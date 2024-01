El reconocido economista, Juan Carlos de Pablo, aseveró que "el Presidente, con el estilo que tiene, pone a trabajar a todo el mundo". "Hay una pulseada entre el 'no hay plata' y la credibilidad del Gobierno", resaltó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Juan Carlos de Pablo es economista, director de Honoris Causa de la UCEMA. Además, fue economista jefe de la Fundación de Investigaciones Económicas latinoamericanas FIEL, director nacional de Política Tarifaria y de Importación del Ministerio de Economía y Trabajo de la Nación.

DNU de Milei: la Justicia falló a favor de una jubilada y frenó el aumento de la prepaga

¿Cuál es tu balance del primer mes de Javier Milei?

Más que balance, hay un estilo. El Presidente, con el estilo que tiene, pone a trabajar a todo el mundo: gobernadores, intendentes, diputados, senadores. Y manda mensajes: "No hay plata, así que arréglense". Los primeros que recibieron el mensaje de que "no hay plata" fueron los gobernadores, y cada uno está con la suba de los impuestos locales, bajar los gastos, endeudarse, la creación de una cuasi moneda, entre otras cosas.

Lo otro que hay que decir es que no hago pronósticos, pero da toda la impresión de que la inflación de enero pinta para menos de 20%. Esto lo digo porque, en el primer mes, funcionarios (del Presidente para abajo) hablaban de 30% o 40% de inflación y yo pensaba que no era bueno que exageraran, que ya bastantes problemas tenemos. De repente, la caída de la tasa de inflación es más rápida porque es una cuestión elemental. Podés mandar la lista de precios que quieras, pero luego tenés que vender y si no revisar la lista de precios. Esto es absolutamente fluido y dinámico.

La pregunta que tenemos que hacernos es a quién le hablará en Davos. Por supuesto que no le hablará a los personajes que están ahí, que serán muy importantes, sino que a líderes mundiales, presidentes de otros países. Hablará de política para que lo escuchen otros políticos en una ubicación de Argentina, desde el punto de vista internacional. Lo que él cree es que es un tema cultural (si lo querés denominar) entre liberalismo, socialismo, entre otras cosas más. Es decir, la repercusión estará en términos de medios de prensa y análisis por parte de presidentes, primeros ministros, entre otros. Cuando algún CEO consulte qué hará con el cepo la respuesta será que "hable con Nicolás Posse o Luis Caputo". Esto es lo que estoy esperando.

Día 38: Del Big Stick de Roosevelt al escarbadiente de Milei

Acabas de decir algo que es muy importante. De hecho, cuando uno hace el análisis del REM, que es el promedio de todos los pronósticos de todas las consultoras que hace el Banco Central, recién habrá una inflación de un dígito en junio.

No tienen cómo saberlo. Cuando inauguraron el REM, llegó la invitación y le dije que no estoy en condiciones de hacer eso. No le doy ni cinco de bolilla.

El presidente Javier Milei en el Foro Económico Mundial de Davos.

El promedio de todas las consultoras que sí hacen pronósticos da una inflación de un dígito recién para el comienzo del segundo semestre. Domingo Cavallo, hace unos días dijo que en abril vamos a llegar a una inflación de un dígito. Y vos, por lo que estás planteando, decís que quizás nos llevemos una sorpresa en la misma línea que dice Cavallo, de que la inflación baje antes.

No sé lo que pasará la semana que viene. Esto es fluido. Los datos que vi, en la segunda semana dieron 2,9% y 6% en la primera. En la primera semana siempre tenés mayores aumentos porque hay algunos, como prepagas o subterráneos, que después se quedan quietos durante el resto del mes. No tengo cómo saberlo, pero lo que digo es así y producto de que esto es totalmente fluido. Los periodistas toman algunos datos porque son más fáciles de conseguir, como el dólar blue, entre otros. Pero si hubiera estadísticas diarias de pizza, también haríamos análisis de pizzas, aceitunas o cosas de ese estilo. Lo que noto es que hay mucha dinámica. Ninguna persona que tiene una responsabilidad tiene que ser preso de lo que alguna vez dijo o hizo. ¿Tenés que revisar la lista de precios? Revisala todas las veces que sea necesario. Aquí hay una pulseada entre el 'no hay plata' y la credibilidad del Gobierno. Eduardo Marsó acaba de comprar la cosechadora Vassalli. Alguien compró, puso en funcionamiento pero, ¿cuántos Marsó hay? Varios de los cuales solo conocemos esto porque salió en los diarios y una comunicación personal que me hizo.

El pedido urgente de Prat Gay a Javier Milei

Lo que decís es que la recesión operará como freno de la inflación, o sea que el verdadero plan antiinflacionario es que no puedas vender.

El plan antiinflacionario es lo que Olivera denominaría "dinero activo". No hay plata, no emito más, punto. La idea de "si usted me cree, no tenemos recesión, baja la inflación de golpe" contra la idea de "si usted no me cree y considera que aflojaré, mientras estamos en esta transición se frenan algunas ventas, tenemos aumentos de precios que después vienen para atrás", esta es una cuestión empírica y estamos viendo que algunos dicen "yo me quedo con estos precios" y otros "los estoy revisando".

La economía argentina para el 2024

El Banco Mundial, cuyo vicepresidente para toda el área occidental es un colombiano que conoce bien a Argentina y viene muy a menudo, pronosticó para este año un crecimiento del PBI para este año de 2,7% en nuestro país. Lo hizo en función de que habíamos tenido la famosa sequía del año pasado. Al mismo tiempo, estamos con un shock de cambio de política económica y el propio Presidente habla de estanflación, la cual implica recesión con inflación. ¿Creés que en este 2024 el PBI crecerá?

No sé, porque no sé lo que pasará la semana que viene. Sí dejame mencionarte un tema importante que es la sequía. Desde el punto de vista de la balanza comercial, ciertamente estamos esperando un 2024 más cerca de 2022 que de 2023, en donde la caída producto de la sequía fue fenomenal. Pasamos de más de 80.000 millones de dólares de exportación a más de 60.000 millones. Supongamos que llegás a 80.000 millones. Eso sería un alivio fenomenal. Además, tenemos oleoductos. Objetivamente, la situación externa será menos tirante que la del año pasado. Gracias a eso te da la normalización desde el lado importador. Esto es crucial porque sabés que el grueso de las importaciones en Argentina es complementario de la producción local. Entonces, si vos no tenés divisas para importar, no vas a poder tener producción local.

Nueva emisión de deuda: el Gobierno lanza otra letra por 1,89 billones de pesos

Con el dólar a $940 en lugar de $350, al mismo tiempo se hace más difícil importar. ¿Luego cómo solucionás la cuestión de que los salarios no crecen en la proporción que crece la inflación? O sea, si el salario real cae, ¿puede no caer el consumo?

Muy pocas podían importar a $350, pero eso ya está. Para el salario privado tenés paritarias abiertas. Que no salga en los diarios no tiene nada que ver. El otro día la UOCRA cerró un aumento del 20% para enero y negociará mes a mes. Algunos los pueden pagar, otros no. Si tenés una persona que fabrica edificios o está vendiendo cosas por el estilo, lo va a poder pagar.

Luis Caputo, ministro de Economía.

Habrá un 30% de los sectores que podrán pagarla y el 50% de los trabajadores no registrados no tendrán aumento. Es decir, el salario real caerá en 2024.

El trabajo informal es la "ley de la selva", siempre fue así y seguirá siendo así. Dependerá de la oferta y la demanda.

Si baja el salario real, la lógica es que el consumo baje. Todos los vendedores de supermercados me cuentan que hasta en alimentos les bajó 4%.

El consumo es una parte de la demanda, la exportación también es otra parte. Cuando vos hablás de recesión, estás hablando de la totalidad.

Kicillof decretó una suba del 25% a los empleados públicos bonaerenses

Me refería a que si el consumo te baja el 4% y las exportaciones te aumentan, una cosa compensa a la otra. ¿Creés que terminará siendo un año de crecimiento del PBI entre que una cosa baja y la otra sube?

No sé lo qué pasará la semana que viene. No hablemos del año, Dios sabe. Con el mayor de los respetos, la persona del Banco Mundial tampoco tiene la menor idea.

Coincido con vos.

Como decía Antonio Machado: "Se hace camino al andar". Es importante que haya mucha dinámica, fluidez. Hay un estilo presidencial que pone a laburar. Por lo tanto, hay mucha actividad. En el medio, vamos para un lado, esto no es Noruega y ya lo sabemos. A la gente que nos escucha le digo que agarre un papel y escriba de qué cree que estaremos hablando dentro de una semana, que lo guarde y lo lea dentro de siete días, y verá qué pobre es su imaginación. Argentina es así.

Esa visión respecto de la imposibilidad de prever el futuro, esa flexibilidad que resumís en esa frase de Machado, ¿la tenías cuando eras joven o los años y la experiencia fueron haciendo relativizar tus asertividades juveniles?

Las dos cosas. Por un lado, los años. Pero más importante que eso es recordar que en el lanzamiento de políticas económicas en otras épocas: Krieger Vasena (el 13 de marzo de 1967), el Plan Austral (14 de junio de 1985) y así sucesivamente, había un discurso del presidente o del ministro de Economía para saber cuáles eran los objetivos, los instrumentos y listo. Hoy estamos en otro mundo. "Mundo" incluye a la Argentina con un nivel de flexibilidad que te impide tener estos diagnósticos. Era mucho más estable antes. Seguir aplicando la fórmula en la que analizábamos la política económica hace medio siglo a la realidad de hoy es una barbaridad.

La geopolítica es el mayor riesgo para los mercados y la economía durante el 2024

La inexperiencia de Milei

El hecho de que tengamos un presidente "joven", inexperto, nuevo en la experiencia de lo público, asertivo, convencido de que tiene la "piedra de Rosetta" del funcionamiento del mundo y que aquellos que participan del Foro de Davos son socialistas y tienen que volver al capitalismo, ¿es una ventaja los fines de poner a todo el mundo a trabajar? Es decir, esa ignorancia, en este caso, ¿es positiva o negativa?

Poner a trabajar es importante porque el presidente es un ejecutor y, además, tiene que tener liderazgo. Henry Kissinger decía en el último libro de liderazgo que la persona que tiene una responsabilidad ejecutiva es uno que está tres pasos adelante de la población y todo el mundo, porque si vos estás 20 pasos adelante sos un profeta, nadie te entiende y generalmente te matan. A esos tres pasos, te jugás la incertidumbre y para eso está el presidente. Lo que tenemos que preguntarnos es si Milei tendrá la capacidad de corrección. La respuesta es "sí", pero no te va a decir que, eventualmente, el DNU 70/23 en algunas cosas lo modificará, porque está pulseando. Algún día lo modificará. Es evidente que Milei tiene una idea de resolver problemas de "no me vengan con que no se puede porque tenemos que resolver problemas", y para eso hay muchas cosas que tienen que cambiarse.

El gobernador Axel Kicillof en la reunión de Unión por la Patria.

Los recursos para las provincias

Claudio Mardones: ¿Cómo está viendo la situación con las provincias? Porque bien describe el escenario macroeconómico, se cuida con las perspectivas de lo que viene, pero la realidad de enero es una situación aciaga para casi todos los gobernadores.

El mensaje que Milei le mandó a los gobernadores es "arreglate con los recursos que tenés, más lo que se manda de coparticipación". Se cerraron las canillas de lo discrecional, a la cual era afecto el gobierno anterior. Esto no afecta a todas las provincias de la misma manera porque había alguna que, como estaban en sintonía con el Gobierno Nacional, recibían desproporcionadamente fondos. Ahora se terminó y lo que el Presidente le dice a los gobernadores es que se las arreglen. ¿Qué hará el gobernador? Hará una mezcla de cosas: bajará algunos gastos, aumentará algunos impuestos, intentará endeudarse y emitirá cuasi monedas. El mensaje del Presidente a los comprovincianos es: "¿No te gusta? La próxima elección votá mejor". No vas a esperar que Milei hoy empiece a intervenir en las provincias si el gobernador no se está "arreglando con lo que tiene".

Por qué sectores yerbateros presentaron un amparo contra el DNU

CM: Pero, por ejemplo, ayer se juntaron los gobernadores de las provincias petroleras porque parecen que van con un planteo más duro del que ya hizo Ignacio Torres, gobernador de Chubut, con el tema de la pesca. O sea, hay otros callos que están pisando esta discusión y algunos consideran que es un disparo en el pie porque se pierde a varios gobernadores como posibles aliados. ¿Ve alguna forma de que se revierta esta situación?

La negociación es continúa. Así como alguien de Hamás y de Israel está hablando, o alguien de Rusia y Ucrania está hablando. Hay un tema de reacción del DNU por parte de la CGT que manifiesta que no le toquen nada. En algún momento modificará el DNU, pero no te dirá que está pensando en cambiarlo. Vuelvo a Kissinger, que dice: "Yo, cuando negociaba era la cosa más jodida del mundo, hasta que terminaba todo firmado y era lo más humano, porque hay gente que confunde educación con debilidad". Hoy el Presidente no puede decir "bueno, veremos", sino que te dirá que no se puede y en algún momento se modificarán las cosas.

BL JL