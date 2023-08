Incertidumbre es peor que lo malo

"Para comprender la situación económica actual, es crucial distinguir entre incertidumbre y riesgo. El economista Frank Knight, fundador de la Escuela de Chicago, en su obra "Riesgo, Incertidumbre y Beneficio," explora la diferencia: el riesgo implica aleatoriedad con probabilidades conocidas, mientras que la incertidumbre involucra aleatoriedad con probabilidades desconocidas", explicó Jorge Fontevecchia en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9) del viernes 18 de agosto.

Por este motivo, las compañías pueden asegurar diferentes riesgos predecibles, como terremotos o granizadas, al calcular promedios y distribuir costos. La incertidumbre, en cambio, carece de tal abordaje. Esto influye negativamente en la psicología humana.

Knight coincidía con Keynes sobre la natural impredecibilidad de los sistemas económicos bautizando ese estado como “incertidumbre knightiana”. Frente a la incertidumbre, los actores económicos resuelven como indica la paradoja de Ellsberg: “Cuando las personas deben escoger entre dos opciones posibles, la mayoría se decide por aquella en que la probabilidad es conocida”.

Javier Milei, ¿el candidato que pretende apropiarse del judaísmo?

En Argentina, ha habido hiperdevaluación y ante indicios de peligro en ese sentido se refuerza la creencia que lo que va a venir es lo peor. La incertidumbre se convierte en lo más temido, eclipsando incluso lo peor imaginable.

La incertidumbre en los precios, moneda corriente en Argentina

Frente a la incertidumbre económica muchos comerciantes argentinos expresaron su malestar. “Nosotros tenemos diversos rubros, desde materiales de construcción, pintura, y hasta plomería . Todos aumentaron en diferentes porcentajes. Es la incertidumbre por la situación del país, por eso todos los proveedores están replanteando los precios”, aseguró un vendedor.

Juan González: "El equipo de Milei está armando un posible gabinete"

Otra comerciante de Once afirmó que “desde el domingo los precios aumentaron un montón, no hay listas, los proveedores no te dicen nada puntual”. En esa línea, un carnicero describió: “Esta semana tuvimos 30% de aumento de casi todos los productos que comercializamos, incluyendo fiambres, huevos, etc.”.

A su vez, además de la tesis ya planteada, surge el concepto de que “el aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo”. Este proverbio chino es la expresión más conocida, junto a las investigaciones del matemático y meteorólogo Edward Lorenz, de una de las más consabidas teorías físicas: el efecto mariposa.

Según el efecto mariposa, en un sistema no determinista, pequeños cambios pueden conducir a consecuencias totalmente divergentes. Una pequeña perturbación inicial, mediante un proceso de amplificación, puede generar un efecto considerable a medio y corto plazo.

Cómo es la exitosa narrativa de Javier Milei que conectó con la gente y quebró el mapa político

Por ejemplo, alguien dice que un banco va a quebrar, lo repite otra persona, se multiplica por 10, luego se hace exponencial por 1000 y, finalmente, el banco quiebra. Esta sería la situación en la cual el riesgo no es medible y la incertidumbre puede generar el efecto mariposa.

El riesgo desde la mirada económica

En una entrevista concedida a TN, el candidato Sergio Massa afirmó que “si Milei es presidente va a haber un plan Bonex, va a manotear el dinero de los ahorristas”. Y emparentó esta idea con el origen del crisis del 2001. “Ellos ya están acostumbrados a hacer esto”.

La idea que se viene enarbolando, fue recogida varias veces por el periodista Roberto Cachanosky que asevera que “el peronismo es lo malo conocido y Milei es lo desconocido”. Y precisamente, por su sola carácter de desconocido es peor que lo malo porque puede resultar más negativo que lo conocido.

Asimismo, Cachanosky fue tajante en cuanto a la coyuntura económica actual: “Me llamó la atención cómo cayeron las acciones argentinas en Estados Unidos, fue una masacre. Hay un manto de incertidumbre político económico descomunal, incluso hoy se paralizaron ventas directamente”.

Por su parte, Javier Milei hizo referencia al sistema comercial argentino y sostuvo que no harían pactos con comunistas. "China será el socio comercial del sector privado, pero no nuestro, nosotros tendremos como referentes a Estados Unidos y a Israel”.

También confirmó que saldría del Mercosur y, consecuentemente, rompería el vínculo comercial con Brasil, otro de sus socios comerciales principales junto con el país oriental.

Guelar sobre los dichos de Milei: “Si anulamos a Brasil y China es un suicidio”

Emilio Ocampo, quien podría ser el primus inter pares de los economistas de Milei, expresó en una entrevista en Modo Fontevecchia que “las probabilidades de hiperinflación aumentaron en las últimas semanas” ya en abril de este año. A su vez, planteó que la posibilidad de dolarizar depende del escenario económico que pueda haber en los próximos meses de gestión de Massa.

El economista Juan Carlos de Pablo se quejó de la devaluación del 22% y el aumento de las tasas de interés que puso en práctica Sergio Massa el día después de las PASO: “Esto abrió una tranquera que hasta el domingo a la noche era impensable, desata una dinámica que no sabés qué puede pasar”, explicó.

Lo que está hablando de Pablo es el efecto mariposa que se mencionó antes, donde en un sistema no determinista, pequeños cambios pueden conducir a consecuencias totalmente divergentes.

Juan Carlos de Pablo: "Hay que tomar a Javier Milei en serio y no quedarse sólo con que quiere quemar el Banco Central"

Una pequeña perturbación inicial mediante un proceso de amplificación, lo que podría llamarse un síndrome, un proceso de retroalimentación geométrico, puede generar un efecto considerable a mediano y largo plazo tomándolo de aquel proverbio chino de que el aleteo de ala de una mariposa se puede sentir del otro lado del mundo.

El economista Luciano Laspina desmintió la escasez de reservas: “A nuestro país no le faltan dólares, le sobran pesos y le sobra desconfianza”. Posteriormente, reforzó su idea: “Argentina ha tenido durante el gobierno de Alberto Fernández un aumento de exportaciones de casi 50%, del 2019 a 2022, más allá de la sequía del año pasado”.

Milei marca la agenda pública y obliga a los demás

Incertidumbres y riesgos, la dualidad argentina

Entonces, el riesgo es algo aleatorio con probabilidades conocidas, mientras que la incertidumbre es algo aleatorio con probabilidades desconocidas. El riesgo se puede reducir a una probabilidad de ocurrencia, y por lo tanto una aseguradora de riesgo lo puede medir y puede cuantificar el costo y hacerlo digerible dividiéndolo en cuotas. La incertidumbre no. Por eso lo incierto es peor que lo malo.

Y esta es la situación que se está viviendo en este momento. Y como dice de Pablo, puede empeorar por el aleteo de una mariposa en determinado momento y terminar en una situación descontrolada o puede calmarse el mercado argentino en las próximas semanas.

AO JL