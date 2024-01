Roxana Reyes: "La ley ómnibus viene a destruir la industria pesquera"

Roxana Reyes, ex precandidata a gobernadora santacruceña, contrario a lo que sostuvo el gobernador Claudio Vidal, que el kirchnerismo goza de buena salud: "Está agazapado esperando cuándo volver", reflexionó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus. Además, detalló cómo fueron las negociaciones de la mesa tripartita entre el Poder Ejecutivo, Martín Menem y la oposición más dialoguista.

Roxana Reyes es diputada nacional por la provincia de Santa Cruz por la Unión Cívica Radical desde el año 2017. Fue precandidata a gobernadora de su provincia, además abogada, recibida en la Universidad de Belgrano y copropietaria del estudio jurídico Reyes y Reyes. Ayer se opuso fervientemente en comisiones a la reforma del régimen federal pesquero que está en la ley ómnibus.

¿Podría comentarme el tema específico en cuanto a la Ley de Pesca? ¿Por qué se opone, a la vez, a la implementación de la Ley Ómnibus, representando a su provincia?

Es un tema que nos preocupa mucho, y todos los gobernadores patagónicos y aquellos que tienen litoral marítimo, estamos oponiéndonos. Nos preocupa la posibilidad de no descargar en puertos argentinos o no poder usar mano de obra nacional. Esto viene a destruir la industria pesquera.

En periodo de sesiones ordinarias tratamos una nueva Ley de Pesca, en la medida que haya que hacer alguna modificación en lo que tiene que ver con la licitación internacional de las cuotas para las pesqueras. Porque en ningún país del mundo se aplica este mecanismo, sólo en aquellos lugares donde no hay actividad pesquera y hay que fomentarla. El 99% de los países con actividad pesquera desarrollada no licita sus cuotas de pesca. Entonces, la Argentina viene funcionando bien así, por eso no tiene sentido que se termine destruyendo un mercado que viene trabajando con mucho esfuerzo.

En realidad, la cantidad de tenedores de cuotas que tenemos es de pesqueras con capacidad de financiamiento diferente, que no necesitan llamar a una licitación. Además, no es cierto que el nivel de pesca está por debajo de límites normales, sino que está al límite de la sostenibilidad del recurso. Hemos logrado que, desde el Ejecutivo, se considere, gracias a los gobernadores patagónicos en general y a "Nacho" Torres en particular.

¿Qué importancia tiene, desde el punto de vista porcentual, la pesca para Santa Cruz? Tanto en el tema de recaudación fiscal, como del porcentaje de empleo, por ejemplo.

La industria pesquera es importante y, por lo tanto, tiene que ser cuidada. Nosotros tenemos cuatro puertos de aguas profundas, algunos de ellos necesitarían desarrollo para agregarle valor al producto. Tenemos una capacidad de producción, dentro de mi provincia, que con cuatro puertos de aguas profundas debidamente explotados, con las condiciones para que se manufacturen o para que se cuide el producto.

Vale recordar que la pesca es un sector netamente exportador y que genera divisas para el país por 1800 millones de dólares al año. Es un sector competitivo, además de que genera 46 mil puestos de trabajo directo en 806 buques.

El Consejo Federal Pesquero que, en definitiva, está integrado por cinco representantes del Poder Ejecutivo que iban a tener la representación suficiente para introducir cambios de inclusión en el canon que quieran cobrar y después tiene representantes por cada una de las provincias con litoral marítimo. En ese Consejo Federal Pesquero, además que hace y comunica sus resoluciones y se reúne todas las semanas, se pueden consultar en la web del Consejo Federal Pesquero, realmente hay un trabajo muy importante y de transparencia que creo que se tendría que preservar.

¿El fin del kirchnerismo?

El gobernador electo Claudio Vidal sostuvo que el kirchnerismo en su provincia estaba totalmente acabado. ¿Está de acuerdo? ¿Qué balance hace de estos últimos años de ese movimiento?

Me gustaría saber a qué llama kirchnerismo el gobernador de mi provincia. El kirchnerismo, más allá de nombres propios, es un modo de hacer política, de apropiación de los recursos públicos, de manipulación y desbaratamiento de los organismos de control, de persecución de quien piensa distinto, de presión a la Justicia, de corrupción, entre otras descripciones.

Además, los caracteriza el abandono de la educación pública. Así que si Claudio Vidal se refiere a todo este kirchnerismo, no puedo coincidir. Esto se va a terminar cuando el Tribunal de Cuentas de Santa Cruz funcione cómo debe funcionar y se someta a investigación a todos los funcionarios que permitieron ese saqueo de Estado.

Javier Milei y el gobernador santacruceño, Claudio Vidal.

La Justicia busca la justicia, no puede valer cero el valor de la honestidad y el debido cumplimiento de un funcionario público. Cuando cambie la modalidad de gobernar para unos pocos, concentrando el poder y los medios de comunicación, ahí podemos decir que está desapareciendo. Mientras tanto, el kirchnerismo goza de buena salud, está agazapado esperando cuándo volver.

Claudio Mardones: Estamos en un momento en donde posiblemente en los próximos días se sepa si habrá o no habrá una sesión. Quería conocer cómo están viendo en el radicalismo este momento de las negociaciones. Hasta anoche algunos hablaban de estancamiento, otros se mostraban con mucho más cuidado y decían que hay que esperar la respuesta de los enviados del Gobierno a las negociaciones que están sucediendo en el despacho del presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, con los representantes de todos los bloques menos Unión por la Patria. Y en esa negociación está el radicalismo. ¿Qué espera de esta negociación? ¿Cree que va a cuajar un acuerdo para que puedan llegar a un dictamen antes del viernes?

No podría afirmar que habrá un dictamen antes del viernes, pero espero que esas negociaciones tengan buenos frutos. De todas maneras, siempre es positivo que se pueda debatir con distintos referentes de sectores productivos y de la sociedad civil.

CM: Ayer también se habló de Energía y de Educación, antes de que empezara el tramo más caliente, que tiene que ver con el capítulo fiscal. ¿No?

Claro, se habló de Energía y de Educación, y han sido receptivos en algunos temas donde hay posibilidad de presentar cuáles son nuestras observaciones. Planteamos que queríamos representar a las provincias que, en muchos casos, se afectaba autonomías o facultades provinciales.

Puede llegar a buen puerto este tipo de negociaciones. Estamos tratando de escuchar la pluralidad de voces ante el Parlamento que, en definitiva, es el que los va a representar. En ese sentido, ayer estuve trabajando con todo lo que tiene que ver con la reforma del Código Civil, el cual es un tema delicado y que se debe debatir aparte.

