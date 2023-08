Jornada importante en la Comisión de Juicio Político

Es un día importante en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, según informó Alejandro Gomel en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

La Comisión viene llevando adelante un procedimiento en contra de los cuatro jueces de la Corte Suprema de Justicia.

Hoy es una jornada importante porque están citados Marcelo D'Alessandro, el exministro de Seguridad y Justicia Porteño, y Silvio Robles, estrecho colaborador del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.

Tienen que ir a declarar hoy a la Corte. Todavía hay dudas sobre si se van a presentar o no, pero tienen esta citación para hoy al mediodía para prestar declaraciones.

Rosatti, el enemigo de todos

Marcelo D'Alessandro fue nombrado varias veces a lo largo de estos meses de juicio político que lleva adelante la comisión, especialmente con lo que tiene que ver con el escándalo del Lago Escondido.

No con aquel viaje que hicieron funcionarios del gobierno de la ciudad con funcionarios judiciales y empresarios al Lago Escondido, y que no tenían manera de explicarlo. El escándalo llegó a tal punto que le costó el puesto a D'Alessandro, el ministro de seguridad de la ciudad de Buenos Aires, y también a Silvio Robles.

Silvio Robles es, en principio, presentado como el responsable de comunicación del presidente de la Corte Suprema, pero quienes lo están investigando aseguran que es mucho más que eso.

El magnate Joe Lewis, dueño de Lago Escondido, fue denunciado por "corrupción corporativa"

Se basan en lo que declaró en la propia comisión de juicio político Silvina Batakis, quien fue brevemente ministra de economía y actualmente es titular del Banco Nación. Ella era la encargada de llevar adelante los números finos y la negociación con la ciudad de Buenos Aires respecto a los fondos coparticipables o, mejor dicho, los fondos que le debe dar la nación a la ciudad por el traspaso de la policía.

Cuando la Corte Suprema falló a favor de la ciudad de Buenos Aires, Batakis, en ese momento, era la responsable de la coordinación entre el Ministerio del Interior y las provincias, y hacía las presentaciones judiciales defendiendo la posición del Ministerio del Interior.

Batakis contó hace algunas semanas en la comisión de juicio político que hubo una reunión donde solamente iban a estar representantes del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y del Ministerio del Interior para tratar de ponerse de acuerdo.

La humillación pública de la Corte Suprema al sistema federal anuncia su reorganización

Allí no dejaban entrar a nadie más, tampoco a los responsables de prensa. Dijo que ella entró sola, y que estaba presente Horacio Rodríguez Larreta, pero le sorprendió que también estuviera Silvio Robles, aunque de eso no quedó constancia en el acta. Es como una especie de fantasma que estaba en todos lados, pero que no figuraba en ninguna parte.

Desde la oposición vienen diciendo que se trata de un show. Está claro que si llega al recinto, no están los números para destituir a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, pero sí ha servido para dar a luz algunos hechos que desde el oficialismo tildan como, por lo menos, irregulares cuando piden la destitución de los miembros de la Corte Suprema de Justicia.

La primera cuestión es si Silvio Robles y Marcelo D’Alessandro van a ir o no. Hasta aquí no está confirmado si van a hacer una presentación o van a pedir una prórroga. De ir, bueno, habrá que estar muy atentos a todo lo que declaran hoy ante los diputados de la comisión de juicio político.

FM JL