El diputado nacional socialista, Enrique Estévez Boero, argumentó que el flagelo del narcotráfico se concentra en Rosario por las condiciones geográficas de la ciudad. “Compartimos con la hidrovía 800 kilómetros, por donde han pasado barcos que han llegado a Europa con toneladas de cocaína”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Vos le respondiste de manera muy dura al diputado Marcos Clerici, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Congreso, diciendo que “en los 30 años que gobernó el socialismo se construyó un centro de salud en cada barrio, y lo tuvo que hacer un municipio porque hubo 24 años de gobiernos del peronismo que fueron un festival a la corrupción y desatendieron la salud pública”. Además, dijiste: “Dejen de estigmatizar a la ciudad de Rosario”, y “no es tarea de un gobierno municipal ni de un gobierno provincial combatir al narcotráfico”. También les pediste que “dejen de ser fascistas” e hiciste alusión a que el “Cuervo Larroque” los categorizó como “narcosocialistas”.

Uno a veces se indigna y tiene muchas frustraciones acumuladas, en un tema que es muy grave, y que genera mucho dolor.

Recién hiciste la introducción con una canción, y fijate que el narcotráfico genera hasta una cultura. Es un gran problema en el que está inmersa la Argentina, es un drama.

Lo que es importante entender es que el narcotráfico tiene dos herramientas: la violencia y la corrupción. Fundamentalmente, por esa herramienta que es la corrupción es que tenemos que tener instituciones públicas que sean transparentes, que funcionen, y funcionarios públicos que actúen de manera transparente, que den explicaciones y que se hagan cargo de sus responsabilidades frente al Estado.

Eso es lo que no viene pasando, porque cuando uno hace un relevamiento de cuáles son los resortes del Estado en los distintos niveles para luchar contra el narcotráfico, uno ve que nada de eso está funcionando, y que quieres están a cargo de eso, en lugar de dar explicaciones, siguen dilatando una realidad que cada día se encuentra más lejos de la gente, y nos aleja de la solución a este problema.

En la ciudad de Rosario tenemos un gran problema con el narcotráfico, pero particularmente con los índices de violencia, y esto se da por múltiples factores que uno podría explicar, pero especialmente por su ubicación geográfica, porque Rosario y su región es uno de los polos exportadores más grandes del mundo.

Compartimos, con la hidrovía 800 kilómetros por donde han pasado barcos que han llegado a Europa con toneladas de cocaína. Somos una provincia que está atravesada por dos rutas nacionales, la ruta 34, que termina en Bolivia, y la ruta 11, que termina en Paraguay.

En Santa Fe tenemos exactamente la misma infraestructura de justicia federal que hace 43 años, y en esa vieja y arrumbada estructura tenemos un 33% de cargos vacantes.

Acá se ha estigmatizado la ciudad, no porque nosotros no tengamos que dar explicaciones, de hecho lo hacemos y estamos convencidos de que debe ser así, pero acá hay que poner las cosas en su lugar.

Ayer terminamos de darle dictamen a un proyecto que presentamos entre los 19 diputados y diputadas de Santa Fe de manera excepcional, porque la forma de aplicar el nuevo código procesal penal es a través de una comisión bicameral compuesta por senadores y diputados.

Los diputados están designados, los senadores no, y la Vicepresidenta no da ninguna explicación frente a esto. Esa comisión hace años que está parada, y no estamos pudiendo implementar ese código procesal penal, con la infraestructura que requiere para nuestro país, y encima se llenan la boca hablando de lavado de dinero, de Estado democrático y estigmatizando a quienes no tenemos una responsabilidad directa en este tema.

Eso lo podemos sumar a muchos otros temas. Santa Fe es la última ciudad en el presupuesto de seguridad durante 2021 y 2022.

Tenemos un Observatorio Argentino de Drogas, a cargo del Sedronar, que hace dos años que no publicar resultados. No tenemos una política pública de control de armas por parte del Gobierno Nacional, no tenemos un abordaje vinculado a la salud pública para tratar las adicciones, y todo esto hace un combo que cada día nos hunde más en el flagelo del narcotráfico y todas sus consecuencias.

Por eso mi indignación, en el día de ayer, ante una nueva acusación de un dirigente de La Cámpora respecto de lo que sucede en mi ciudad y en mi provincia.

