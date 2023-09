Independiente sigue sumando y Platense hundió a Lanús

El periodista deportivo, Román Iucht, informó los resultados de lo que fue un jueves lleno de fútbol argentino, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Independiente ganó su tercer partido consecutivo. Un encuentro instalado en el Infierno. La realidad es que hasta que el campeonato ingrese, en el desarrollo de sus dos zonas, en su zona decisiva, lo más interesante pasará por esta otra disputa, que es la que intenta sacar de la zona incómoda a no menos de 10 o 12 equipos. Esa cantidad de elencos están separados tan solo por seis puntos y, en algunos casos, como el partido entre Huracán e Independiente, se producen duelos directos.

Nuevamente el Independiente de Carlos Tévez tuvo una actitud indomable, una fiereza con una disponibilidad para cada balón dividido, pero al mismo tiempo intentando jugar cuando disponía la pelota, quizá, como no había mostrado antes, salvo en el inicio del ciclo de Ricardo Zielinski. De igual manera, el equipo fue perdiendo forma y confianza en la medida en que no aparecieron los resultados positivos.

El "Rojo" no tiene cantidad y calidad como en un torneo pelearle mano a mano el campeonato a River o Boca, que disponen de otra extensión a la hora de mirar la profundidad de sus planteles. Pero también era muy evidente que tiene menos que siete u ocho de los equipos del fútbol argentino. Por lo tanto, era una cuestión mental y salir del espiral negativo en el que una derrota llama a otra.

Independiente sigue respirando tras su triunfo por 1 a 0 sobre Huracán

Independiente, con la llegada de Tévez, ganó tres partidos decisivos de esos duelos directos. Viene de ganarle a Vélez, Gimnasia y Esgrima de La Plata y ahora Huracán, todos rivales por la permanencia.

En este caso, fue un gol de Alexis Canelo a la salida de un rebote, el cual le permitió al local quedarse con una victoria en un partido muy cerrado, de mucho nervio y en donde a ninguno de los dos le sobraba demasiado. Pero el "Rojo" aprovechó su oportunidad y se quedó con los tres puntos.

"Lo más importante es que Independiente empezó a competir. Después, los resultados te van marcando para dónde vas o no. La gente siente que empezamos a competir con equipos que vienen más trabajados, porque no olvidemos que este mismo equipo que enfrentemos le ganó a Racing 5 a 3, y esta vez no patearon una vez al arco", fueron las palabras del director técnico.

Independiente tiene 37 puntos y le sacó seis al "Globo". Es la cuarta fecha recién y queda una cantidad apreciable de partidos. Lo destacable es como Independiente encontró una onda positiva, a partir de la propuesta del entrenador.

Víctor Blanco tajante sobre el futuro de Fernando Gago en Racing: "Nuestra idea es renovarle, su puesto no está en duda"

Importante triunfo del "Calamar"

El equipo de Martín Palermo venció por 2 a 1 a Lanús dando vuelta el resultado, algo poco habitual en el fútbol argentino, ya que en general el que convierte el primer gol, mayormente, se lleva algo. Leandro Díaz puso en ventaja al equipo que tiene DT interino, pero Ignacio Vázquez y Agustín Ocampo contrarrestaron y le dieron la alegría a los hinchas marrones.

El "Granate" atraviesa un momento turbulento, del cual se hace cargo su entrenador momentáneo, que es Sebastián Salomón, mientras la dirigencia tendría charlas con Facundo Sava, quien salió campeón de la Copa Argentina con Patronato y viene de dirigir a Cerro Porteño.

En la tabla anual, el "Calamar" suma 38 puntos y tiene un poco más de aire que Independiente.

Los 10 jugadores de River que podrían dejar el club en el 2024

La continuidad de la fecha

Hoy sigue esta cuarta del campeonato que está muy bueno. Desde las 17:00 horas, Tigre y Estudiantes de La Plata, a las 18:45 jugarán Defensa y Justicia y Boca, y a las 21:00 harán la suyo Colón y Rosario Central y Banfield frente a Argentinos Juniors, que estrenará en su banco a Pablo Guede.

