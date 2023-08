La periodista de política y economía, Nuria Am, contó detalles sobre el pedido de los intendentes del Conurbano bonaerense para que Cristina Kirchner forme parte de la campaña y así ayude a obtener votos adicionales que depositen a Sergio Massa en la segunda vuelta, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Hasta ahora, la Vicepresidenta viene bien guardada. Ya lo estaba haciendo, sobre todo, los últimos tres días de campaña, más allá de que en su momento pensaban que estaría en el cierre de campaña de Sergio Massa, que posteriormente fue cancelado por la triste muerte de Morena Rodríguez en Lanús.

En ese momento, se levantó el acto y, obviamente, tampoco tuvo que salir a dar explicaciones. Ella pensó en estar y ahora se borró de todo, en un momento en el que hay mucha zozobra por cómo están los mercados y cómo se encuentra la situación en general, con una devaluación que ya afectó el bolsillo en esta misma semana.

Por un lado, este jueves, desde el Instituto Patria, contaron que Cristina estaba un poco enojada con Sergio Massa porque él le había dicho que el Fondo Monetario Internacional no le estaba exigiendo una devaluación.

Y Massa, durante esta semana, inclusive en las notas que dio, dijo que el Fondo primero le había pedido el 100% de devaluación y después que habían hablado del 80%, y así fueron bajando. Ella no se esperaba que el ministro de Economía apareciera con que ésta era una exigencia del Fondo, por eso es que decidió por estos días no aparecer.

Ahora, los intendentes del Conurbano están diciendo "si Cristina se suma a la campaña podemos tener, por lo menos, unos 500 mil votos más", los cuales lo ayudarían a llegar a un posible balotaje.

"Cristina no pisó el territorio, está en silencio y cada vez que nosotros hacemos silencio dejamos que otros avancen sobre lugares que eran nuestros y eran terreno ganado", sostienen.

La gran disyuntiva es a quién a le quiere hablar Massa. El candidato no está muy convencido, pero también es cierto que los intendentes del Conurbano entienden que con ella, en algún momento, no era suficiente, pero sin Cristina Kirchner no alcanza, como cuando en un momento se lo decían a Alberto Fernández.

Los intendentes del Conurbano entienden que, con la presencia de Cristina en la campaña, por lo menos, podrían juntar unos 500 mil votos más, que ayudarían a Massa a llegar al balotaje.

Por el momento, esto está por verse y la Vicepresidenta se mantiene en silencio.

