El Director de la Consultora Sistémica, Federico Poli, señaló que el Presidente cree que con la voluntad se logran cosas impensables. “Que insistan con que el objetivo final de las medidas económicas es la dolarización nos genera un nivel de incertidumbre que se agrega a la ya existente”.

Tras la publicación de la última entrevista que se le realizó al ex director del FMI, indicaste en tus redes que hay que “terminarla” con el tema de la dolarización. Esta idea de que hay que terminarla con la dolarización, ¿es algo que todos los economistas comparten? ¿Hay acuerdo entre economistas sobre que es imposible la dolarización en Argentina?

Que la dolarización siga estando sobre la mesa y que el ministro de Economía y el Presidente insistan con que es el objetivo final de las medidas económicas nos genera un nivel de incertidumbre que se agrega a la incertidumbre ya existente. La dolarización no le hace bien a la marcha de la economía ni a la toma decisiones por parte de los agentes económicos. Frente al interrogante sobre si existe la posibilidad fáctica de que en un futuro se lleve adelante, en el futuro inmediato pareciera que no, los números no dan y debería cambiar toda la oferta monetaria, no solo los pasivos en dinero sino tener los pasivos remunerados por dólares y eso no se puede en Argentina. Yo firmé esa solicitud en su momento, en donde están explicados los motivos por los cuales no era conveniente.

¿No es conveniente o no es posible? ¿Qué tendría que haber para que sea posible?

Más o menos 50 mil millones de dólares, entre 40 y 50 mil millones aproximadamente. depende de los pasivos y del tipo de cambio, pero me parece que por la dinámica que se está viendo de acumulación de reservas y pasivos del Banco Central, no es una realidad que esté cercana.

Pero tampoco es imaginable otro crédito del Fondo Monetario Internacional, no parece factible tal situación. Salvo que sea un crédito del Tesoro, que tampoco parece tan plausible…

Ubiquémonos en el intento de fines de los ’90 de dolarizar la economía argentina. En la convertibilidad, el presidente Menem con el Banco Central y el Ministerio de Economía analizó, junto con el Tesoro americano, la posibilidad de dolarización. Al final de la convertibilidad Cavallo propuso dolarizar. era un escenario plausible y se podía contar con recursos del Tesoro americano. Obviamente, los números en argentina estaban más aproximados y había una volteada de Estado Unidos de ir hacia ahí. Hoy no existe esa voluntad, no hay procesos de dolarización en marcha. Entonces también eso lo aleja de la posibilidad.

¿Por qué no se pudo en ese momento con la predisposición de Estado Unidos y las reservas de Argentina?

Creo que no se animaron a avanzar. A partir de la devaluación de Brasil, la convertibilidad entra con graves problema y se convierte en una depresión económica que se instala en Argentina, pero como en un momento la convertibilidad estaba bien no había tantos incentivos. Habría que estudiar esas negociaciones, sería bueno que alguien lo hiciera. Creo que cuando más se avanzó fue en el ’97, hubo negociaciones. Entonces habría que ver el motivo y recrear ese ida y vuelta con el Tesoro americano.

¿Crees que Javier Milei sabe que no se puede y mantiene la idea viva con un interés de marketing político?

No lo sé. También es cierto que el Presidente cree que la voluntad logra cosas que eran impensables, y mirando su carrera política tiene motivos para creer eso.

