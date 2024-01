El analista político Gustavo Córdoba señaló que este gobierno se puso un límite cuando lanzó el DNU. "El 55% de la población desaprueba la gestión de gobierno, pero la base de sustentación de su gobierno es de un 40% de apoyo, pase lo que pase". Además, criticó la comunicación gubernamental del oficialismo: "Tiene que abandonar el tono electoral y pasar a un tono más profesional", remarcó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Gustavo Córdoba es consultor político y director de la consultora Zuban Córdoba y de la Maratón ComPol, uno de las importantes seminarios de comunicación política. Además, es especialista en comunicación electoral, gubernamental y máster en comunicación política. El último informe de la consultora Zuban Córdoba expone un escenario total de polarización social que pone de manifiesto el nivel de imagen estancada de Javier Milei.

Algunos especialistas señalaban que cuando un presidente gana la elección tiene una imagen positiva mayor que la cantidad de votos que obtuvo, pero este no es el caso. ¿Esa polarización social que muestran tus encuestas preanuncian un año que nos pondrá a prueba?

Nos va a poner a prueba. El problema con Milei es que se rompieron los paradigmas para poder compararlo, ya que todos los presidentes anteriores fueron elegidos en condiciones de bipartidismo o bicoalicionismo. Además, al no haber gestionado una provincia o un municipio también dificulta la comparación.

Este es un gobierno con parámetros distintos, se destaca la ausencia de una comunicación gubernamental que le genere consensos. Todos los gobiernos tienen un hándicap, pero este gobierno se puso un límite cuando lanzó el DNU. En estos últimos días, el 55% de la población desaprueba la gestión de gobierno, es decir tuvo una pérdida de popularidad por día de un punto. No podemos comparar la caída de imagen de Milei con la de ningún otro presidente y ahí está la gran dificultad.

La base de sustentación de su gobierno tendrá un 40% de apoyo pase lo que pase. De hecho, para un 43% de la población esta es la dirección correcta. Además, evaluamos que Milei irá a fondo con la reforma de su gobierno, contemplando que tendremos meses de hiperinflación, y hay un 42% que dice que le afecta esta situación pero que lo seguirá apoyando.

Este gobierno tiene el propósito de ganar tiempo, no de discutir a fondo este programa de reformas incluidas en el DNI y en la ley ómnibus. Busca desesperadamente, además, instalar efectos jurídicos y económicos. O sea, cuando sea el momento de discutir en el Congreso en marzo, muchas de las cuestiones que se están discutiendo ahora sean cosas juzgadas.

Como hipótesis a futuro: el postmodernismo se distingue por la velocidad del cambio, que ahora ocurre dentro de la misma generación. Antes, las personas tenían una profesión de por vida, pero ahora tienen que adaptarse y reinventarse varias veces. ¿Esto tiene que ver con que la “luna de miel” presidencial pueda verse mucho más acotada?

Sin dudas. No es simple ni fácil sobregenerar expectativa y gestionar en un contexto de crisis. Además, la legitimidad del triunfo electoral de Milei despierta la pregunta de si alcanza para los 4 años o si se debe renovar a diario buscando conciliar intereses. Tiendo a creer más en esta última opción. Y aquí, la ausencia de esa iniciativa política y una explicación pedagógica hacia la sociedad, complica más al Gobierno. Estamos viendo que tira muchas iniciativas, pero el tono es poco empático, de hecho, el mensaje de fin de año fue cargado de amenazas. Creo que es el momento para que Milei abandone el tono electoral y pase a un tono de comunicación gubernamental profesional.

Si no fue profesional, ¿fue más dictatorial? ¿Debía endulzar el mensaje?

La comunicación de un Presidente lleva un gran trabajo profesional y acá hay mucho desacuerdo y demasiado contenido amateur. Todo son golpes de efecto en las redes sociales. Lo primero debería ser escuchar, pero la comunicación de este gobierno parece una puerta giratoria: entran y salen funcionarios todos los días.

¿Cuál es tu pronóstico para los siguientes meses?

Es un verano difícil, en donde las expectativas de muchos votantes de Milei era estar del lado correcto de la motosierra y ahora piensan que no es así. Esto puede generar mayores tensiones, no tanto en la clase trabajadora (que está sufriendo el ajuste), sino en la clase media que gana y gasta en pesos, y que ve que su calidad de vida está perdida.

De todas maneras, esta gestión no está pensando en la opinión pública, sino en obtener ventajas en impactos económicos y jurídicos a partir del comportamiento de la Corte Suprema, por ejemplo. Fijate que esta misma Corte se tomó menos de 24 horas para fallar y suspender las elecciones en Tucumán, pero ahora le da más de un mes al Gobierno para que los efectos jurídicos del DNU sigan vigentes.

La reconfiguración del peronismo

Alejandro Gomel: ¿Cómo se rearmará este peronismo que quedó tan golpeado luego de las elecciones y que aún no parece haber asomado la cabeza?

El peronismo tiene una gran responsabilidad en este presente económico y político, y aún no se sentaron a discutir los motivos de la derrota. Esto provoca que los errores que está cometiendo este gobierno, en términos estratégicos y comunicacionales, no hay quién los pueda facturar a favor.

Milei saca una ventaja al no tener una oposición consolidada ni que logre impactar con una estrategia política. Ahora bien, hay que ver al radicalismo que, junto con el bloque de Miguel Ángel Pichetto, pueden ser parte fundamental en materia legislativa. Habrá nuevos liderazgos es eeso bloques, resta saber si el peronismo lo consigue.

Fernando Meaños: ¿Qué va a pasar con el tema de la inflación, considerando que en el propio Gobierno piensan que, tras este pico inflacionario en el verano, va a ser difícil que se bajen los dos dígitos hasta bien entrado el 2024? ¿Habrá paciencia social?

La paciencia de la Argentina es el bien más escaso, sobre todo en la clase media. Ahí habrá una tensión que irá en aumento, porque el Gobierno dijo que no iba a emitir y lo está haciendo, sostuvo que no aumentaría impuesto y lo está haciendo, etc. Para la mayoría de la población (64%) no está bien darle superpoderes a Milei para modificar leyes y códigos civil, social y penal.

