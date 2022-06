Martín Balza: "Nos reencontramos después de 45 años y ahora nos vamos a casar"

Martín Antonio Balza fue un oficial militar argentino veterano de la guerra de las Malvinas. A 40 años del final de la guerra, el ex jefe del Estado Mayor General del Ejército argentino habló en Modo Fontevecchia y relató su vivencia en las islas. También amplió sobre la política mundial y el contexto de una eventual nueva guerra. Escuchá el programa por Radio Perfil o miralo por Net TV.

¿Qué sintió ayer a 40 años de la rendición de Argentina?

Lo que sentí cuando empezó la batalla, sobre todo los últimos tres días, era tristeza. Cuando nació mi hija ya estaba allá y le había hecho una promesa a la Virgen de Itatí de poder conocerla. La conocí a los tres meses. Y también pensé en los hombres que habían mandado, en el sacrificio, el coraje, nuestro y el de los británicos. Nosotros eramos conscientes de que era imposible una victoria. La derrota sería nuestra. Pero, a pesar de conocer la inutilidad, no vacilamos en seguir combatiendo.

Y hoy, ¿qué posibilidades le asigna a lo dicho por el Papa, de la posibilidad de una Tercera Guerra Mundial?

No creo que estemos en ese contexto. Estamos viviendo el fracaso de los organismos internacionales, principalmente en este conflicto de la guerra entre Rusia-Ucrania, el fracaso de las Naciones Unidas, el de la Unión Europea. Digo fracaso porque tres miembros del Consejo de Seguridad de estos países están de un lado y, el cuarto miembro que es Rusia, está del otro lado. Es incomprensible la invasión a Ucrania, lo podrían haber resuelto con una hábil diplomacia, como también del lado de la OTAN.

"Malvinas: 40 años sin las islas"

¿Cree que las Naciones Unidas no está siendo el instrumento adecuado para generar la paz cuando tiene actitudes de cierta contemplación a Rusia y habla de una Tercera Guerra Mundial?

Yo creo que hoy el Papa Francisco ejerce un gran liderazgo. La única figura respetada, en este contexto, es él, pero tiene que cambiar su postura. Yo creo que Putin podría haber conseguido el resultado en diplomacia y estamos ante algo distinto. De ahí a hablar de que se lanzará una Tercera Guerra es muy difícil, lo mismo que de una nueva Guerra Fría. Para lo que tenemos que prepararnos es para el cambio geopolítico cuando esto termine. Habrá cambios sociales, políticos y más. Son los conflictos los que afectan al mundo y van a cambiarlo. Solo tenemos que adaptarnos al nuevo contexto regional e internacional.

"Alberto Fernández se quejó porque las Islas Malvinas quedaron afuera de la Cumbre de las Américas"

Con respecto a su vida personal, usted se casó el año pasado. ¿Puede contarnos cómo es casarse en la longevidad?

Cuando yo era teniente me había puesto de novio con una maestra. En aquel momento me salió el pase, y los caminos me llevaron a otra cosa, a conocer a mi señora, con quien estuvimos casados 40 años. Y después de 45 años sin vernos con esa novia, por un amigo en común, hablamos por teléfono y tomamos contacto de nuevo, los dos viudos, con hijos y nietos. Y nos vamos a casar, estábamos por hacerlo pero por la pandemia no pudimos. Así que lo haremos en los próximos 30 días. Fue difícil de comprender hasta por nosotros mismos.

GA PAR