin embargo, las consecuencias se siguen sintiendo hasta hoy.

En búsqueda de una posible solución, el economista radical de JxC, Eduardo Levy Yeyati trato de encontrar una síntesis equilibrada y poco agresiva:“Estamos pensando un plan de estabilización como el plan Austral, sumada a la apuesta por la actividad privada, y algo de las reformas de la convertibilidad”.

Más allá de todas estas teorías enarboladas, es muy probable que la inflación se solucione en el próximo gobierno (más allá del signo político) a partir de la toma de conciencia de que es necesario un plan antiinflacionario sin producir un gran ajuste buscando un crecimiento que lleve a reducir el déficit fiscal y no al revés.

