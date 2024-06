Martín Caparrós: "El atractivo de mi nueva novela es que es interactiva y que el protagonista se parece mucho a Milei"

Martín Caparrós señaló la catarsis que significó para él imaginar vidas alternativas para el personaje de su novela, que comparte iniciales con el Presidente y tiene características similares. Destaca, que más allá del libro, él no sabe cómo será el final de la presidencia de Javier Milei, pero augura que de seguir así, no muy bueno. “En cuanto a los finales posibles, no los sé. Me parece que si la dirección de sus medidas económicas y sociales sigue siendo lo que es, esto no tiene buen pronóstico”, declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Martín Caparrós es periodista y escritor. Comenzó su carrera en el Diario Noticias en 1973 en la sección policiales a cargo, en aquel momento, de Rodolfo Wash. Además, trabajó en la sección cultural del Diario Tiempo Argentino, posteriormente fue coconductor del exitoso programa “Sueños de una noche de Belgrano”. También fue parte del equipo pionero en Página 12 en 1987, fue corresponsal del Diario Perfil en 1998 en Estados Unidos, y autor de numerosos libros, entre ellos “Sarmiento” y su última publicación en la que relata la vida del prócer.

Ahora mismo se encuentra presentando su último libro, “Vidas de J.M” una novela inspirada en la historia del presidente Javier Milei.

Contanos qué encontrará el lector en este libro.

No se si se puede llamarlo un libro, porque no tiene forma de libro, es más bien una novela interactiva que sólo se puede leer en computadoras o teléfonos, y justamente esa es buena parte de su atractivo, creo yo. El sistema para leerlo es totalmente distinto a como lo hacemos en general, y consiste en que hay una cantidad de textos, cuando uno entra a un texto y dentro del mismo hay dos o tres palabras clickeables y cada una te lleva a un texto diferente, y así sucesivamente. Cada lector va armando su propio recorrido.

Es imposible que dos lectores lean el mismo texto porque el recorrido se va armando según el azar de esos clicks. Es un poco extraña la forma en sí, y yo digo que tiene que ver con algo que a mí me sorprende que es que a 30 o 35 años de la irrupción de las computadoras en nuestras vidas, seguimos usándolas para escribir como escribiríamos con una pluma sobre un pergamino. Escribimos exactamente igual que hace 500 años en cuanto al uso de los materiales, y escribimos para ser publicados en papel.

Yo creo que ya es hora de empezar a probar los recursos propios de estas nuevas tecnologías, que ya ni siquiera son nuevas porque están por todas partes, y sin embargo no las usamos. Usamos una computadora, un teléfono o una tableta como si fueran las páginas de un libro. Bueno, eso es parte del desafío de este libro que acabo de publicar.

Es muy interesante. Esa idea de que tenga tantos textos, tantas lecturas posibles, y al mismo tiempo tantos finales posibles, ¿de alguna manera es una metáfora de los finales posibles de la presidencia de Javier Milei?

No exactamente, es más una metáfora de los finales y los transcursos posibles de las vidas de cada cual. Seguramente vos podés pensar en cuatro o cinco momentos de tu vida en que si no hubiera pasado tal cosa, probablemente tu vida habría sido muy distinta.

Hay esas cosas, momentos que quizás son nimiedades pero que hacen que todo cambie, que todo se dirija en un sentido que uno quizás no habría imaginado. La novela es esa, es un muchacho cuya infancia se parece bastante a la de este señor con el que comparte las iniciales J.M, un muchacho a quien el padre le pega, la madre no lo protege, los compañeros de colegio lo maltratan, quiere jugar al fútbol pero le va mal, y que quiere tocar en una banda pero no sabe. Y después sus vidas van avanzando en varias direcciones, de hecho hay 12 vidas posibles y alguna de ellas tiene que ver con la política y los gritos, otras tienen que ver con otras cosas.

Muy interesante. No puedo dejar de preguntarte, más allá de la novela, cómo ves, a seis meses de gobierno, la vida de J.M, este Javier Milei, y cuáles imaginás que pueden ser los finales posibles.

En cuanto a los finales posibles, no los sé, seguro ustedes los tienen mucho más estudiados que yo. A mí sigue pareciendo que si la dirección de sus medidas económicas y sociales sigue siendo lo que es, todo este proceso de empobrecimiento, reducción de las posibilidades de trabajo, consumo y de vida de tantos de millones de personas, esto no tiene buen pronóstico. Lo que no sé es cómo se concretará ese pronóstico, pero ustedes lo saben mejor que yo, todo depende de eso. Cómo avancen estas medidas económicas, que en general ya han sido tomadas varias veces en la Argentina, Martínez de Hoz, Menem, Macri, y nunca funcionaron. Siempre funcionaron al sentido del empobrecimiento.

Probablemente, ya se está viendo que en este caso, pase lo mismo. La cosa es ver qué sucederá porque hay que recordar que el presidente Milei es un señor que no tiene ninguna estructura política más o menos sólida, está utilizando el poder que le dio su elección para que gente muy distinta y muy distante de él, lo apoye. Pero en cuanto dejen de apoyarlo, va a quedar colgado de la brocha, y lo dejarán colgado si la economía va en el sentido que parece ir. La verdad, no lo sé.

Estando en España podés tener una visión mejorada respecto a cómo influyó, si es que influyó, toda la pelea con el presidente español y toda la tendencia que generaron sus dos viajes.

Acá influyó, sin dudas, porque a Sánchez, el jefe de Gobierno español, le sirvió quince días antes de las elecciones europeas para resaltar su rol de aquel que pone un dique a la extrema derecha, cosa necesaria. Y que él usó para conseguir una elección mejor a la que se le auguraba.

Eso fue durante la primera visita cuando Milei estuvo con Abascal, el líder de Vox, y cuando dijo que la mujer de Sánchez era corrupta, etc, etc. Ahora, esta segunda visita, que fue la del fin de semana pasado, fue muy distinta porque allí lo recibió Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, y el ala más derechista del Partido Popular, el partido de la derecha clásica española.

Dentro del PP hay mucha gente que está incómoda porque Ayuso haya recibido a Milei, le haya dado una medalla y demás, cuando Milei se ha declarado aliado de otro partido español, Vox, partido que está aún más a la derecha que el PP. De hecho, el presidente del PP, Núñez Feijoo, no quiso ir a la recepción. O sea, todo esto creó problemas dentro de la derecha.

Ayuso hace mucho que viene tratando de destacarse y proponerse como la candidata del PP, y este tipo de leves exabruptos, leves cuando se comparan con los de Milei, la ayudan en Madrid pero la perjudican mucho en el resto de España. Por eso sus compañeros de partido están muy molestos porque las haga sin consultarles y sin incluirlos.

Esta última visita tuvo una característica diferente en cuanto a que los socialistas permanecieron casi al margen, y provocó más problemas entre la derecha que entre la izquierda.

Las vidas de J.M., la nueva novela de Martín Caparrós.

Volviendo a tu libro. Sin la existencia de la computadora, ¿Cortázar intentó algo comprobable con Rayuela a lo que vos estás haciendo?

Bueno, comparable sería una presunción de mi parte, es infinitamente mejor lo que ha hecho Cortázar. Pero, en cuanto a la parte de ir armando tu camino, sí Rayuela lo proponía, pero hay una diferencia grande que es que en el libro de Cortázar tenías todas las opciones bajo los ojos, estaban todas en el mismo volumen, mirabas para dónde ibas y por lo tanto elegías.

Acá no elegís, cuando clickeas una palabra no sabés a dónde te va a llevar. Siempre podes volver atrás y buscar otro camino, pero hay una intervención muy fuerte del azar, algo que yo creo es tan decisivo en nuestras vidas. Entonces las diferencias, más allá entre las diferencias de talento y ejecución, la diferencia de estructura entre Rayuela y La vida de J.M es esa. En la primera se elegía un poco más y en esta uno se somete al azar y a lo que salga.

¿Que hayas elegido J.M es una forma de catarsis?

Yo estaba, al final del año pasado y al principio de este, muy obsesionado con dos cosas que me parecían paralelas. Por un lado tratar de trabajar esta forma estructural de ir armando una novela de hipervínculos, interactiva, y demás. Y por otro lado estaba muy obsesionado con lo que pasaba en la Argentina con la asunción de Milei y todo eso.

Intentaba hacer esta novela sobre otros temas y me distraía, entonces me propuse unir mis dos obsesiones de ese momento dije, “bueno, tengo que unir mis dos obsesiones del momento” y me propuse hacer esta novela interactiva sobre algo que se le parece a mí obsesión argentina, algo que suene a J.M, por decirlo de algún modo.

Fue así, fue la aceptación de que en ese momento Javier Milei y todo lo que hacía me ocupaba demasiado la cabeza. Hay momentos en los que pienso que quizás hablar demasiado de él sea hacerle el juego y caer en su trampa. Hace poco escribí una columna con una especie de propuesta de que cada vez que un periodista le parezca que hay algo que decir sobre Milei, lo consigne muy brevemente y que, en cambio de desarrollarlo, escriba sobre algo que está pasando en la Argentina de Milei. Porque sino siempre terminamos hablando de él y nunca de lo que él produce de la realidad.

Exactamente lo mismo que está pasando en Estados Unidos con Donald Trump. En este momento, los medios norteamericanos se plantean, al revés de lo que fue hace ocho años, no criticarlo porque hacerlo es colocarlo en la agenda pública, una discusión sobre si con eso se lo ayuda o se lo perjudica. ¿Dónde se puede encontrar tu libro?

Está en una excelente revista digital que se llama Revista Anfibia, si entran en la web yo creo que ahí está, espero que esté. La redacción de Anfibia se quemó hace unos meses, por eso les di la novela y el dinero recaudado será para la reconstrucción de la redacción.

