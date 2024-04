El ex candidato a vicepresidente, Agustín Rossi, calificó como una “torpeza inaudita” las decisiones del Gobierno respecto de la relación con China. “Me preocupa esta cosa anti-China y esta ofensa permanente que se le hace a la otra potencia más importante que hay en el mundo, que además es el destino comercial de la actividad económica que más divisas genera en nuestro país”, señaló en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Agustín Rossi es ex candidato a vicepresidente por Unión por la Patria y fue miembro de la Cámara de Diputados de la Nación desde 2005 hasta 2013 y desde 2017 hasta 2019. Desde el 15 de febrero de 2023 y hasta el 10 de diciembre de ese mismo año, se desempeñó en el cargo de jefe de Gabinete de Ministros. Además, fue ministro de Defensa de la Nación.

Luis Petri fue denunciado ante la ONU: lo acusan de desmantelar el área que investigaba los crímenes de la dictadura

Luis Petri calificó como “vergonzosa” tu gestión en el Ministerio de Defensa, me gustaría conocer tu descargo…

Me parece que es una crítica sin fundamentos, con más calificativos que sustantivos. Yo reivindico todo lo que hicimos en materia de Defensa, y me parece que lo que le molestó a Petri fue esa reivindicación. Nos propusimos crear una herramienta que permite empezar a recuperar las capacidades del instrumento militar, por eso impulse la ley del FONDEF. Es la primera vez en la historia argentina que las Fuerzas Armadas tienen un fondo de asignación específico para su reequipamiento militar que ha permitido todas las inversiones que se han hecho durante todo este tiempo, si finalmente terminan comprando los aviones, los fondos van a salir desde allí.

La compra de aviones F-16 dejó en el camino otras opciones

En la década del 90, en el gobierno de Menem, estaban prohibidos los aumentos salariales, entonces para compensar a los militares les generaban suplementos no remunerativos, que se integraban al sueldo pero no tenían afectación previsional, por lo tanto tenían una disparidad enorme en el haber de retiro. Lo que hicimos, que significaba casi un 30%, fue incorporar esos suplementos al haber en blanco del personal militar, algo que trajo una mejora de casi el 30%. El tercer hecho que se desarrolló durante la gestión de Jorge Taiana fue la equiparación de los ingresos del personal militar con el personal de las Fuerzas de Seguridad. Se había hecho en cinco tramos, se pagaron tres y los dos tramos siguientes se debían pagar durante la nueva gestión, pero el presidente Milei no los pagó.

Respecto al FONDEF, mantuvieron el presupuesto del año 2022, así que claramente está desfinanciado, y entiendo que lo terminaron bajando. Durante estos cuatro años se hizo muchísimo en el marco de las Fuerzas Armadas, las construcciones preliminares que existen en la base militar en Ushuaia se empezaron durante el periodo de nuestra gestión, entonces me parece que el ministro Petri maneja una gestión claramente subordinada por la jefatura política que ejerce sobre él Patricia Bullrich, porque la verdad que Bullrich descalifica a la política de Defensa y yo contesto en defensa de esa política, y a partir de eso se mete Petri. Yo intento no participar, cuando dejé de ser ministro de Defensa la primera vez, en general siempre he sido muy prudente para referirme a las decisiones que toman mis sucesores en el cargo. En este caso, cuando vino la descalificación que llevó adelante Petri me sentí en la obligación de reivindicar algunos de los tantos aspectos positivos de nuestra gestión en estos cuatro años.

Fue una gestión vergonzosa en Defensa, destrataron y humillaron a las Fuerzas Armadas, utilizaron el FONDEF para colocar ñoquis en las empresas de la defensa y usaron sus recursos para cubrir sus déficit, Donde están los aviones que se pagaron? Donde están los blindados a ruedas?… https://t.co/bwt2D5K8Aa — Luis Petri (@luispetri) April 6, 2024

Esta mañana entrevistamos a Juan Tokatlian, que calificó las actitudes tanto del Gobierno argentino como del norteamericano con la visita de la general Laura Richardson como “desmesura”. Paralelamente, Alberto Fernández, criticó a Javier Milei por “disfrazarse” como militar para recibir a Richardson y calificó su accionar como “servilismo”. ¿Cuál es tu propia visión de lo que significó la visita de Laura Richardson?

Está claro que hay un alineamiento automático de la Argentina con Estados Unidos, y la personalidad de Milei hace que ese alineamiento esté rodeado de exageraciones. Algunos dicen que volvemos a la década de los 90, pero en esa época Menem tenía la justificación de que el mundo había consagrado una unipolaridad. Estados Unidos, después de la caída de la Unión Soviética, había quedado como el polo alrededor del cual giraba el mundo, como la potencia económica, comercial y militar más importante del mundo. Hoy el mundo es distinto, de hecho el G7, años anteriores representaba el 30% del PBI mundial y hoy representa menos del 20% o alrededor de eso. Entonces, este mundo multipolar exige menos ideología y más pragmatismo para ver cuáles son las mejores condiciones que tiene la Argentina.

Javier Milei junto a Laura Richardson.

Me preocupa esta cosa anti-China y esta ofensa permanente que se hace a la otra potencia más importante que hay en el mundo, que además es el principal destino comercial de la actividad económica que más divisas genera en nuestro país, me parece que es una torpeza inaudita, como creo que ha sido un error haber rechazado entrar en los BRICS, ni Bolsonaro se fue de los BRICS. Claramente hay exageración cuando el Presidente se disfraza de lo que no es, así como la hay al irse a Ushuaia.

Yo recibí al predecesor de Richardson, que fue a Ushuaia y que lo acompañó su par aquí en Argentina, que es el Jefe del Estado Mayor Conjunto, no lo acompañé yo y menos aún el Presidente de la Nación. Estoy convencido de que si avanza con entregarle la operación de la Base Militar en Ushuaia a Estado Unidos es una pérdida de soberanía enorme, porque es entregarle a Estados Unidos ese lugar geopolítico estratégico que es poder tener el puerto militar más austral del mundo en estas horas.

Renunciar a China es difícil, incluso para el anarcocapitalista argentino

Claudio Mardones: Se ha hablado mucho de crear un puerto logístico, pero con Richardson al lado, el anuncio de Javier Milei desprende que esta Base Militar integrada tendría un gran componente militar. Apelo a su conocimiento como ex ministro pero también como ex jefe del bloque del Frente para la Victoria de la Cámara de Diputados, porque si se concreta esta aspiración realmente diseñando una base militar en Ushuaia, ¿tiene que pasar por el Congreso indefectiblemente o no?

El proyecto de la Base Militar en Ushuaia es un proyecto que data de no menos de 25 años. La Armada Argentina tiene un apostadero en Ushuaia, pero tiene los terrenos necesarios que son propiedad del Estado nacional como para hacer este puesto de envergadura. Siempre pensamos que había que tener un puerto militar allí con todas las relaciones militares, Jorge Taiana aumentó la cantidad de personal militar de las otras fuerzas en Ushuaia, lo cual me parece una decisión correcta. Siempre imaginamos que debíamos hacerlo con fondos del Tesoro Nacional, el Estado Nacional y operada exclusivamente por las Fuerzas Armadas. Después, a partir de una realidad sobre todo lo que significa la Antártida como polo logístico, se sumó la idea de hacer en ese marco que tenga también funciones civiles de aparte de polo logístico. Todo esto se puede hacer solamente con el acuerdo de la provincia, que es la que da la autorización para las construcciones sin necesidad de pasar por el Congreso.

El Presidente argentino, hablando de “expansiones territoriales”, disfrazado de militar junto a una autoridad del ejército de Estados Unidos, nos llena de vergüenza como Nación.



Ha dado un innecesario discurso que expresa la sumisión argentina a una nación extranjera.



Sus… pic.twitter.com/cyEhS2ez74 — Alberto Fernández (@alferdez) April 5, 2024

Lo que sí debe pasar por el Congreso como un proyecto de ley es si le dan la operación, aunque sea compartida, a Estados Unidos de esa futura Base Militar, porque significa la permanencia de fuerzas extranjeras en nuestro país de forma permanente, eso necesita un proyecto de ley. Supongo que habrá un acuerdo entre Argentina y Estados Unidos, como se firmó el acuerdo de la Base China en Neuquén que fue enviada al Congreso, pero como no se trataba de una cuestión militar sino de una cuestión experimental, solamente necesitó el acuerdo del Senado. En el caso de tropas militares extranjeras, se necesita una ley que tenga aprobación en ambas Cámaras.

Milei en Tierra del Fuego: acto de madrugada, polémica por el himno de EE.UU. y bloopers de Petri

Hay que ver si a Estados Unidos le interesa, porque yo dije ayer que haber cantado la marcha de Malvinas en ese lugar es una hipocresía, porque la alianza con Estados Unidos nos aleja de la soberanía de Malvinas. Nadie puede pensar, menos aún con nuestra propia experiencia porque fue lo que pensó Galtieri, que un potencial acercamiento entre Estados Unidos y Argentina va a significar la ruptura de EE. UU. con su principal socio comercial y militar, que es Gran Bretaña, porque las Armadas de ambos países tienen un acuerdo de interoperabilidad que es un escalón más arriba que el acuerdo de operación, porque significa que oficiales de un país pueden operar medios de otros países, y en ese acuerdo de interoperabilidad hay zonas de actuación, claramente para el Atlántico patrullado por Gran Bretaña, la flota británica puede patrullar todo el Atlántico sin necesidad de parar en ningún puerto continental, y Estados Unidos en el Pacifico.

VF JL