Fin de semana de despedidas para River

Según informó el periodista Román Iucht en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1), fue un primer semestre donde River fue el campeón del fútbol argentino, derrotando como local, prácticamente a todos sus rivales. El segundo trajo otras complejidades, la más importante, la rápida eliminación en dos de los tres torneos que jugó el conjunto de Núñez.

La eliminación contra Rosario Central en las semifinales de la Copa de la Liga volvió a poner en tela de juicio un final de año en donde el entrenador repitió viejos errores, aparecieron algunos nuevos y el clima de inestabilidad en el frente interno, que había aparecido con aquel off donde el técnico, conversando con algunos periodistas, entregó un juicio de valor muy crítico respecto de las bondades de algunos de sus futbolistas, dinamitó el frente interno, la convivencia entre plantel y entrenador, en la que todos finalmente decidieron ir hacia adelante, pero no hacer borrón y cuenta nueva.

En ese contexto, el viernes se produjo la despedida de Enzo Pérez, quien como capitán levantó el título en la victoria 2 a 0 frente a Rosario Central, saludó a auxiliares y compañeros en el banco de suplentes, pero no al técnico Martín Demichelis. Esto terminó de confirmar que el jugador estaba en condiciones de seguir un año más, pero que no había intenciones, por lo menos de parte del jugador, de recomponer una relación ética con el técnico.

Desde lo económico, el partido del viernes dejó un par de certezas. La primera, Nicolás de la Cruz jugó su último partido con la camiseta millonaria. Lo que se confirmó pocas horas después fue ese secreto a voces que muestra la partida de De la Cruz rumbo al Flamengo para jugar con la camiseta brasileña a cambio de 16 millones de dólares. La mitad le queda a River, y el otro 50% del pase le pertenece a Liverpool de Uruguay, el equipo que formó al uruguayo, que va a ser compañero de Guillermo Varela y Giorgian de Arrascaeta, sus dos compatriotas que hicieron un trabajo fino para convencer a De la Cruz de lo que representará vestir la camiseta del equipo carioca.

Por otra parte, el “Diablito” Claudio Echeverri, el adolescente de 17 años, con contrato en River sólo por un año más, dejando ver los errores de la dirigencia millonaria de firmar un contrato por sólo dos temporadas, sabiendo que Echeverri jugaría el Mundial Sub-17, el espacio en donde están la mayor parte de los ojeadores del mundo buscando nuevos talentos.

El día en que Echeverri le hizo tres goles a Brasil en la victoria de la Argentina por 3 a 0 se supo que su tiempo en River tenía fecha de vencimiento. Y una vez terminado el partido frente a Rosario Central, le preguntaron al joven jugador si iba a renovar contrato y dijo: “No voy a renovar, me voy”. El Manchester City pagará la cláusula de rescisión, de 25 millones de euros, y se quedará con la ficha del jugador. Echeverri no se irá de River con la ficha libre. El jugador se quedará por un año o año y medio jugando en el conjunto millonario.

El deseo de River es que Echeverri juegue hasta el Mundial de Clubes con el nuevo formato, que se va a disputar en junio y julio de 2025, donde van a participar 32 equipos. No resultó aconsejable para el Manchester llevárselo y, en todo caso, prestarlo. Teniendo en cuenta la relación de éxito entre el City y River, desde el desembarco y la operación de Julián Álvarez, existe un vínculo fortalecido por la imagen de la “Araña”, por lo que River va a poder quedarse con Echeverri 12 o 18 meses más.

A partir del momento en que Echeverri sea jugador del Manchester City se va a triplicar o cuadruplicar su valor. Es un riesgo para quien invierte ese dinero, porque el jugador todavía está en etapa de formación, aunque quien entiende un poco de este juego sabe que, salvo que ocurriera algo muy extraño, estamos en presencia de un talento de esos que nos han elevado, con muchas alegrías, no solo al Manchester City, sino también vistiendo la camiseta de la selección a todo el fútbol argentino.

