El dólar paralelo sigue su camino al alza y ya alcanza los 715 pesos para la venta en los comienzos de la rueda de este martes 15 de agosto. Por su parte, los bonos en dólares también siguen cotizando a la baja, con caídas que llegan en algunos casos a casi el 13% y reflejan el desconcierto de un mercado que no termina de asimilar el resultado de las elecciones primarias del domingo.

El inesperado resultado de las PASO configuró un escenario de tres tercios, con Javier Milei como el candidato más votado, una situación inesperada que le agregó incertidumbre política al mercado financiero y cambiario.

Oficial, MEP y Qatar: una a una, todas las nuevas medidas del Gobierno sobre el dólar

Eso llevó a que en la jornada de ayer, el Gobierno y el BCRA tomaran tres medidas de relevancia, entre ellas un salto del 21,8% en el dólar oficial; un aumento en la tasa de interés de las letras de liquidez (LELIQ) hasta el 118% anual y una reducción en la percepción del dólar qatar del 25% al 5%, para consumos mayores a USD 300 mensuales.

El precio de los alimentos, la principal víctima de la devaluación

Lejos de mejorar la incertidumbre que se vivió ayer con las bajas de los bonos y los ADR's de empresas argentinas en el exterior, este martes siguen a la baja los bonos globales, que se alejan de los máximos que tocaron la semana anterior.

A cuánto cotizan los dólares

Además del salto del paralelo, vale recordar que rigen desde hoy las nuevas normas de la Comisión de Nacional de Valores (CNV) que limitan las operaciones en la Bolsa de Valores para la adquisición de dólar MEP y Contado con Liquidación.

En este contexto, el MEP abre con alza del 4,3% a $648,01 mientras que el Contado con Liquidación sube un 1,3% a $663,86.

A partir de la nueva disposición, se podrán adquirir sin límites los bonos en pesos, pero luego para hacer la operación de venta para tomar los dólares sólo se podrá hacer hasta US$40.000 mensual.

El valor del dólar oficial es de $366,18, mientras que el mayorista, que es el que rige para operaciones de comercio exterior, se ubica en $350. A su vez, la cotización del Banco Nación que rige para una serie de contratos es de $365,50. Con este nuevo esquema el dólar ahorro vale $640,82, al igual que el dólar "Turista".

Los bonos

Este martes, los bonos vuelven a abrir en baja. Así, en las primeras operaciones el Global 2029 caía 2%, seguido del Global 2030 en 1,95% y los Globales a 2035 y 2038 operan con pérdidas de 2,03% y 2,5%, respectivamente. También caían los Globales a 2041 y 2046, alrededor de 2,5% y 2,2%, respectivamente.

Respecto al cierre de ayer, los estrategas de Cohen señalaron en su informe diario que "los bonos soberanos Hard Dollar, cerraron a la baja con variaciones entre el -14,2% y el -4%: GD41 (-14,2%), AL30 (-12,7%), AL29 (-12%) y GD29 (-11,5%) registraron las mayores caídas. Mientras tanto, el riesgo país subió 174 pb, llegando a 2.088 pbs".

En las curvas soberanas en pesos, indicaron que "los bonos CER cayeron un 1,1%, y las Lecer registraron una caída del -0,1%. En la curva de tasa fija, los Botes cerraron bajistas con un 7% en promedio, y las Ledes experimentaron una caída del 2,8%. Entre los bonos Dollar Linked, el T2V4 cayó un 4,4% y el TV24 un 3,4%. Por su parte, los Bonos Duales cerraron con variaciones entre el -6,2% y el +1,2%".

Qué pasó ayer con el Merval

Tal como indica Cohen en su análisis, más allá de los movimientos que experimentaron las acciones en los comienzos de las operaciones, "el índice Merval subió un 3,3% en moneda local y cayó un 5,2% en CCL, llegando a USD 757. Lideraron la jornada CRES (+9,5%), YPF (+7,1%) y BYMA (+6%). Mientras que BBAR (-3,6%), MIRG (-3,1%) y GGAL (-2,6%) presentaron el peor rendimiento del día. En lo que va del año, el Merval acumula un aumento del 29% en USD CCL".

La devaluación, una crónica anunciada

Cumpliendo con una exigencia del Fondo Monetario Internacional, ayer el gobierno devaluó casi el 22% el tipo de cambio, una medida que el mercado venía descontando aún antes de las PASO.

Por caso, el economista Daniel Artana, calificó la medida como poco original. En una entrevista radial esta mañana dijo que en el Gobierno "no son muy originales: el lunes anunciaron un salto cambiario y suba de la tasa de interés. No hay mucho más que eso, pero no alcanza. Es necesario algo que ancle las expectativas" para evitar una disparada del tipo de cambio y de la inflación, evaluó.

Entre otras cosas, el economista de FIEL sostuvo que al Banco Central "ya no le queda mucho poder de fuego" para contener las corridas cambiarias y estimó que la inflación "se va a acelerar" a partir de este mes. "Al Banco Central no le queda mucho poder de fuego. Las corridas se paran con una montaña de dólares. Y no hay dólares", enfatizó.

En desarrollo...