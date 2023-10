Desde el móvil de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1), Bruno Ghiso tomó contacto con Marcos Aldazabal, abogado de Cristina Kirchner en la causa que investiga el atentado contra su vida hace un año.

Bruno Ghiso (BG): Finalmente, los jueces decidieron secuestrar los celulares de Gerardo Milman, ¿cómo continúa esto?

En principio, no es que los jueces Slokar y Ledesma ordenaron secuestrar el celular, sino que, un celular que ya había sido entregado por Milman pueda ser peritado.

La Justicia estaba en posesión de ese celular, pero no se había podido peritar porque la defensa, al entregar el celular, había presentado un recurso para que no se perite.

Más allá de eso, luego pudimos saber que el celular que había entregado Milman había sido una maniobra para dificultar la investigación, porque era un Iphone 14 que adquirió después del periodo de interés, luego del atentado, el 18 de noviembre de 2022.

Además, es un modelo de celular que no existía cuando fue el ataque. Con lo cual, es evidente que es posterior la adquisición del celular. Además, con la tecnología disponible, ese celular no puede ser peritado si no se conoce la clave de bloqueo.

Con lo cual, lo importante es contar con los dispositivos que sí sean relevantes.

BG: La pista Milman surgió a partir de un testigo que escuchó, en el bar Casablanca, la frase: “cuando la maten voy a estar en la Costa”. ¿Creen que se tomó demasiado tiempo para el secuestro del celular?

No solo se tomaron demasiado tiempo, sino que, todavía, ni siquiera se materializó, porque todavía tenemos un dispositivo que no es el correcto.

El secuestro de los celulares de Milman y sus asesoras lo pedimos hace un año, y todavía no contamos con nada.

Sabemos, por la declaración de una de sus asesoras que pidió ampliar su declaración por tercera vez que, poco después que pidamos el secuestro de los celulares, se realizó una reunión en las oficinas de Patricia Bullrich en la que Milman, junto con un perito y un abogado, borraron los celulares.

BG: ¿Esa información no se puede recuperar?

Evidentemente, es información difícil de recuperar. Confiamos en los peritos que tenemos, pero el problema es que ni siquiera contamos con los dispositivos. La asesora de Milman contó que no sólo habían borrado algunos celulares, sino que también los habían cambiado.

Sabemos que Milman y Carolina Gómez Mónaco, una de sus asesoras, entregaron a la Justicia celulares que son posteriores al atentado e incluso no se pueden peritar con la tecnología disponible.

Alejandro Gomel (AG): La denuncia que usted hace es grave. ¿Milman entregó celulares truchos, que no eran los que usaba?

Exacto, Milman entregó celulares truchos. Una información que se pide es el tráfico de IMEI. El IMEI es un número que identifica el dispositivo físico y te permite ver a qué celular en concreto estuvo asociada una línea.

Lo que nos reveló es que la línea de Milman recién estuvo asociada al celular que entregó en noviembre del 2022. Con lo cual, no tiene interés, es de tres meses después del atentado.

Además, es un modelo que Apple sacó a la venta después del atentado. Fue una maniobra distractiva.

No solo nosotros, el fiscal también dijo que esto no tenía sentido y que había que secuestrar los celulares verdaderos. Era evidente, desde un principio, que era una maniobra para confundir.

AG: ¿Esto se considera obstaculizar la investigación?

Él, al ser imputado, no tiene obligación de decir la verdad ni de poner a disposición elementos de prueba. Por eso es importante que la jueza hubiese tomado las medidas necesarias para impedir esto.

Por eso los dispositivos se secuestran. Las pruebas las tienen que construir el juzgado, uno no puede tener que contar con el imputado para que construya su propia acusación.

Es increíble, porque el celular entregado es una burla a la jueza y a la justicia y no genera ninguna reacción, con lo que consideramos que es muy grave.

AG: ¿Están conformes con cómo está actuando la Justicia?

Para nada. Nuestro principal problema es la jueza de Instrucción, porque es la que tiene que habilitar distintas medidas de prueba.

Tomó decisiones que yo no vi nunca. Para dar un ejemplo, los jueces pueden elegir dirigir una investigación o delegar en el fiscal. Ella eligió dirigirla ella, pero a los 3 meses, cuando ya había arruinado la investigación, se la delegó al fiscal. Eso cambió todo el criterio e hizo que se frustren todas las posibilidades.

Las medidas de prueba, cuando uno pide una prueba y la jueza lo rechaza, eso, por regla general, es inapelable, es a discrecionalidad de la jueza. La Cámara de Apelaciones sólo puede intervenir en un caso de grave arbitrariedad, que casi no hay.

En esta causa, la Cámara de Apelaciones, que para nada es afín a Cristina Kirchner, ya le dio vuelta cinco resoluciones a Capuchetti vinculadas a la prueba. Lo que expresa lo que es el nivel de arbitrariedad, para que la Cámara termine dándole la razón sistemáticamente a la querella.

Claudio Mardones (CM): Las resoluciones de la Cámara corrigieron muchas veces a Capuchetti. Estamos hablando de una de las pocas magistradas que designó Mauricio Macri, con una muy buena relación con Cristian Ritondo del Pro. ¿Cómo define el rol de Capuchetti a esta altura del partido?

Nunca había visto que cinco veces la cámara haya dado vuelta medidas de prueba. No es una cámara afín a Cristina Kirchner. Es muy grave la situación.

Además en las últimas semanas han ocurrido hechos que graban la situación aún más. Hace dos semanas llegó al juzgado una información vinculada a las llamadas y mensajes entrantes y salientes de Milman.

La fiscalía había pedido una medida de prueba que podía dar como resultado eso, elevó al pedido a la jueza, que es quien debe pedir las medidas vinculadas a las comunicaciones. La jueza no lo hizo, y ordenó que la información de las llamadas y mensajes entradas y salientes se guarde en una caja fuerte a la que no tienen acceso las partes.

Es decir que tenemos información vital para la causa escondida en una caja fuerte que ella no quiere abrir. Ese es el tipo de cosas con la que nos enfrentamos.

