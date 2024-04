Francisco Cafiero, ex secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa, enfatizó la centralidad de la cuestión de Malvinas y abogó por una solución diplomática para asegurar la soberanía nacional. "Gracias al Fondo Nacional de Defensa hay un proceso modernización y de reequipamiento en las FFAA", indicó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1). Además, analizó as limitaciones geopolíticas en la adquisición de armamento. "India viene creciendo mucho en su faz tecnológica".

Francisco Cafiero es vicepresidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL) y director del Centro de Estudios Manuel Ugarte, pero antes se desempeñó como secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa.

Respecto del Hércules, si entiendo bien, el avión estaba en la Argentina y es cierto que hubo una donación y lo que hizo el gobierno de Estados Unidos fue decir que ahora no hay que pagar una deuda, por lo tanto, hubo una donación de la cantidad que había que pagar leasing. ¿Esto es así o no?

El 6 de junio del 2023, junto con Jorge Taiana, recibimos el Hércules C-130 TC-60, en el marco de una cooperación con Estados Unidos para generar un acuerdo de leasing con el preestablecimiento de que una vez que se finalizara el leasing, quedaría de manera definitiva el avión en Argentina.

Me acuerdo que ese día lo recibimos y estuvo el embajador Marc Stanley, el Jefe de la Fuerza Aérea de la Argentina, entre otras figuras. Fue un acto institucional, en el marco de los 200 años de relaciones bilaterales entre la Argentina y los Estados Unidos.

Recibimos una unidad más, en el contexto de compras e incorporaciones que ya se habían hecho. Me acuerdo que llegamos a la gestión y a los tres meses nos tocó la pandemia y, entre otras cosas, se implementó la Operación Manuel Belgrano, de asistencia a la comunidad, saliendo a repatriar muchos argentinos varados que no tenían forma de volver.

En aquel momento sólo teníamos dos Hércules para volver. Con la llegada del TC-60 ya era el séptimo que se incorporaba a la flota. Es importante recuperar esa capacidad. A lo que asistimos el otro día es una exageración más a la cual nos tiene acostumbrado Javier Milei y su gabinete.

Es correcto entonces decir que hubo una donación. El avión estaba acá y había que pagarlo, estaba en un leasing. Por lo tanto, hubo una donación, aunque el avión ya estaba acá, ¿lo entiendo mal?

Cuando se generó el leasing, el acuerdo era que, finalizado el leasing, entregaban el título de donación del avión, es decir que no están diciendo ninguna novedad.

O sea que la donación ya estaba predeterminada…

Sí, eso ya estaba predeterminado.

Ahora entendemos que lo que hubo entonces fue un uso “mentiroso” de la situación, ¿pero la donación se tenía que hacer ahora o todavía quedaba parte del leasing por pagar?

Si no me equivoco, eran 11 meses de leasing y, una vez que se finalizaba el pago, nos entregaban el avión.

¿Esos 11 meses se estaban cumpliendo o faltaba tiempo para eso? Le pregunto si donaron algo de plata, aunque no haya sido la totalidad. Desde ya que no donaron la totalidad del costo del avión, porque una parte de eso ya estaba paga. La pregunta tiene que ver con si faltaban pagar 10 de las 11 cuotas o sólo una de la totalidad.

Si sacamos las cuentas, faltaría un mes o dos para completar el pago.

Juan Martín Paleo, reconocido militar argentino, expresó en varias oportunidades la incomodidad de incorporar los aviones F-16 por tratarse de aviones viejos y, sobre todo, por los antecedentes de Estados Unidos como proveedor, además de la ayuda que le brindaron a Gran Bretaña en la Guerra de Malvinas. Y en los 90 también hubo problemas en el cumplimiento de los compromisos asumidos por parte de Estados Unidos. Tengo entendido que vos hiciste en su momento un informe para saber si era conveniente o no comprar estos aviones Hércules. ¿Cuál es tu opinión al respecto?

Es fundamental que la Fuerza Aérea Argentina recupere su capacidad supersónica, porque nuestro país es el octavo más grande del mundo, con una proyección oceánica enorme, soberanía enorme para defenderse, es clave recuperar eso.

En los cuatro años de gestión, tuve la suerte de ser secretario de dos grandes ministros: Agustín Rossi y Jorge Taiana. Nuestra prioridad fue detectar el mejor proyecto para satisfacer las necesidades de la Fuerza Aérea.

Pero hay que tener en cuenta algo que poco se dice, y es que el Reino Unido (que es un gran proveedor de armas y de tecnología militar en el mundo), impone desde el conflicto de 1982 un veto en Argentina que se sintetiza de la siguiente manera: si un sistema tiene un componente mínimo inglés, está la imposibilidad para que lo pueda comprar la Fuerza Aérea Argentina.

Entonces eso limita mucho al Estado para incorporar material más de índole occidental, donde haya tecnología británica, que es muchísima. De esta manera, empezamos todo un recorrido muy serio de identificación, teniendo en cuenta distintos componentes, como la apreciación geopolítica. Y en función de las opciones que identificamos (Rusia, Corea del Sur, India, China, Estados Unidos vía Dinamarca), nosotros hicimos un informe geopolítico en relación a ello, siendo un informe reservado por la sensibilidad del tema.

Si no se compran aviones occidentales, ¿cuál era la alternativa? ¿Comprar aviones chinos?

Por ejemplo, cuando empezamos las negociaciones por un avión de Corea del Sur, al poco tiempo nos llegó una carta oficial de la empresa diciendo que tenían que suspender nuestras negociaciones porque el avión tenía seis componentes vitales británicos y no los podían sustituir.

En el caso de Rusia, producto de lo que está sucediendo con Ucrania, naturalmente suspendimos las negociaciones por cuestiones diplomáticas. Luego estaba la propuesta china, que también era interesante y no tenía tecnología británica, era 100% chino.

Sin tratar de defender al Gobierno, pero siendo ecuánimes, pareciera que todos los aviones occidentales tienen componentes ingleses o norteamericanos, y solo quedarían como opciones Rusia, China o la India. Entonces, ¿qué hacés frente a eso? ¿Te rendís a tener aviones que no puedan competir o vas con armamentos rusos, chinos e indios?

No es ni una ni otra cosa, vos tenés que pensar en el interés nacional. La política de Defensa, como toda política seria, no es antojadiza, dogmática ni tampoco ideologizada.

Concretamente, ¿qué aviones comprarías?

Comprar un sistema de armas tan complejo, sensible y estratégico se piensa a 40 o 50 años, como mínimo. Por algo Dinamarca nos ofrece un avión luego de haberlo operado durante 40 años. Es decir, es una decisión que no la toma solo un ministro de Defensa.

Lo que puedo interpretar es que, Javier Milei, con el brutalismo que lo caracteriza, piensa que no vamos a poder competir militarmente con Gran Bretaña y, para no dar más vueltas con el tema, hace esto. ¿Existe una alternativa? ¿A quién le hubieses comprado aviones para los próximos 40 o 50 años?

Siempre hay alternativas y sé lo que implica tomar este tipo de decisiones porque estuve en el Ministerio de Defensa. Entonces, Argentina sigue teniendo opciones, hay que negociarlas bien, hay que pensar en el financiamiento y en las capacidades que implica cada sistema.

¿Comprarías aviones de China, Rusia e India?

El antecedente que tenemos con Rusia es que es difícil toda la cuestión de logística. El avión que estudió la Argentina era uno muy caro de operar porque era un bimotor. En cuanto a la India, que viene creciendo mucho en su faz tecnológica, cumple con el posicionamiento de la política de defensa argentina que busca que sea defensiva, cooperativa y autónoma.

Claudio Mardones: Teniendo en cuenta esta operación que está en desarrollo y que parece que pronto implicaría un viaje del ministro de Defensa Luis Petri a Copenhague, ¿estos F-16 que han tenido 30 ó 40 años de uso en el reino de Dinamarca, tienen componente británico o no?

Eso debería responderte más la Fuerza Aérea, pero la información que teníamos nosotros, porque es una cuestión muy técnica esa, es que sí tienen. Pero entiendo que Estados Unidos se había comprometido a sustituir con tecnología propia esos componentes en común acuerdo con el Reino Unido.

¿Y eso ustedes lo evaluaron cuando hicieron el análisis de factibilidad de las compras de aviones de guerra? Se lo pregunto porque quizá ha cambiado la política del Pentágono con respecto a la Argentina ante esta posibilidad.

Veo tres aspectos clave en tu pregunta. Primero, consideremos que un sistema como este implica una inversión a largo plazo de unos 40 a 50 años. Entonces, el factor del tiempo es crucial, ya que no todos los aviones F-16 que ofrece Dinamarca tienen la misma vida útil para volar.

Segundo, Dinamarca, al ser miembro de la OTAN, equipa sus F-16 con tecnología avanzada según los estándares de esa organización, lo que significa que la Argentina, al no ser miembro, no tendría acceso a la misma capacidad operativa de estos aviones. Esto es un dato objetivo que debemos tener en cuenta.

Tercero, es importante cuestionar si el F-16 cumple con los requisitos estratégicos de defensa de Argentina, especialmente en términos de disuasión. Aunque el F-16 es utilizado por más de 20 países y es un avión confiable, debemos evaluar si es la mejor opción para nuestras necesidades a largo plazo, considerando nuestro vasto territorio y las disputas en las Islas Malvinas.

La política de defensa debe ser planificada de manera integral, pensando en los intereses nacionales y en la cooperación con las Fuerzas Armadas para lograr objetivos concretos, como el reequipamiento, la jerarquización salarial para equipararlos con las fuerzas de seguridad y la reactivación de la industria.

Me da la sensación de que no hay forma de que Argentina pueda superar militarmente a Gran Bretaña. Entonces, pareciera que tenemos que apostar por una resolución que no es militar porque, aparentemente, el error fue haber entrado en una especie de guerra con la OTAN. ¿Es correcta esta apreciación?

No, yo lo que creo es que la Argentina es un país de paz, está totalmente comprobado esto, siempre hemos apelado al diálogo, la guerra nunca es una respuesta. Ahora lo que las Fuerzas Armadas Argentinas tienen que tener es muy buen equipamiento, personal militar altamente estudiado y profesionalizado.

El planteo sería que no, no es que no podamos superar a Gran Bretaña, pero si tenemos armamentos que resultan una amenaza se los puede sentar a negociar más fácilmente. ¿Es así?

Bueno, lo está diciendo usted, por eso lo que te digo con esto es que las Fuerzas Armadas Argentinas requieren de buen nivel de equipamiento.

La pregunta es sobre el conflicto de Malvinas, para ponerlo en términos concretos, que es lo que gira alrededor de todos los problemas de abastecimiento, porque por la guerra de Malvinas no nos venden determinados aviones, por ejemplo. Creo que todo está girando alrededor de la cuestión de lo que significa la problemática geopolítica de la guerra de Malvinas, ¿ o no?

Malvinas es una cuestión central para la argentinidad, excede a cualquier gobierno, es prioridad, Porque lo que implica geopolíticamente su ubicación estratégica, su proyección hacia la Antártida es la disputa por el ejercicio de soberanía tanto territorial y marítima más grande del mundo.

Por supuesto que es un tema absolutamente sensibilizador a la Argentina, apela al derecho internacional, apela a las resoluciones de las Naciones Unidas y pide permanentemente que el Reino Unido se decida a negociar, eso es lo que queremos.

Desde el punto de vista estratégico militar, en la guerra de Malvinas fueron los aviones y no la Armada argentina, la que pudo competir. Esto a causa de que supongo que es más fácil competir a una distancia de las islas con nuestro territorio con aviones que con barcos. Entonces probablemente desde el punto de vista económico la mejor forma de resultar una amenaza para la seguridad de los británicos en las Malvinas es equipando la fuerza aérea y no el Ejército o en la misma proporción a la Armada.

A todas las fuerzas se las viene equipando, gracias al Fondo Nacional de Defensa hay un proceso modernización y de reequipamiento en las FFAA.

