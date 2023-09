Luis Juez: “Sería una locura que la opción estuviera entre dos populismos, el kirchnerismo y Javier Milei”

Luis Juez sostuvo que ve más enfocada a Patricia Bullrich y que cree que podrá convencer a los argentinos de que al país se lo saca adelante con mesura. Apuntó contra Axel Kicillof por la expropiación de YPF, y lo criticó por no haber hecho lo que ellos le dijeron. Sostuvo que Javier Milei necesita al kirchnerismo y viceversa, y los catalogó de populismos de derecha e izquierda. “Hay que pelearla, y creo que tenemos 28 días para entrar en el balotaje, y con ese ánimo estoy trabajando en mi provincia, intentando que Patricia Bullrich sea una opción”, manifestó el ex diputado en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

¿Por qué Juntos por el Cambio gana la mayoría de las elecciones provinciales pero al mismo tiempo la mayoría de las encuestas dan a JxC debajo de Unión por la Patria? ¿Cuál es su diagnóstico? ¿Cree que las encuestas están mal?

Las encuestas dan mal. En Argentina, si hay algo que no rinde son los encuestadores y consultoras, no le han pegado nunca a un pronóstico. Sin embargo, siguen pronosticando como si no pasara nada.

Diría que probablemente se le ponga más énfasis a las cuestiones locales que a la construcción nacional. Como no me gusta quedarme a mitad de camino, yo sostengo que la interna en Juntos por el Cambio fue prolongada, extendida en el tiempo, salvaje, irracional, que desnaturalizó nuestra propuesta, la gente dejó de mirarnos. A nosotros nos tocó el momento más complicado de las PASO.

Cuando veo festejar en Chubut, San Luis, San Juan, Chaco, digo, la pucha, hicimos un esfuerzo descomunal y en Córdoba no pudimos. Pero bueno, nos tocó el momento de mayor virulencia la interna nacional, y claramente no nos ayudó. Nos perjudicó decididamente.

Después tendremos culpas locales seguramente, quizá la propuesta no habrá sido lo suficientemente seductora, nos faltó muy poco para ganar la provincia, pero yo entiendo que muchas veces los dirigentes le ponen mucho más a sus cuestiones locales que a las que tienen que ver con el tema nacional, y muchas veces tiene que ver con la actitud de los dirigentes nacionales que tienen que entender que hay que tener una construcción. La construcción de una coalición, como la que es Juntos por el Cambio, requiere de un montón de esfuerzo, sacrificio, un montón de circunstancias y situaciones que hay que sostener en el tiempo para ser una herramienta.

Así y todo yo soy optimista, pero sería una locura que la opción en Argentina esté entre dos populismos, uno de derecha y otro de izquierda. Lo digo con todo respeto, el kirchnerismo necesita de Milei como Milei necesita del kirchnerismo, son dos caras de una misma moneda. No tengo duda de que esto es así.

¿Usted cree que Patricia Bullrich es la que va a entrar en el balotaje y no Sergio Massa?

Vamos a hacer lo imposible para que así sea. La veo más enfocada, que esta última semana ha encontrado el rumbo de la campaña, yo se lo he dicho a ello, tengo un gran cariño y una gran amistad hace muchísimos años, más de 30 años que la conozco.

Imagínese en un país terriblemente demagógico como el nuestro, donde el tipo que trae la propuesta más alocada y con quien más inverosímiles son las cosas es el que más chance tiene de terminar siendo candidato a presidente. Revolución productiva, salariazo, son las promesas que han hecho en campaña electoral.

A nosotros nos toca la prudencia y la mesura, hablar de equipo en un país que no le importa, y el único equipo que les importa a los argentinos es la selección nacional. Después, nos damos cuenta que sin equipo no se puede salir adelante, sin un liderazgo no se puede conducir, nos gustan los liderazgos mesiánicos, no los constructivos. Así somos los argentinos, lamentablemente es así la historia de nuestra nación. Estamos en medio de un proceso electoral, en medio de dos extremos, populismo de derecha e izquierda.

Un tipo que te propone que la situación del país se soluciona con un cartucho de dinamita y una motosierra, que se ha ido desdiciendo de lo que argumentaba. Empezó con la dolarización, ahora eso en Ahora 18, arrancó con la tema de la portación de armas individual para resolver la inseguridad y se fue desdiciendo.

Por otro lado, qué decirle de Massa. La verdad que estamos frente a un irresponsable, mire que la Argentina ha tenido dirigentes irresponsables pero nunca uno como Massa, que te miente en la cara.

Como para los argentinos nuestro deporte de mesa es el truco, está bárbaro y permitido que te mientan en la cara. El truco se basa en eso, en quien genera mejor mentira. Pero este tipo te miente en la cara con cuestiones que tienen que ver con política de Estado.

Lo escuchaba a Kicillof, no maestro, si hubiese hecho la expropiación conforme a la ley y los parámetros que establecía, como te dijimos que tenías que hacerlo, seguramente hoy no deberíamos 15 mil millones de dólares, pero es más fácil echarle la culpa a los Fondos Buitre, a los organismos internacionales y a la justicia americana, que hacerse cargo.

Massa, en el otro extremo de la propuesta electoral, le miente a todo el mundo, es el ministro de Economía en un país con una situación económica de una complejidad monstruosa, y sin embargo, le dirige el discurso a los que manejan los planes sociales, a los gordos de la CGT, a los gobernadores peronistas, y los tiene entretenidos.

A nosotros nos toca estar en el medio, con Patricia Bullrich, hablando de prudencia, de mesura, de razonabilidad. Que fácil sería ir y levantar la mano el jueves en el Senado por el tema del impuesto a las ganancias, y cuando entremos en una hiperinflación, yo diga “bueno, está bien”. Porque qué fácil y tentadores son los populismos, que fácil es entrar en esa discusión donde no importa, votamos como votamos. Así, cuando haya una hiperinflación, ¿quién la explica?

Pero bueno, ahí estamos nosotros, en el medio.

Tengo esperanza de que Patricia va a lograr convencer a los argentinos de que la mesura, la racionalidad, el equipo, la prudencia, la previsibilidad, tiene que ser argumento.

Alejandro Gomel (AG): ¿Hay peligro de un quiebre entre Mauricio Macri y los radicales?

No, no voy a contribuir en esa disputa. No nos ayuda, no nos enfoca.

Ahí viene una parte de la respuesta a lo que preguntaba Jorge, porque hay que ser prudente, mesurado, racional si queremos gobernar y tener una alternativa.

Esto me pasó a mí en la campaña electoral en Córdoba, en el medio de la campaña aparecieron un montón de dirigentes diciendo que Schiaretti iba a ser parte de Juntos por el Cambio. Les dije que eso me perjudicaba porque la gente cree que se puede llegar al mismo lugar por dos caminos distintos, y claramente me perjudicó, no sé si perdí la elección por eso, pero los que me perjudicaron, me perjudicaron.

Lo digo ahora, no nos sirven esas declaraciones cruzadas, esas estupideces, no nos ayudan porque cuando este país esté gobernado por Milei o Massa, y las situaciones de nuestros hijos sea parecida a las que vivimos varias veces en la Argentina, nos vamos a dar cuenta que perdíamos tiempo discutiendo estupideces, y yo no me voy a prender en las estupideces. No voy a entrar en la discusión, tengo muy claro dónde está el enemigo.

Hay que pelearla, y creo que tenemos 28 días para entrar en el balotaje, y con ese ánimo estoy trabajando en mi provincia, intentando que Patricia Bullrich sea una opción. Lo digo con mucha responsabilidad, no hay márgenes para las soluciones mágicas. La Argentina cada vez que tomó un camino de soluciones mágicas, nos fue horriblemente.

