Juan Carlos de Pablo, reconocido economista, manifestó que "las PASO indicaron que hay altas chances de que el próximo gobierno sea mejor que este". A su vez, opinó al respecto de las nuevas medidas del dólar por parte del Gobierno. "Peor no podían hacer esta devaluación del oficial", señaló en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿La devaluación del dólar que produjo Sergio Massa ayer ya estaba acordada previamente con el Fondo para que se haga luego de las PASO o se produjo como consecuencia del resultado electoral?

Estoy esperanzado con el resultado de las PASO y perplejo con la forma en que el Central encaró todo esto.

Cuando veo el salto de devaluación que hicieron sin anunciar, con debilidad política extrema, sin explicar el servicio, me hace dudar si lo hicieron por venganza o qué. Peor no lo podían hacer. Si el Fondo hubiera exigido esta devaluación y yo fuera ministro, no lo haría. Hay mucha especulación con respecto al dólar, y no se termina de entender cómo y porqué lo implementaron.

¿Tiene algún punto de contacto con aquella devaluación de Juan Carlos Fábrega, después de la derrota electoral, dos años antes de los comicios del 2015?

Puede tenerlo y si es así, fue a precios. Este Gobierno políticamente no existe, así que tomar decisiones sin que te crean nada es complicado.

En el mismo momento que hacés el salto devaluatorio, aumentaron la tasa de interés. Pero si sos funcionario y estás convencido que el nuevo nivel llegó para quedarse, deberías haber bajado la tasa. Abrieron una tranquera que hasta el domingo a la noche era impensado.

¿O sea que vos creés que van a venir más devaluaciones?

Es que esto desata una dinámica que no sabés qué puede pasar. Pero cuando, en una situación de debilidad política, te mandás una medida de este calibre de esta forma, es difícil. Hay que ver qué es lo que está pensando el tipo que todavía le quedan algunas mínimas riendas hasta diciembre.

Independientemente del dólar, las acciones de las empresas argentinas estuvieron cayendo en Estados Unidos, cuando veníamos en un período de aumento. ¿Podrías explicar si es correcta la presunción de que quienes se dedican a apostar por acciones o bonos tienen ganancias cuando se producen subidas y bajadas?

No puede descartarse que un tipo gana con la diferencia. Pero si es cierto, esto está más cerca de la suerte que otra cosa. Ahora bien, que un tipo diga que ahora con Milei “tengo chance, vendo todo” creo que está mal informado. Las PASO indicaron que hay altas chances de que el próximo gobierno sea mejor que este.

¿Y a qué lo atribuís si no fuera entonces a que es necesario hacer subir y bajar porque quienes operan en los mercados ganan en esos momentos y pierden los que no saben?

Hay gente que dice que pudo ganar con eso pero no lo sé. A los argentinos les preguntaría qué es lo que les asunta de que Bullrich o Milei sean presidente.

A partir de los resultados hay que tomar a Milei en serio y no quedarse sólo con que quiere quemar el Banco Central. Para eso hay que implementar la Banca Simons, lo cual no va a pasar y, consecuentemente, no va a cerrar el Central.

Lo más probable es que Patricia sea presidenta y segundo, Milei. En la probable composición de Diputados se ve que entre JxC y los libertarios hay una holgada mayoría absoluta. En cambio, en el Senado, JxC pone en juego 7 bancas de las cuales ganarían 6 y los libertarios 8, por lo cual si se suman tampoco tendrían mayoría.

Lo que espero es un gobierno más normal que este, el mensaje es esperanzador. De todas maneras, siguen en campaña y se vio en el discurso del líder de La Libertad Avanza. O sea, seguimos en la lógica de campaña, no de gobierno. De todas maneras, la diferencia en el resultado electoral es poca, no se puede cantar victoria.

La reacción de los mercados y la posible dolarización de Milei

Fernando Meaños (FM): Usted dice que hay que tomar a Milei en serio pero, al mismo tiempo, eso sería no considerar el plan de dolarización, lo cual es el nudo de lo que viene hablando como propuesta económica…

La dolarización no es el nudo de su propuesta económica, sino de la inquietud periodística. Cualquiera que piense del 10 de diciembre en adelante, tiene que poner la cuestión fiscal en el centro. La dolarización no es prioritario, es un subproducto de lo que vayas a hacer en materia fiscal.

Y, siguiendo esa línea fiscal y desde el punto de vista cuantitativo, hay tres temas: seguridad social, empleados públicos y subsidios. El resto son adornos.

Hay un sistema bimonetario que funciona perfectamente. Si vamos a tomar un café, te cobran 685 pesos, le podés pagar en peso o en dólares y atesoras divisas. ¿Con todos los problemas que tenemos nos vamos a meter en algo que no es tal?

FM: ¿Por qué cree que el mercado reacciona como reacciona en cuanto al precio de los activos? ¿Es algo coyuntural? ¿Si tuviera bonos argentinos en el bolsillo, los vendería o esperaría que mejoren sus precios?

Si tuviera bonos, esperaría al próximo gobierno, que te va a decir “soy más educado que el anterior, pero tampoco tengo guita, hablemos”. Por eso es que no hay un solo partido político que esté basando su campaña electoral en el discurso de “vótenme que con esfuerzo local, vamos a honrar a los bonistas y al Fondo”. No conozco a nadie.

FM: ¿Qué le queda a Massa por delante con el bono? ¿Qué se puede esperar del vínculo de Argentina con el Fondo? Porque, gane quién gane, seguiremos atados a ese acuerdo y es lo único que hoy asoma como una guía para ver hacia dónde va el plan económico.

No es una hoja de ruta y no estamos atados. No conozco a nadie que tome decisiones en base al acuerdo con el FMI. Es un invento de algunos periodistas y algunos colegas míos.

