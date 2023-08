Florencia Fossatti estuvo en el Centro de Monitoreo Urbano, con el móvil de Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), junto a Eugenio Burzaco, el ministro de Justicia y Seguridad porteño, donde se presentaron, junto a la Policía de la Ciudad, celulares robados y recuperados en operativos policiales realizados en distintos barrios.

Además de una plataforma para que quienes hayan sido víctimas de hurtos puedan subir sus datos y pedir una reunión para lograr la recuperación del aparato.

El ministro sostuvo que fueron “seis operativos en lugares de venta y arreglos de celulares”, con un poco más del 20% de los aparatos que tenían pedidos de captura.

A su vez, recalcó la importancia de hacer la denuncia ante una situación de hurto ya que “el 70%, si bien no tienen los papeles, y probablemente sean robados, al no tener un antecedente son incautados pero no se pueden devolver”.

También agregó que todas las semanas se devuelven teléfonos robados, y que uno puede encontrar su celular en la página web de Recuperos de la Policía de la Ciudad.

Al ser consultado sobre el trabajo del 911, sostuvo que no es solo para emergencias o situaciones graves, sino que tanto por la línea telefónica como por la web pueden realizarse denuncias.

Florencia Fossatti (FF): ¿Cuántos celulares por día se roban en la Ciudad?

Es difícil porque la gente no hace la denuncia en la mayoría de los casos. Necesitamos que hagan la denuncia, es claramente el elemento más robado en la Ciudad y en toda la Argentina.

Un celular hoy en el mercado tiene un valor de reventa de entre 150-200 dólares, con lo cual, es muy difícil robar otra cosa que tenga ese valor y por eso es el más robado. Trabajamos todos los días tratando de pegarle a las organizaciones criminales que lo hacen y detenerlas.

No es fácil, se las rebuscan para generar mecanismos para que no sea fácil incautarse, pero la policía y el área de investigaciones trabaja inteligentemente junto con la AGC, para recuperar estos elementos.

Por su parte, sostuvo que los delitos violentos, que son los que más preocupan, viene bajando desde su llegada al Ministerio, hace cinco meses.

En cuanto al hurto, que había tenido una suba en marzo y abril, también logró pararse y agregó que “siguen siendo altos los niveles de delito, como en 2019, antes de la pandemia, y marca que la crisis económica pega en estos delitos”.

Además, contó que hace semanas tuvo una reunión con el resto de los ministros del país en el Consejo de Seguridad de la Nación, ya que es algo que afecta a todas las provincias.

FF: ¿En qué lapso de tiempo fueron recuperados los celulares?

Son producto de seis allanamientos de esta semana, así que por mes se recuperan el doble o el triple. Es un conjunto de la Policía de la Ciudad con la Agencia Gubernamental de Control de ir a controlar los lugares de arreglos y re venta de celulares.

Si hay algún aparato que tiene pedido de captura por robo o los que no tienen la hoja de ruta que demuestra cual es el origen son incautados. Los que tienen pedido de captura, en la mayoría de los casos, son devueltos a sus dueños después de un peritaje. Los otros los ponemos en nuestra página web y muchas de las personas afectadas logran recuperarlos.

Es muy importante hacer la denuncia, porque un 25% tienen denuncias previas y eso nos permite devolver y restituir el daño generado.

¿El celular es el objeto de todo robo inicial? ¿Se roban 100 mil celulares por año?

Es el más robado en todo el país, en parte, porque tiene un valor de reventa muy alto. Trabajamos mucho en el gobierno anterior, y lo vamos a hacer nuevamente, para lograr el bloqueo del IMEI inmediato, que es lo que le quita el valor de reventa, por lo menos como celular.

Después se podrán vender las partes del mismo, pero ya tienen otro valor. Hoy valen entre 150-200 dólares, por lo cual es difícil generar otro robo que de tanta ganancia y sea tan simple, por eso es lo más robado y tratamos de golpear estos lugares.

Para finalizar, el ministro ratificó la importancia de realizar la denuncia, ya que es un gran diferencial, sobre todo para recuperar el teléfono.

