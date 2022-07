Mario Santucho: "Puede haber un apoyo de CFK para el plan económico de Batakis"

El editor de la revista Crisis, Mario Santucho, dialogó con Modo Fontevecchia, a través de un móvil, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9). Explicó que la legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el Frente de Todos, Ofelia Fernández, vio con muy buenos ojos y decidió promover su mapa sobre la Policía de la Ciudad. "Es una especie de cartografía de cómo opera la Policía" y que "nuestra idea fue construir un mapa ciudadano". Además, indagó sobre la situación económica actual y las distintas formas que el Gobierno la puede encarar.

Gabriel Vieytes (GV): ¿Cómo se armó este mapa?

Es una idea de un equipo de investigación política que venimos trabajando hace algunos años con el tema del mapeo de los poderes contemporáneos, los cuales en general ejercen una práctica opresiva sobre algunos grupos sociales.

En este caso, la policía es uno de los dispositivos que muchas veces, cuando se hacen protestas sociales, se llevan a cabo represiones violentas, aunque en la vida cotidiana hay muchos casos de violencia policial y abuso institucional.

La idea es hacerlo a lo largo del país, pero como vivimos y trabajamos en la Ciudad de Buenos Aires sentimos que en el ámbito institucional de Gobierno de la policía de la Ciudad se despliega una opacidad singular sobre la información de los jefes policiales y de los dispositivos de gobierno de la policía.

Nuestro idea fue construir un mapa ciudadano, hecho desde la organizaciones sociales periodísticas y desde diferentes ámbitos de la sociedad para ejercer un control y cuidado ciudadano del abuso policial.

Ofelia Fernández lo vio con muy buenos ojos y decidió promoverlo. Después se sumaron otros sectores muy importantes como la revista Crisis, de la cual soy editor, ya que se necesita mucha investigación periodística, además del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), un organismo de derechos humanos de mucha tradición, que aportó herramientas para cuidar el manejo de la información. Además participó el Movimiento de Trabajadores Excluidos.

GV: ¿En qué sentido puede ser útil? ¿Qué se hace una vez que el vecino denuncia y se suman todas, además de saber geográficamente qué lugar es en el que más denuncias hay?

Hay varias opciones. Una de ellas es el mapa, es una especie de cartografía de cómo opera la policía de la Ciudad de Buenos Aires en el territorio. En cada Comuna está la información de quiénes son los funcionarios policiales, algo que debería ser de fácil acceso y no lo es.

Hay una segunda sección sobre denuncias que es un formulario, en el cual uno sufre o es testigo de un hecho de violencia policial y puede denunciarla. Acá es donde tenemos tres instancias distintas. la primera es sistematizarla y construir un registro colectivo de los diferentes actos de violencia para pasar, del caso aislado, a una práctica que pensamos que es sistemática de judicialización de la violencia policial, para cierto gobierno de un territorio específico, que nos parece que hay que de desentrañar, cuestionar y modificar.

La segunda es la visibilización del caso, que no quede en silencio ni impune, ahí donde más podemos aportar también porque la plataforma es una herramienta en la que vamos a construir una capacidad de propagar la denuncia pública. Todo esto, en el sentido de que se conozca, aparezcan responsables y se reciba una sanción en el caso de que se amerite.

Cada denuncia que recibamos vamos a verificarla, porque puede ser falsa, con la persona que la hizo. La tercera posibilidad es la denuncia legal, o sea, ir a una fiscalía o donde corresponda para hacerla. En ese caso, nosotros damos asesoramiento, no analizarlo porque eso ya requiere de abogados, algo que no entendemos y que es más difícil de concretar.

¿A qué atribuís el silencio de Cristina Kirchner y la gente cercana a ella sobre el discurso de la ministra Silvina Batakis?

Es la gran consulta del momento. Ayer a la tarde estábamos presentando este mapa de la policía en la Legislatura y, lo que se circulaba por allí, eran las hipótesis. Básicamente fui recogiendo dos propuestas o posibilidades. Una editorial que terminó resumiendo todo muy bien es la de Carlos Pagni de La Nación. Él decía que Cristina no estará imaginando una hipótesis como la que está llevando a cabo Lula en Brasil, Petro en Colombia, que sería reunir la mayor cantidad de fuerza, desde la centro izquierda al progresismo, para construir una opción de un solo centro y así propiciar una estabilización de tipo fiscalista, como la que anunció Batakis, esa es una gran opción.

Creo que mucha gente que rodea a Alberto Fernández quisiera que esto fuera así, que ella ofrezca todo su poder para construir una salida.

Considero que es posible, pero tengo mis dudas de por qué, por ejemplo, sacar a Guzmán que no planteaba nada muy diferente a la actual ministra. Otra cosa que me hace dudar, si bien Cristina y su entorno guardan silencio, otros representantes del peronismo se han expresado, de los cuales no creo que la vicepresidenta se quiera despegar en este momento o aspirar a representar. Me parece que puede haber un apoyo de Cristina Fernández para el plan económico de Silvina Batakis. pero bueno, nunca se sabe.

¿Puede ser una conjetura plausible de que perdida sin rumbo económico trate de ver sí esto funciona y se mantenga en cierto grado de silencio para analizar cómo evoluciona en la práctica y tener la libertad de sumarse o rechazarlo una vez que se haya demostrado sí funciona o no?

Si, puede ser. Dos cuestiones se pueden plantear al respecto. Una es que, de alguna forma, no tanto en sintonía con esto que planteás, pero es lo siguiente, me parece que los políticos se definen por muchas cosas, pero hay una que me parece que es bastante importante, que es cómo se relacionan los dirigentes frente a las crisis.

Me da la sensación de que hay muchos que se relacionan de una forma decisiva: conjurar para frenar el avance de la crisis, porque ese avance es lo peor que nos puede pasar. Otro tipo, es que no hay que tenerle miedo a la crisis, hay momentos en los cuales, quizás, intentar conjurar de todas las maneras, es asumir cierta impotencia. Me da la sensación de que la vicepresidenta forma parte del segundo tipo de políticos.

Si fuera del primero, hubiera salido a apoyar.

Exactamente. Sino no tendría problema o mayores prevenciones para desplegar las criticas que realizó frente a la anterior conducción económica.

O sea, Alberto Fernández sería de los primeros y Cristina de los segundos.

Creo que sí. Está el famoso cheque en gris. Hace poco hacíamos una investigación con Claudio Mardones, que no sé sí te acompaña ahora, sobre los 20 años del 26 de junio de lo sucedido en el Puente Pueyrredón, en otro momento de crisis que fue junio del 2002.

